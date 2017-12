Giải mã đội quân K9 của Mỹ trong chiến tranh Việt Nam

Theo kể từ khi chính thức tham chiến tại Việt Nam, Quân đội Mỹ triển khai tại chiến trường rất nhiều các đơn vị chú nghiệp vụ được huấn luyện đặc biệt và lực lượng này còn có cái tên khác là K9. Nguồn ảnh: Vice. Những thành viên K9 tham chiến tại Việt Nam đều là những giống chó thông minh và khôn ngoan nhất thế giới, mỗi con trị giá hàng chục nghìn USD thời bấy giờ. Nhiệm vụ của chúng thường là truy tìm dấu vết, canh gác, rà phá bom mìn,...và thậm chí là tìm kiếm lính Mỹ tử trận trên chiến trường. Nguồn ảnh: Pinterest. Tuy nhiên trên thực địa, lực lượng Đặc công và quân giải phóng vẫn dễ dàng qua mặt được những thành viên được huấn luyện đặc biệt của K9. Điều này được thể hiện qua các trận đánh của quân ta vào các căn cứ quân sự hay kho hậu cần lớn của Mỹ, nơi luôn có số lượng lớn chó nghiệp vụ được triển khai. Nguồn ảnh: Pinterest. Trong giai đoạn từ 1966-1973, Quân đội Mỹ triển khai khoảng 5.000 chó nghiệp vụ K9 tại Việt Nam cùng với đó là khoảng 10.000 binh lính Mỹ phục vụ như những người điều khiển lực lượng đặ biệt này trong các đơn vị K9. Nguồn ảnh: Pinterest. Tuy nhiên, khi chiến tranh kết thúc chỉ có khoảng 200 chú nghiệp vụ được Mỹ triển khai tại Việt Nam còn sống sót. Rất nhiều trong số đó bị bỏ mặc hoặc bị bức tử khi người Mỹ rút quân. Với họ các thành viên K9 chỉ là phương tiện phục vụ chiến tranh không hơn không kém. Một chú chó tại căn cứ quân sự Khe Sanh của Mỹ được xây hẳn... hầm trú ẩn. Nguồn ảnh: Pinterest. Một thành viên K9 trong một đợt hành quân dò tìm manh mối của quân giải phóng trên đường hành quân. Nguồn ảnh: Pinterest. Dù vậy vẫn có rất nhiều thành viên K9 may mắn được binh sĩ Mỹ hoặc chính người điều khiển chúng cứu sống trên chiến trường và đưa về nước sau khi người Mỹ rút quân khỏi Viêt Nam. Các trường hợp này khá hiếm hoi bởi các thành viên K9 là tài sản của Quân đội Mỹ và nó được huấn luyện để chiến đấu. Nguồn ảnh: Charlie. Theo đó những thành viên K9 được xem là mối đe dọa cho cộng đồng dân sự nếu như không được chăm sóc đặc biệt bởi khả năng tấn công kẻ thù của chúng, nó khác biệt hoàn toàn so với một chú chó thông thường. Một đơn vị chó trinh sát trong một doanh trại huấn luyện của Mỹ ở miền Nam Việt Nam. Nguồn ảnh: TSCP. Bên cạnh Mỹ, cũng có rất nhiều nước chư hầu tham chiến tại Việt Nam cũng sử dụng chó nghiệp vụ. Ảnh Quân đội Úc với chó trinh sát trên chiến trường miền Nam Việt Nam. Nguồn ảnh: Sandra. Truy tìm các cửa hầm bí mật ở hệ thống địa đạo Củ Chi. Nguồn ảnh: Pinterest. Một phần các thành viên K9 bị bỏ mặc là do sau một thời gian sử dụng, quân đội Mỹ và chư hầu nhận thấy những chú chó này hoạt động không hiệu quả trên chiến trường miền Nam Việt Nam. Nguồn ảnh: Pinterest. Va về giai đoạn cuối của cuộc chiến, những chú chó này dường như chỉ còn mục đích làm cảnh do phía Quân giải phóng đã có quá đủ cách để đối phó với chúng. Nguồn ảnh: Pinterest.

