Hongdu L-15: Kẻ thách thức vị thế độc tôn của Nga

Theo Sina, máy bay huấn luyện phản lực Hongdu L-15 được đánh giá sẽ trở thành một "ngôi sao" mới trên thị trường vũ khí thế giới, khi dòng máy bay này được Trung Quốc hoàn thiện và sẵn sàng cho xuất khẩu. Nguồn ảnh: Sina. Nhận định của Sina cho rằng, dù là kẻ đến sau Trung Quốc vẫn có những lợi thế riêng trên thị trường máy bay huấn luyện quân sự vốn do Nga và một số nước phương Tây thống trị. Và L-15 sẽ làm tốt vai trò của mình như người tiền nhiệm J-7. Nguồn ảnh: Sina. Ra đời từ năm 2016, máy bay L-15 là mẫu máy bay huấn luyện phản lực đa năng kiêm chiến đấu cơ hạng nhẹ. Ở giai đoạn đầu phát triển L-15 có giá vào khoảng 14.6 triệu USD và ở thời điểm hiện tại con số này cũng có thể sẽ thấp hơn khi L-15 được đưa vào sản xuất hàng loạt. Nguồn ảnh: Sina. Nếu so sánh với các mẫu máy bay huấn luyện đa năng khác trên thế giới L-15 có mức giá khá cạnh tranh, khi Yak-130 của Nga có mức giá hơn 15 triệu USD, T-50 của Hàn Quốc lên tới 20 triệu USD và M-346 của Italy cũng xấp xỉ hơn 20 triệu USD. Do đó giá thành rẻ sẽ trở thành một trong những lợi thế lớn của L-15 khi xuất khẩu. Nguồn ảnh: Sina. Các khách hàng tiềm năng khác của L-15 hiện tại có thể kể đến như Pakistan, Ukraine, Uruguay và một số quốc gia khác, danh sách này dự kiến sẽ còn nhiều hơn trong tương lai. Nguồn ảnh: Sina. Giống như nhiều dòng máy bay huấn luyện đa năng khác, L-15 có thiết kế hai chỗ ngồi và theo như Trung Quốc tuyên bố là do họ tự thiết kế, tuy nhiên L-15 lại sử dụng động cơ Ivchenko do Nga chế tạo. Nguồn ảnh: Sina. Với hai động cơ phản lực Ivchenko, L-15 có tốc độ bay tối đa Mach 1.4 tương đương với gần 1000 km/h. Bán kính chiến đấu đạt 550 km, tầm hoạt động 3100 km và trần bay 16 km.. Nguồn ảnh: Sina. Hiện tại ngoài Không quân Trung Quốc thì Không quân Zambia là quốc gia duy nhất trên thế giới đang vận hành những chiếc L-15 biến thể xuất khẩu với biên đội 6 chiếc có giá trị vào khoảng 100 triệu USD. Nguồn ảnh: Sina. Máy bay Hondu L-15 đang có tổng cộng 2 phiên bản là loại L-15 và L-15B, trong đó, phiên bản Hongdu L-15B được trang bị động cơ hiện đại hơn với khả năng đốt sau giúp tăng tốc độ của chiếc phi cơ này lên tối đa. Nguồn ảnh: Sina. Mời độc giả xem Video: Cận cảnh chiến đấu cơ huấn luyện hiện đại bậc nhất của Trung Quốc Hongdu L-15B.

