"Giao thông" tấp nập trên tàu sân bay USS John C. Stennis

Tàu sân bay USS John C. Stennis là chiếc hàg không mẫu hạm thứ 7 trong lớp Nimitz chạy bằng động cơ nguyên tử của Hải quân Mỹ được đặt theo tên của Thượng nghị sĩ John C. Stennis của tiểu bang Mississippi. Nguồn ảnh: Militarynews. Tàu được hạ thủy vào ngày 11/11/1993 và nhập biên chế hải quân Mỹ ngày 9/12/1995. Tàu có độ giãn nước 103.300 tấn, động cơ hạt nhân cung cấp công suất đầu ra 260000 sức ngựa đưa tàu di chuyển với tốc độ tối đa lên tới 56 km/h. Nguồn ảnh: Militarynews. Với số lượng thủy thủ đoàn lên tới 3200 người chia làm 2 ca làm việc 12 tiếng mỗi ngày, đây thực sự là một thành phố "không bao giờ ngủ" trên biển. Nguồn ảnh: Militarynews. Các nhân viên tiếp nhiên liệu làm việc trên tàu sân bay, thông thường mỗi một nhân viên với một màu áo khác nhau sẽ đảm nhận một vị trí khác nhau, sỹ quan chỉ huy chỉ cần nhìn màu áo là biết ngay nhiệm vụ chính của người lính này. Nguồn ảnh: Militarynews. Chiến đấu cơ F/A-18F Super Hornet đang được máy phóng phóng đi trên đường băng cất cánh tàu sân bay. Hệ thống phóng sẽ đưa máy bay từ vận tốc 0 lên 180 km/h chỉ trong vỏn vẹn 200 mét ngắn ngủi của đường băng. Nguồn ảnh: Militarynews. Nhân viên mặc áo vàng là sỹ quan điều phối đường băng trên tàu sân bay, những nhân viên mặc áo xanh là sỹ quan kỹ thuật, nhiệm vụ của họ là kiểm tra hệ thống phóng và kiểm tra khả năng cất cánh của máy bay trước khi ra hiệu lệnh "an toàn" để sỹ quan điều phối đường băng ra tín hiệu "cất cánh" cho phi công. Nguồn ảnh: Militarynews. Mọi công việc trên tàu sân bay đều diễn ra một cách có trật tự và đều có quy trình điều phối rất chuẩn. Nhìn qua trông có vẻ khá hỗn loạn vì máy bay lên xuống liên tục và các sỹ quan "chạy nhảy" khắp cả đường băng, tuy nhiên thực chất họ biết chính xác việc của họ đang làm và quy trình của từng bước cất-hạ cánh trên tàu sân bay. Nguồn ảnh: Militarynews. Hệ thống phóng "bốc khói" sau pha cất cánh của chiếc tiêm kích trước còn chưa kịp nguội đã sẵn sàng cho chiếc thứ hai vào vị trí. Đường băng trên tàu sân bay hoạt động liên tục bất kể ngày đêm với rất nhiều bài bay huấn luyện trong nhiều điều kiện thời tiết cung cấp cho các phi công trên tàu sân bay một lượng giờ bay đáng kinh ngạc. Nguồn ảnh: Militarynews. Hạ cánh cũng là một thử thách khi các phi công phải móc trúng cần hãm phía đuôi máy bay vào cáp hãm đà trên đường băng hạ cánh. Họ chỉ có một tích tắc để nhận ra mình đã móc trượt trước khi tăng tốc tối đa cất cánh lại. Nguồn ảnh: Militarynews. Không chỉ các chiến đấu cơ F/A-18, những "đôi mắt cú vọ" E-2C Hawkeye cũng có khả năng cất-hạ cánh trên tàu sân bay. Nguồn ảnh: Militarynews. Đây là loại máy bay cảnh báo sớm trên không chiến thuật được trang bị cho tàu sân bay. E-2C Hawkeye có khả năng hoạt động trong mọi loại thời tiết, không chỉ giúp tăng cường khả năng chiến đấu mà nó còn giúp thu thập rất nhiều dữ liệu về khí tượng cho các nhà khoa học. Nguồn ảnh: Militarynews. Trực thăng MH-60S Sea Hawk. Trong những quãng thời gian tấp nập nhất, có cả trăm lượt máy bay cùng lên-xuống trên chiếc hàng không mẫu hạm này trong cùng một giờ đồng hồ. Nguồn ảnh: Militarynews. Mặc dù việc huấn luyện với các loại máy bay là cực kỳ tốn kém nhưng đây là một phần không thể thiếu giúp các phi công cũng như nhân viên trên tàu có thêm nhiều kinh nghiệm và khả năng chịu áp lực, căng thẳng cực lớn. Nguồn ảnh: Militarynews.

