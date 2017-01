Hoảng tốc độ đóng tàu khu trục Type 052D của Trung Quốc

Trang mạng Sina đăng tải hình ảnh về tàu khu trục Type 052D mới nhất mang số hiệu 117 đang tiến hành các hoạt động thử nghiệm. Đây là chiếc thứ 5 thuộc Type 052D. Ảnh: Sina Tàu mới nhất mang số hiệu DDG 117 Tây Ninh. Nó được hạ thủy trong tháng 8/2014. Type-052D đang được đóng mới với tốc độ khoảng 2 năm mỗi chiếc, tốc độ mà các nước có nền công nghiệp đóng tàu hàng đầu thế giới như Mỹ cũng phải chào thua. Ảnh: Sina Khu trục hạm lớp Type 052D là biến thể nâng cấp toàn diện từ Type 052C. Tàu được áp dụng một loạt công nghệ mới từ radar, vũ khí. Lớp tàu này được ví von là chiến hạm "Aegis made in China", do có cách bố trí radar giống với tàu khu trục lớp Arleigh Burke của Mỹ. Ảnh: Sina Điểm cải tiến quan trọng trên Type 052D nằm ở radar. Các mảng ăng ten bố trí xung quanh tháp chỉ huy được làm phẳng chứ không còn lồi như trên Type 052C. Ảnh: Sina Cải tiến quan trọng thứ 2 là hệ thống phóng thẳng đứng. Type 052D sử dụng hệ thống phóng mới tương tự Mk41 của Mỹ, thay cho hệ thống phóng kiểu ổ quay trên Type-052C. Ảnh: Sina Hệ thống phóng thẳng đứng mới có thể bắn nhiều loại tên lửa khác nhau cho phép mang vũ khí linh hoạt hơn so với phiên bản cũ. Theo một số nguồn tin, Type 052D có thể mang theo tên lửa phòng không HHQ-9B tầm bắn 200 km, tên lửa hành trình tấn công mặt đất CJ-10, tên lửa chống hạm YJ-18 hoặc YJ-83. Ảnh: Sina Trước đó, 4 tàu khu trục Type 052D đã được đưa vào hoạt động trong biên chế Hải quân Trung Quốc. Ảnh Hạm đội Nam Hải tiếp nhận tàu khu trục Type-052D, số hiệu 174 Hợp Phì. Ảnh: T.people Chiến hạm 174 neo tại một vị trí không xác định. Một điểm đáng lưu ý là những chiến hạm Type 052D mới đều được bàn giao cho hạm đội Nam Hải phụ trách Biển Đông. Ảnh: Sina DDG 172 Côn Minh là chiếc đầu tiên của Type 052D, nên còn được gọi là lớp Côn Minh. Nó được bàn giao cho hạm đội Nam Hải vào tháng 3/2014. Ảnh: Sina Tàu khu trục DDG 173 Trường Sa được giao cho hạm đội Nam Hải vào tháng 8/2015. Như vậy chỉ riêng trong năm 2015, hạm đội Nam Hải được tiếp nhận đến 2 chiếc Type-052D. Ảnh: Sina Chiến hạm DDG 175 Yinchuan được bàn giao cho hạm đội Nam Hải trong tháng 7/2016. Hiện tại, Nam Hải đã vươn lên thành hạm đội mạnh nhất của Hải quân Trung Quốc. Điều đó cho thấy, Hải quân Trung Quốc sẽ vươn ra biển lớn từ khu vực Biển Đông. Ảnh: Sina

