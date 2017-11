Giây phút cuối cùng của biểu tượng Chiến tranh Lạnh

Ngày 9/11/1989, Bức tường Berlin đã bị đập bỏ bởi chính những người dân Berlin sau 30 năm kể từ khi nó được dựng lên để chia cắt nước Đức. Nguồn ảnh: Atlantic. Tới tận ngày nay, người dân Đức vẫn nhắc tới Bức tường Berlin như một chương đau khổ trong lịch sử dân tộc. Trong nhiều tài liệu, Bức tường Berlin còn được gọi là "bức tường của sự ô nhục". Nguồn ảnh: AARP. Kể từ tháng 10, khi những trạm kiểm soát ở biên giới Đông-Tây Đức "thả cửa" cho người dân hai miền qua lại với nhau, bức tường Berlin đã dần bị phá bỏ từ phía Tây Đức. Nguồn ảnh: Cuban. Trái ngược lại với ở Đông Đức, người dân Tây Đức được phép tự do thoải mái tới gần bức tường này trong khi đó ở phía Đông, cảnh sát và quân đội dàn hàng và không cho người dân Đông Đức tiếp cận bức tường. Nguồn ảnh: Atis. Tuy nhiên nỗ lực của lực lượng cảnh sát, quân đội Đông Đức đã không thể ngăn được hàng triệu người dân đang nóng lòng muốn được hợp nhất quốc gia. Nguồn ảnh: Univer. Khi những đoạn tường đầu tiên bị dỡ bỏ từ phía Tây, người ta có thể nhìn thấy lính Đông Đức cùng binh lính Liên Xô đang dàn hàng ngang ở phía Đông. Nguồn ảnh: CNN. Mặc dù vậy, những người lính này hoàn toàn không có bất cứ động thái nào nhằm ngăn cản đám đông. Nguồn ảnh: CIC. Người dân Đức ở Berlin, bất kể ở Đông hay Tây Đức đều muốn giáng những nhát búa lịch sử vào bức tường của sự ô nhục đã chia đôi thủ đô của đất nước này suốt 30 năm qua. Nguồn ảnh: RFE. Cái bắt tay trên dòng chữ "tự do" của hai người dân Đông Đức và Tây Đức. Nguồn ảnh: Outside. Người dân Tây Đức sử dụng những dụng cụ rất thô sơ để đập tan bức tường Berlin. Nguồn ảnh: Verso. Lực lượng cảnh sát và quân đội Đông Đức cũng như Tây Đức đều có mặt bên cạnh bức tường này vào những giờ phút cuối cùng trước khi đám đông đập đổ nó, tuy nhiên không một lực lượng nào có bất cứ động thái ngăn cản nào. Nguồn ảnh: IPI. Có lẽ, chính bản thân những người lính lẫn lực lượng an ninh của cả Đông và Tây Đức cũng có ý thức muốn đập đổ bức tường, thống nhất quốc gia sau gần 30 năm chia cắt. Năm 2017 này sẽ kỷ niệm 28 năm nước Đức thống nhất kể từ khi bức tường Berlin sụp đổ một trong những dấu mốc quan trọng đánh dấu sự kết thúc của cả Chiến tranh Lạnh. Nguồn ảnh: Ranker.

Ngày 9/11/1989, Bức tường Berlin đã bị đập bỏ bởi chính những người dân Berlin sau 30 năm kể từ khi nó được dựng lên để chia cắt nước Đức. Nguồn ảnh: Atlantic. Tới tận ngày nay, người dân Đức vẫn nhắc tới Bức tường Berlin như một chương đau khổ trong lịch sử dân tộc. Trong nhiều tài liệu, Bức tường Berlin còn được gọi là "bức tường của sự ô nhục". Nguồn ảnh: AARP. Kể từ tháng 10, khi những trạm kiểm soát ở biên giới Đông-Tây Đức "thả cửa" cho người dân hai miền qua lại với nhau, bức tường Berlin đã dần bị phá bỏ từ phía Tây Đức. Nguồn ảnh: Cuban. Trái ngược lại với ở Đông Đức, người dân Tây Đức được phép tự do thoải mái tới gần bức tường này trong khi đó ở phía Đông, cảnh sát và quân đội dàn hàng và không cho người dân Đông Đức tiếp cận bức tường. Nguồn ảnh: Atis. Tuy nhiên nỗ lực của lực lượng cảnh sát, quân đội Đông Đức đã không thể ngăn được hàng triệu người dân đang nóng lòng muốn được hợp nhất quốc gia. Nguồn ảnh: Univer. Khi những đoạn tường đầu tiên bị dỡ bỏ từ phía Tây, người ta có thể nhìn thấy lính Đông Đức cùng binh lính Liên Xô đang dàn hàng ngang ở phía Đông. Nguồn ảnh: CNN. Mặc dù vậy, những người lính này hoàn toàn không có bất cứ động thái nào nhằm ngăn cản đám đông. Nguồn ảnh: CIC. Người dân Đức ở Berlin, bất kể ở Đông hay Tây Đức đều muốn giáng những nhát búa lịch sử vào bức tường của sự ô nhục đã chia đôi thủ đô của đất nước này suốt 30 năm qua. Nguồn ảnh: RFE. Cái bắt tay trên dòng chữ "tự do" của hai người dân Đông Đức và Tây Đức. Nguồn ảnh: Outside. Người dân Tây Đức sử dụng những dụng cụ rất thô sơ để đập tan bức tường Berlin. Nguồn ảnh: Verso. Lực lượng cảnh sát và quân đội Đông Đức cũng như Tây Đức đều có mặt bên cạnh bức tường này vào những giờ phút cuối cùng trước khi đám đông đập đổ nó, tuy nhiên không một lực lượng nào có bất cứ động thái ngăn cản nào. Nguồn ảnh: IPI. Có lẽ, chính bản thân những người lính lẫn lực lượng an ninh của cả Đông và Tây Đức cũng có ý thức muốn đập đổ bức tường, thống nhất quốc gia sau gần 30 năm chia cắt. Năm 2017 này sẽ kỷ niệm 28 năm nước Đức thống nhất kể từ khi bức tường Berlin sụp đổ một trong những dấu mốc quan trọng đánh dấu sự kết thúc của cả Chiến tranh Lạnh. Nguồn ảnh: Ranker.