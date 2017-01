Giật mình lai lịch nơi chế tạo chuyên cơ Tổng thống Nga

Voronezh là một trong những nhà máy chế tạo máy bay lâu đời nhất của Nga với lịch sử phát triển hơn 80 năm và đây cũng là nơi cho ra đời nhiều dòng máy bay huyền thoại của Liên Xô trước đây. Giờ đây Voronezh là nơi chuyên chế tạo các dòng máy bay chở khách thương mại phục vụ thị trường nội địa của Nga nhưng nó còn có một nhiệm vụ đặc biệt khác là sản xuất các dòng chuyên cơ cho chính phủ Nga kể cả chuyên cơ dành cho Tổng thống Nga Vladimir Putin. Nguồn ảnh: Gelio. Quyết định thành lập Voronezh được đưa ra vào năm 1929 và trước năm 1966 nó không có tên gọi mà chỉ được gọi bằng các số hiệu như nhà máy chế tạo máy bay số 18 hay 64 . Nguồn ảnh: Gelio. Các dòng máy bay nổi tiếng của Voronezh dưới thời Liên Xô có thể kể tới như ANT-25, máy bay tấn công mặt đất IL-2 Ilyushin, máy bay ném bom Tu-16 và cả máy bay phản lực siêm âm đầu tiên trên thế giới Tu-144. Nguồn ảnh: Gelio. Hiện tại Voronezh là nơi duy nhất ở Nga chế tạo dòng máy bay chở khách thương mại IL-96-300. Thậm chí nguyên mẫu IL-96 đầu tiên cũng được lắp ráp và bay thử nghiệm tại Voronezh. Nguồn ảnh: Gelio. Mẫu máy bay chở khách thương mại này của Nga có thể chở tới 300 hành khách và với biến thể nâng cấp IL-96-400M với phần thân được mở rộng nó có thể mở rộng con số này lên đến 435 hành khách. Nguồn ảnh: Gelio. Do đó không phải ngẫu nhiên mà cả chính phủ lẫn Bộ Quốc phòng Nga đều muốn sử dụng các biến thể đặc biệt của IL-96 làm chuyên cơ của mình. Trong đó có ít nhất bốn chiếc IL-96-300 đặc biệt hiện dành cho Tổng thống Vladimir Putin và thành viên chính phủ. Nguồn ảnh: Gelio. Tạo nên sức mạnh của IL-96-300 chính là hệ thống động cơ phản lực Aviadvigatel PS-90A do Nga tự phát triển với công suất lên đến 35.242lb mỗi chiếc cho phép máy bay đạt tới vận tốc gần 900km/h. Nguồn ảnh: Gelio. Và dĩ nhiên sản phẩm chủ lực của Voronezh hiện tại chính là những chiếc IL-96 và giá trị của mỗi chiếc máy bay loại này là từ 40-50 triệu USD đối với các phiên bản chở khách thông thường. Nguồn ảnh: Gelio. Bên cạnh IL-96, Voronezh còn sản xuất một số dòng máy bay vận tải khác điển hình như chiếc An-148 như trong hình và nó được Ukraine phát triển nhưng được lắp ráp tại Nga. Điều này sẽ khó có thể tiếp tục xảy ra trong tương lai khi mối quan hệ giữa Moscow và Kiev đã hoàn toàn thay đổi. Nguồn ảnh: Gelio. Kích thước của An-148 nhỏ hơn hẳn IL-96, nó chỉ có thể chở theo tối đa 85 hành khách và có tầm hoạt động chỉ hơn 1.000km. Nguồn ảnh: Gelio. Có một thực tế là dù được Ukraine phát triển nhưng Nga mới là quốc gia sử dụng An-148 nhiều nhất, nó không chỉ phục vụ thị trường thương mại mà cả cho các mục đích quân sự. Chỉ tính riêng Bộ Quốc phòng Nga đang có trong biên chế ít nhất 8 chiếc An-148. Nguồn ảnh: Gelio. Trong tổng số 42 chiếc An-148 được chế tạo ở cả Nga và Ukraine thì có tới 26 chiếc đang hoạt động tại Nga, còn Ukraine chỉ sở hữu 2 chiếc. An-148 cũng được chọn làm chuyên cơ dành cho Tổng thống Ukraine hiện tại là Petro Poroshenko. Nguồn ảnh: Gelio. Có một thông tin khá thú vị là tổng chiều dài dây dẫn được sử dụng trên một chiếc máy bay IL-96 có thể lên đến 345km. Để so sánh thì khoảng cách từ nhà máy Voronezh đến thủ đô Moscow chỉ khoảng 463km. Nguồn ảnh: Gelio. Nhà máy Voronezh hiện là nơi làm việc của hơn 5.000 kỹ sư và công nhân trong đó số lượng nữ giới làm việc tại nhà máy chiếm số lượng khá đông và hoạt động trong mọi phân đoạn sản xuất. Nguồn ảnh: Gelio. Trong ảnh là các kỹ sư của Voronezh nghiên cứu sơ đồ bản vẽ của một chiếc IL-112 dòng sản phẩm tiếp theo của nhà máy này, dòng máy bay vận tải này sẽ được Voronezh đưa vào sản xuất hàng loạt trong năm 2019 với sản lượng từ 8-12 chiếc mỗi năm. Nguồn ảnh: Gelio. Cận cảnh dàn máy bay mới được xuất xưởng hoặc hoàn tất quá trình bảo trì tại trung tâm thử nghiệm bay của Voronezh. Tất cả chúng đều sẽ phải trải qua các bài thử nghiệm cấp nhà nước của Nga trước khi có thể đi vào hoạt động. Nguồn ảnh: Gelio.

