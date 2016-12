Hoàng hồn: Quân đội Trung Quốc trang bị súng laser

Army Recognition dẫn tin từ trang web chính thức của Quân đội Trung Quốc cho hay, trong thời gian sắp tới nước này sẽ đưa vào trang bị một số mẫu súng laser cá nhân phi sát thương với khả năng làm mù mục tiêu hoặc vô hiệu hóa các thiết bị trinh sát điện tử của kể thù. Hai mẫu súng laser sẽ được Quân đội Trung Quốc đưa vào trang bị thử nghiệm là PY131A và PY132A. Nguồn ảnh: China Military. Cũng theo thông báo của Quân đội Trung Quốc, việc nước này đưa vào trang bị thử nghiệm vũ khí laser cá nhân trong những năm trở lại gần đây là nhằm đáp ứng các yêu cầu hoạt động tác chiến khác nhau trong mọi tình huống. Nguồn ảnh: mil.huanqiu.com. Dù còn khá mới mẻ nhưng vũ khí laser lại sở hữu khá nhiều ưu điểm mà một mẫu vũ khí thông thường không có được như tốc độ bắn nhanh tương đương tốc độ ánh sáng, độ chính xác cao, có khả năng điều khiển đường đạn hoặc thay đổi mục tiêu, không giật hay tạo tiếng ồn khi hoạt động và đạn dành cho vũ khí laser rẻ hơn so với vũ khí thông thường. Nguồn ảnh: mil.huanqiu.com. Mặc dù hiện tại các mẫu vũ khí laser cá nhân chỉ có thể chống lại một số loại mục tiêu hạn chế và không gây sát thương nhưng trong tương lai điều này có thể sẽ thay đổi khi mục tiêu của nó được mở rộng. Như chống lại lực lượng bộ binh, tên lửa tấn công, phương tiện chiến đấu cơ giới, máy bay, tàu thuyền và mọi thiết bị điện tử quân sự. Nguồn ảnh: mil.huanqiu.com. Trung Quốc cho ra mắt khái niệm vũ khí laser cá nhân từ khá sớm một trong số đó có thể kể tới mẫu súng laser WJG-2002, tính năng của nó cũng tương tự như PY131A hay PY132A và không có khả năng sát thương. Mục tiêu chính của WJG-2002 vẫn là các thiết bị trinh sát điện tử hơn là dùng để tấn công bộ binh. Nguồn ảnh: China Military. Hiện tại Quân đội Trung Quốc sở hữu bốn mẫu súng laser chính gồm BBQ-905, WJG-2002, PY132A và PY131A trong đó PY132A và PY131A sở hữu thiết kế hoàn chỉnh nhất cũng như được trang bị nguồn cấp ổn định hơn BBQ-905 hay WJG-2002. Nguồn ảnh: China Military. Do nghị thư về cấm vũ khí laser cá nhân của Liên Hợp Quốc nên hầu hết các chương trình phát triển vũ khí laser của Trung Quốc đều giữ bí mật tối đa và chỉ được công bố khi hoàn tất do đó chúng hầu hết đều không có thông tin rõ. Và để lách luật, Trung Quốc luôn tuyên truyền vũ khí laser cá nhân của nước này chỉ có tác dụng lên thiết bị điện tử và vô hại với con người. Nguồn ảnh: China Military. Hình ảnh súng laser WJG-2002 trong biên chế lực lượng an ninh Trung Quốc. Nó có thiết kế tương tự một khẩu súng trường tấn công với trọng lượng hơn 30kg chưa bào gồm nguồn cấp, tầm bắn của nó có thể từ 2.000-10.000m. Nguồn ảnh: zbroya.info.

