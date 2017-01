Giật mình khẩu pháo Đức 80 tuổi được phiến quân Syria dùng

Có trọng lượng chỉ khoảng 2 tấn, khẩu lựu pháo leFH 18 được quân đội Đức nghiên cứu và phát triển từ những năm 1934 và nằm trong biên chế quân đội nước này đến tận những năm 1970. Ngoài Đức còn có Phần Lan và Trung Quốc có biên chế khẩu lựu pháo này trong quân đội của mình. Tuy nhiên không hiểu bằng một cách nào đó một vài khẩu sFH 18 đã xuất hiện trên chiến trường Syria và vẫn có thể hoạt động tốt. Nguồn ảnh: QQ. Đây được xếp hạng khẩu lựu pháo hạng nhẹ với cỡ nòng 105 mm, trọng lượng dưới 2 tấn và mỗi viên đạn nặng 14 kg. Nguồn ảnh: QQ. Khẩu leFH 18 có độ nâng-hạ góc nòng đạt từ -6 độ tới +40 độ, nòng xoay 56 độ, tầm bắn 10.000 mét, tốc độ từ 4-6 viên mỗi phút và có gia tốc đầu đạn đạt 470 mét/giây. Nguồn ảnh: QQ. Khẩu leFH 18 được sử dụng ở chiến trường Syria có vẻ vẫn hoạt động tốt dù rất nhiều bộ phận phụ như tấm chắn và thậm chí là cả kính ngắm cũng đã biến mất. Nguồn ảnh: QQ. Do sử dụng cỡ đạn 105 mm khá phổ biến tới tận ngày nay nên việc tiếp tế cho khẩu pháo cổ lỗ xĩ này có vẻ không mấy khó khăn lắm đối với những phiến quân IS. Nguồn ảnh: QQ. Đây không phải là lần đầu tiên những hình ảnh về phiến quân bên cạnh những vũ khí từ thời thế chiến thứ hai được công bố. Trong quá khứ thậm chí còn có những bằng chứng cho thấy phiến quân sử dụng cả những khẩu thần công từ thế kỷ trước. Nguồn ảnh: QQ. Có lẽ do tình trạng quá thiếu thốn trang thiết bị hỏa lực mạnh nên đội quân này đã sử dụng mọi thứ họ có trong tay để cố gắng cân bằng lợi thế trên chiến trường Syria. Nguồn ảnh: QQ. Tuy nhiên so với các đội quân khác được tổ chức chính quy với quy mô và trang thiết bị vượt trội hơn hẳn thì phiến quân IS rõ ràng sẽ gặp bất lợi hơn rất nhiều trong cuộc thánh chiến do mình phát động. Nguồn ảnh: QQ.

