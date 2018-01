Hình bóng Trung Quốc trong chiếc JF-17 thứ 100 của Pakistan

Vào những ngày cuối cùng của năm 2017 vừa rồi, Khu liên hợp hàng không Pakistan đã xuất xưởng chiếc JF-17 thứ 100 của mình. Nguồn ảnh: Sina. Đây là loại máy bay chiến đấu hạng nhẹ đa năng được phía Trung Quốc và Pakistan cùng hợp tác sản xuất, với hai đối tác chính là Khu liên hợp hàng không Pakistan và Tập đoàn Công nghiệp Máy bay Thành Đô. Quá trình lắp ráp và hoàn thiện các máy bay JF-17 đều có thể được thực hiện ở cả hai nước. Nguồn ảnh: Sina. Tuy nhiên, phía Trung Quốc vẫn đóng vai trò then chốt khi họ mới là người chế tạo bộ phận quan trọng nhất trên dòng chiến đấu cơ này. Nguồn ảnh: Pakistan Affairs. Theo thông tin được truyền thông Pakistan đăng tải, trong thời gian từ năm 2007 tới năm 2017, phía Pakistan đã đóng được tổng cộng 100 chiếc JF-17 trong đó có 50 chiếc JF-17 Block I và 50 chiếc còn lại là loại JF-17 Block II. Nguồn ảnh: Sina. Trả lời về một mốc thời gian cụ thể cho biến thể JF-17 Block III, phía Pakistan cho hay họ vẫn đang tiếp tục nghiên cứu và hoàn thiện những cải tiến đáng giá nhất cho phiên bản Block III. Dự kiến phải tới năm 2019 phiên bản Block III mới hoàn thiện và được lộ diện. Nguồn ảnh: Sina. Theo thông tin được đăng tải từ nhiều trang tin điện tử của Trung Quốc, giá của mỗi chiếc chiến đấu cơ JF-17 Block I vào khoảng 25 triệu USD, 28 triệu USD cho bản Block II và dự kiến khoảng 32 triệu USD cho Block III. Tuy nhiên trong tương lai, rất có thể phiên bản Block III sẽ có giá cao hơn thế nhiều. Nguồn ảnh: Sina. Là loại tiêm kích đa năng một chỗ ngồi, máy bay JF-17 do Trung Quốc và Pakistan hợp tác phát triển và cùng nắm quyền bản quyền cũng như quyền sản xuất loại phi cơ này. Nguồn ảnh: Sina. JF-17 sử dụng một động cơ Klimov RD-93 do Nga sản xuất, cho phép chiếc máy bay này bay với tốc độ tối đa khoảng Mach 1,6. Tầm hoạt động tối đa của JF-17 vào khoảng 2000 km trong khi đó trần bay của nó đạt xấp xỉ 17.000 mét. Nguồn ảnh: Sina. Máy bay trang bị một pháo hai nòng GSh-23-2 kèm theo 7 giá treo vũ khí với 4 giá dưới hai cánh, 2 giá hai bên đầu cánh và 1 giá dưới bụng cho phép nó mang theo khoảng 4,3 tấn vũ khí các loại bao gồm binh xăng dự phòng, tên lửa, bom hoặc pháo phóng loạt. Nguồn ảnh: Sina. Hiện tại trên thế giới có ba nước đang sử dụng JF-17 bao gồm Myanmar, Nigeria và Pakistan. Phía Trung Quốc tập trung nghiên cứu và chế tạo JF-17 chỉ để xuất khẩu, không sử dụng hoặc sử dụng rất ít và không chính thức trong biên chế của mình. Nguồn ảnh: Sina. Mời độc giả xem Video: JF-17 thể hiện khả năng bay trình diễn cực đỉnh.

