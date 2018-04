Hào hùng khoảnh khắc đội hình xe tăng tiến vào giải phóng Sài Gòn

Sáng ngày 30/4/1975, từ khắp mọi hướng, đội hình xe tăng, thiết giáp cùng bộ binh đồng loạt tiến vào giải phóng Sài Gòn. Quân ta tiến nhanh mà gần như không gặp bất kỳ một sự kháng cự nào từ phía Quân đội Sài Gòn vì chúng đã hoàn toàn tan rã, phần nhiều ra hàng, vứt bỏ vũ khí. Ảnh: Đội hình hỗn hợp xe tăng T-54 (giữa) và 2 chiếc xe bọc thép chở quân K-63 ngay trước cổng Dinh Độc Lập ngày 30/4. K-63 là loại xe bọc thép do Trung Quốc sản xuất, viện trợ cho ta. Nguồn ảnh: Tư liệu Đoàn xe tăng quân giải phóng đi tới đâu, người dân Sài Gòn ùa ra chào đón nồng nhiệt tới đó. Trong ảnh là một chiếc xe tăng hạng nhẹ K-63-85 giữa nhân dân Sài Gòn. Trên chiếc xe vẫn còn nguyên các cành cây ngụy trang. Đây là loại xe tăng do Trung Quốc sản xuất dựa theo loại PT-76 của Liên Xô, với cải tiến chính là trang bị pháo 85mm thay vì cỡ 76mm. Nguồn ảnh: Tư liệu Xe tăng T-54 là một trong những “mũi tên thép” chủ lực của quân giải phóng đã đập tan mọi tuyến phòng ngự của Quân đội Sài Gòn. Nguồn ảnh: Tư liệu Không chỉ có T-54, một số xe tăng chiến lợi phẩm cũng được bộ đội ta sử dụng ngay sau khi thu giữ được tiến về giải phóng Sài Gòn. Ảnh: Bộ đội ta ngồi trên xe tăng M41 Bulldog do Mỹ sản xuất. Nguồn ảnh: Gettyimages Đoàn xe tăng quân giải phóng đi tới đâu, người dân Sài Gòn túa ra tới đó. Nguồn ảnh: Tư liệu “Tắc đường” trước Dinh Độc Lập ngày 30/4/1975. Nguồn ảnh: Tư liệu Xe tăng quân giải phóng tiến về hướng Dinh Độc lập. Nguồn ảnh: Gettyimages 10h45 phút ngày 30/4, xe tăng T-54 mang số hiệu 843 húc nghiêng cổng phụ Dinh Độc Lập và bị kẹt tại đó. Ngay sau đó chiếc xe Type 59 số hiệu 390 liền xông tới húc tung cánh cổng chính của Dinh Độc Lập. Ảnh: Xe tăng 390 trong sân Dinh Độc Lập. Hiện nay, xe 390 được trưng bày tại Bảo tàng Binh chủng Tăng – Thiết giáp. Nguồn ảnh: Tư liệu Xe tăng T-54 số hiệu 843 (bị mắc lại cổng phụ Dinh Độc Lập) đậu trước sảnh chính Dinh Độc Lập. Hiện nay, xe tăng số hiệu 843 được trưng bày tại vị trí trang trọng trong Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam. Nguồn ảnh: Tư liệu Các cánh quân ùn ùn đổ về Dinh Độc Lập. Nguồn ảnh: Tư liệu Xe tăng T-54 số hiệu 844 lăn bánh qua cổng Dinh Độc Lập. Nguồn ảnh: Tư liệu Xe tăng K63-85. Nguồn ảnh: Tư liệu Xe tăng T-54 số hiệu 849 tham gia lễ duyệt binh mừng chiến thắng. Nguồn ảnh: Tư liệuChiến thắng 30/4 là một trong những mốc son chói lọi nhất trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. Đó là biểu tượng sáng ngời của Chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam, đỉnh cao của khí phách và trí tuệ của con người Việt Nam. Suốt 30 năm kể từ ngày Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công, cả dân tộc kiên cường chiến đấu hy sinh để đi tới thắng lợi trọn vẹn “đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào”, “Bắc Nam sum họp”… Nguồn ảnh; Gettyimages

