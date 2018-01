Giải mã sự nguy hiểm của M16 trong Chiến tranh Việt Nam

Ra đời từ năm 1964, khẩu súng trường M16 được coi là vũ khí tiêu chuẩn của bộ binh Mỹ trong gần như toàn bộ thời gian diễn ra cuộc Chiến tranh Việt Nam. Nguồn ảnh: Defence. Tuy nhiên, danh tiếng của M16 lại đi kèm với những rắc rối gây ra cho lính Mỹ trên chiến trường như tỉ lệ kẹt đạn cao do không phù hợp với khí hậu nóng ẩm ở Việt Nam, nhiều chi tiết nhỏ khó bảo dưỡng và dễ hỏng hóc,... Dù vậy, mẫu súng này vẫn có những ưu điểm nhất định, nhất là khả năng sát thương của nó. Nguồn ảnh: Pinterest. Từng được Quân Giải phóng đặt cho cái tên là "tiểu liên cực nhanh", súng trường tấn công M16 có tốc độ bắn tối đa lên tới 950 viên mỗi phút với mẫu đạn 5,56x45mm tiêu chuẩn NATO. Hai yếu tố này kết hợp lại tạo nên khả năng sát thương đáng sợ cho AR-15. Nguồn ảnh: Pinterest. Do sử dụng cỡ đạn nhỏ, gia tốc đầu nòng của viên đạn 5,56x45 mm là cực kỳ nhanh lên đến 960m/s. Khi đâm xuyên vào cơ thể, phần đầu của viên đạn sẽ bị cản lại trong khi đó phần đuôi vẫn tiếp tục duy trì được gia tốc di chuyển, dẫn tới việc viên đạn sẽ bị lộn ngược khi đi sâu vào trong cơ thể. Nguồn ảnh: Gify. Tiếp theo đó, do gia tốc viên đạn không đồng nhất nên viên đạn sẽ bị bẻ đôi và vỡ thành nhiều mảnh, đầu đạn sẽ quay 180 độ đến khi bay ra ngoài cơ thể nạn nhân trong khi đuôi đạn và nhiều mảnh vỡ khác di chuyển sâu hơn vào bên trong cơ thể của nạn nhân. Nguồn ảnh: Gify. Toàn bộ quá trình trên chỉ diễn ra trong nháy mắt. Do gia tốc đầu đạn của khẩu súng này là cực nhanh nên tầm bắn của M16 xa hơn hẳn so với súng trường AK-47 vốn là trang bị tiêu chuẩn của quân ta. Nguồn ảnh: Pinterest. Với đường đạn rất căng và tốc độ bắn nhanh, súng trường tấn công M16 có khả năng năng bắn điểm xạ cực tốt với khả năng nhắm trúng mục tiêu ở cách tối đa lên tới 800 mét. Nguồn ảnh: Pinterest. Hình ảnh chi tiết minh họa lại sức công phá của đầu đạn cỡ 5,56x45 mm tàn phá cơ thể người bị trúng đạn ở gia tốc 943 mét/giây. Có thể thấy, phần bị ảnh hưởng là rất rộng do mật độ mảnh văng vỡ ra từ viên đạn này lên tới 36 %. Nguồn ảnh: Wiki. Trong điều kiện chiến đấu trong chiến trường, nếu không có máy chụp x-quang hiện đại thì các quân y sĩ sẽ khó có thể gắp được hết những mảnh đạn này ra khỏi người nạn nhân, dẫn đến tình trạng nhiễm trùng máu và có thể tử vong dù viên đạn chỉ bay vào phần mềm. Nguồn ảnh: RatedRR. Một nỗi ám ảnh kinh hoàng khác chính là trường hợp đạn 5,56x45 mm của khẩu M16 bắn trúng vào xương của nạn nhân. Do có gia tốc quá lớn, viên đạn này sẽ làm vỡ hoàn toàn xương của người trúng đạn, gây ra nhiều mảnh vỡ hơn nữa lan ra bên tỏng cơ thể nạn nhân. Nguồn ảnh: Gettyimg. Với những vết thương do đạn bắn trúng xương, biện pháp đơn giản và thường được các quân y sĩ sử dụng nhất chính là cắt bỏ chi. Đây cũng là cách đơn giản nhất có thể thực hiện ngay trên chiến trường để cứu sống nạn nhân trước khi quá muộn. Nguồn ảnh: BI. Như vậy, rõ ràng có thể khẳng định khẩu M16 của Mỹ sử dụng trong Chiến tranh Việt Nam không hề yếu, thậm chí còn có sức mạnh đáng sợ . Tuy nhiên, chính thiết kế thiếu tin cậy của khẩu súng này đã khiến nó bị mang tiếng suốt nửa thế kỷ qua. Nguồn ảnh: BI. Mời độc giả xem Video: Cận cảnh sức công phá của viên đạn 5,56 được bắn ra từ khẩu M16.

