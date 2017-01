Hoảng hồn rocket tự tạo mạnh khủng khiếp của Quân đội Syria

Với yêu cầu của chiến trường, các loại rocket hay pháo phản lực phóng loạt tầm xa không còn thực sự hiệu quả tại Syria, do đó Quân đội chính phủ Syria (SAA) đã phát triển rocket tự tạo mới có tầm bắn thấp nhưng bù lại nó lại có sức công phá mạnh hơn. Hai mẫu rocket nổi tiếng nhất của SAA hiện nay chính là “Shams” và “Volcano”. Nguồn ảnh: Sputnik. “Shams” và “Volcano” đều không thiên về khả năng tấn công tầm xa do đó nó có thiết kế lớn hơn các loại đạn rocket thông thường để có thể mang theo đầu đạn nổ lớn hơn. Điều này cũng làm giảm số lượng đạn trên mỗi hệ thống xe phóng di động, theo đó “Shams” chỉ có thể mang theo tối đa 5 quả đạn còn “Volcano” là hai quả đạn. Nguồn ảnh: Sputnik. Xét về sức mạnh hỏa lực thì “Volcano” là mẫu đạn rocket tự tạo đáng sợ nhất của SAA hiện nay, nó có thể được triển khai trên nhiều nền tảng khác nhau và được phát triển thành ba biến thể với cỡ nòng từ 107mm đến 240mm. Nguồn ảnh: southfront.org. Nếu quân nổi dậy Syria và phiến quân khủng bố nổi tiếng với mẫu đạn cối “hell canon” thì SAA và đồng minh lại nổi tiếng với “Volcano”. Giống như “hell canon”, “Volcano” có thiết kế khá đơn giản cấu tạo không quá phức tạp để có thể sản xuất hàng loạt với số lượng lớn, đảm bảo chi phí lẫn thời gian sản xuất luôn ở mức thấp nhất. Nguồn ảnh: blogspot.com. Các phương tiện cơ giới triển khai nó cũng khá đa dạng từ các loại xe tải dân sự, xe tải đặc chủng, xe bọc thép cải tiến cho đến cả các bệ phóng cố định. Thiết kế của các bệ phóng này cũng được tối giản hóa nhằm tiện trong việc triển khai. Nguồn ảnh: twimg.com. Theo một số thông tin có được thì “Volcano” thực chất là một quả đạn rocket mang đầu đạn nhiệt áp có trọng lượng khoảng 350kg (tùy vào biến thể cỡ nòng) và vụ nổ mà nó tạo ra có sức công phá cực mạnh. Mẫu quả đạn “Volcano” có thể mang theo đầu đạn nặng vài chục kg. Tầm bắn của nó là từ 1.5km đến 4km tùy vào biến thể. Nguồn ảnh: blogspot.com. Còn về “Shams” nó có thiết kế không khác là mấy so với “Volcano” nhưng có cỡ nòng nhỏ hơn nhiều khả năng là 220mm với thiết kế và cơ cấu bắn tương tự, điểm khác biệt duy nhất là “Shams” được tích hợp trên khung gầm xe chiến đấu bộ binh BMP-1 và mỗi xe phóng có thể mang theo tới 5 quả đạn rocket. Nguồn ảnh: blogspot.com. Dĩ nhiên thiết kế xe phóng của “Shams” phức tạp hơn nhiều so với “Volcano” thậm chí nó còn được bảo vệ tốt hơn nhờ cụm ống phóng chắc chắn. Hình ảnh về các tổ hợp rocket “Shams” đầu tiên xuất hiện vào cuối năm ngoái và chúng đều thuộc Sư đoàn thiết giáp số 4 của SAA. Nguồn ảnh: blogspot.com.

