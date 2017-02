Ghê rợn "máy bay ném bom" của phiến quân IS

Mặc dù được coi là lực lượng có hệ thống phòng không cực kỳ kém cỏi và gần như không hề có lực lượng không quân, tuy nhiên phiến quân IS lại được coi là "bậc thầy" về vũ khí tự chế trong cuộc chiến ở Trung Đông và mới đây hình ảnh về một loại vũ khí tự chế với khả năng thả bom đã được phía IS công bố lên các trang mạng xã hội. Nguồn ảnh: Yotub. Loại vũ khí này được độ từ những chiếc Flycam cỡ nhỏ có khả năng mang theo những đầu đạn cỡ 40 mm của súng cối M-79 hoặc lựu đạn, bay ở độ cao chỉ khoảng vài chục tới tối đa là 100 mét phía trên mục tiêu, những chiếc "máy bay ném bom của IS" này đã chứng tỏ được độ chính xác rất cao khi nó có thể thả lựu đạn trúng nóc xe hơi ở dưới mặt đất. Nguồn ảnh: Yotub. Mặc dù không có hệ thống ngắm và chịu ảnh hưởng lớn bởi sức gió nhưng rõ ràng loại vũ khí này sẽ gây áp lực tâm lý rất lớn cho binh lính Iraq khi nó có thể tấn công họ mọi lúc mọi nơi và do có kích cỡ quá nhỏ nên khó có thể bị phát hiện được. Ảnh: Một quả lựu đạn được thả nhắm vào nhóm binh lính Iraq phía dưới, những chấm màu đỏ được thêm vào ở khâu hậu kỳ video chứ không phải là hệ thống ngắm của chiếc Flycam. Nguồn ảnh: Yotub. Quả lựu đạn rơi trúng vào giữa nhóm binh lính Iraq phía dưới mặt đất. Có thể nói đây là một thứ vũ khí cực kỳ sáng tạo của phiến quân IS với khả năng hoạt động như một chiếc máy bay không người lái tấn công điều khiển từ xa. Tuy nhiên cũng không thể phủ nhận được sự yếu kém của quân lính Iraq trong việc tác chiến khi họ cứ đứng "túm tụm" lại một chỗ dễ dẫn đến những pha "chết chùm" bởi kiểu tấn công này. Nguồn ảnh: Yotub. Phía đuôi quả đạn còn được gắn một đoạn vải hoặc túi ni-lông để xạ thủ có thể nhìn chính xác đường bay của quả đạn đầu tiên qua đó điều chỉnh đường bay cho quả đạn thứ hai tùy theo điều kiện gió. Nguồn ảnh: Yotub. Cận cảnh một pha thả lựu đạn từ độ cao khoảng 70 mét vào một nhóm binh lính Iraq, việc đứng túm tụm trên chiến trường là điều cấm kỵ tuy nhiên nhóm binh lính này lại có phần phớt lờ những nguyên tắc cơ bản đó dẫn đến những thương vong quá nặng nề chỉ bởi 1 quả lựu đạn. Nguồn ảnh: Yotub. Rất may quả lựu đạn này đã thả lệch mục tiêu chứ không rơi thẳng vào giữa đám đông như lần trước, nếu không thiệt hại về người có thể sẽ là rất lớn. Nguồn ảnh: Yotub. Hiện phía phiến quân IS mới chỉ sử dụng các loại flycam cỡ nhỏ mang được tối đa 2 quả lựu đạn, tuy nhiên trong tương lai không ngoại trừ khả năng phía IS sẽ kiếm được hoặc chế được các loại flycam cỡ "khủng" có khả năng mang theo vài quả đạn cối 80, khi đó sức mạnh của lực lượng "Không quân IS" này rõ ràng sẽ khiến các đối thủ ở Trung Đông phải dè chừng. Nguồn ảnh: Brunei.

