Hé lộ kho vũ khí "khủng" Mỹ áp sát biên giới Nga

Theo hãng thông tấn RT, hôm 8/1 hơn 100 vũ khí tối tân các loại gồm xe tăng M1 Abrams, pháo tự hành M109, xe chiến đấu bộ binh Bradley và nhiều phương tiện cơ giới khác của Quân đội Mỹ đã cập cảng Bremerhaven của Đức trước khi lên đường đến Ba Lan. Nguồn ảnh: RT. Được biết số vũ khí trên chỉ là một phần trong hơn 2.800 phương tiện quân sự các loại cùng 4.000 binh sĩ mà Mỹ sắp triển khai thêm ở Châu Âu đặc biệt là các nước Đông Âu nhằm hiện thực hóa cam kết bảo vệ đồng minh trước mối đe dọa đến từ Nga. Nguồn ảnh: RT. Trả lời phỏng vấn RT, Trung tướng Timothy M . Ray của Mỹ tuyên bố, đây chỉ là một phần trong nỗ lực của Washington nhằm ngăn chặn và đảm bảo sự toàn vẹn lãnh thổ các nước đồng minh của Mỹ trước mối đe dọa xâm lược đến từ Nga. Duy trì một Châu Âu “An toàn, tự do, thịnh vượng và hòa binh.”. Nguồn ảnh: RT. Hầu hết số vũ khí trên sẽ được chuyển đến Ba Lan để tham gia cuộc tập trận chung giữa Mỹ và một số nước đồng minh sẽ diễn ra vào cuối tháng này, sau đó chúng sẽ được phân bố đều tới bảy quốc gia Châu Âu gồm một số nước Baltic, Bulgaria, Romania và Đức. Nguồn ảnh: RT. Bên cạnh lực lượng mặt đất, Quân đội Mỹ cũng sẽ bổ sung thêm khoảng 50 trực thăng quân sự Black Hawk, 10 trực thăng vận tải đa năng CH-47 Chinook cùng 1.800 nhân viên tới các căn cứ quân sự mới được thành lập tại Châu Âu. Trong đó chưa kể tới đơn vị đổ bộ đường không phản ứng nhanh với 400 binh sĩ và đơn vị trực thăng vũ trang với những chiếc trực thăng tấn công AH-64 Apache. Nguồn ảnh: Quân đội Mỹ. Ngoài Mỹ, một số nước đồng minh khác của Washington như Đức, Anh và Canada cũng sẽ gửi thêm quân đến Ba Lan nhằm tăng cường sự hiện diện quân sự của NATO tại Đông Âu. Mặt khác NATO cũng thành lập các tiểu đoàn phản ứng nhanh có quân số hơn 1.000 binh sĩ triển khai thường trực tại Estonia, Latvia và Lithuania. Nguồn ảnh: Quân đội Mỹ. Trong ảnh là dàn xe tăng M1A1 Abrams của Mỹ chuẩn bị lên đường đến Ba Lan sau khi cập cảng Bremerhaven vào hôm 8/1. Nguồn ảnh: Quân đội Mỹ. Dàn xe tăng và xe chiến đấu bộ binh của Mỹ tại Bremerhaven, nhiều khả năng số phương tiện trên được chuyển đến từ Iraq hoặc Afghanistan với lớp sơn ngụy trang trên địa hình sa mạc. Nguồn ảnh: Quân đội Mỹ. Nga từ lâu đã lên án các hoạt động quân sự của NATO dọc biên giới của nước này và chúng có thể được xem là hành động thù địch đe dọa trực tiếp đến an ninh quốc gia của Nga. Để đáp trả Moscow cũng tăng cường quân số dọc khu vực biên giới phía tây đồng thời triển khai thêm vũ khí đến vùng lãnh thổ Kaliningrad. Nguồn ảnh: Quân đội Mỹ. Việc Mỹ chuẩn bị có chính phủ mới về cơ bản sẽ không tác động mấy đến chính sách nhất quán của Washington tại Châu Âu nói chung hay trong NATO nói riêng. Mặt khác Mỹ cũng cần trấn an các nước đồng minh tại Châu Âu sau một số biến động chính trị vừa qua và không có cách nào tốt hơn việc tăng cường thêm quân đến các nước Đông Âu vốn được xem là tiền đồn chống Nga. Nguồn ảnh: Quân đội Mỹ.

