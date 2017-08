Gái xinh, súng xịn tại gian hàng của Kalashnikov ở ARMY-2017

Gian hàng giới thiệu các loại vũ khí cá nhân của Tập đoàn vũ khí Kalashnikov năm nay khá tươi mới với sự xuất hiện của các bóng hồng Nga, tất nhiên họ là khách tham quan tại triển lãm Army-2017 và họ có mối quan tâm đặc biệt tới các loại vũ khí hàng đầu của Kalashnikov. Nguồn ảnh: Kalashnikov. Không chỉ các đấng mày râu, các chị em cũng cực kỳ quan tâm tới những khẩu súng hiện đại và cực kỳ hầm hố mới nhất được Kalashnikov mang tới triển lãm năm nay. Nguồn ảnh: Kalashnikov. Một khách tham quan nữ bắn thử súng trường tấn công AK-12 do Kalashnikov phát triển dành cho Quân đội Nga, cỏ vẻ như các chị, các mẹ khá thích thú khi được trên tay loại vũ khí này. Nguồn ảnh: Kalashnikov. Một góc khác ở trường bắn của Kalashnikov. Nữ du khách trải nghiệm khả năng tác xạ của mình với súng trường bắn tỉa SVK của Kalashnikov tại triển lãm ARMY-2017. SVK là một trong những khẩu súng bắn tỉa hiện đại mới nhất do Kalashnikov sản xuất. Sử dụng cỡ đạn 7,62x54, khẩu súng này có khả năng gấp báng rất gọn nhẹ. Nguồn ảnh: Kalashnikov. Có lẽ được chị em quan tâm nhiều nhất vẫn là khẩu súng trường tấn công AK-12. Khác với các dòng AK trước đây, AK-12 sử dụng cỡ đạn 5,45x39mm. Khẩu súng được ra đời vào năm 2010. Nguồn ảnh: Kalashnikov. Trong triển lãm cũng không thiếu các khẩu súng "đồ cổ" được sản xuất bởi hãng Kalashnikov. Kalashnikov cũng chính là tên nhà thiết kế đã sáng chế ra khẩu AK-47 vĩ đại, thứ vũ khí được mệnh danh là "vũ khí toàn dân" với giá trị hiện tại trên thị trường Trung Phi chỉ vào khoảng vài trăm USD cho mỗi khẩu. Nguồn ảnh: Kalashnikov. Trong triển lãm còn có hẳn một khu trường bắn để khách thăm quan có thể trực tiếp trải nghiệm sức mạnh hỏa từ những khẩu súng này. Nguồn ảnh: Kalashnikov. Khẩu Vityaz-MO của hãng Kalashnikov. Đây là một trong những khẩu súng tiểu liên hiếm hoi được sản xuất bởi hãng này. Vityaz sử dụng cỡ đạn chỉ 9mm, tương đương với cỡ đạn của súng lục. Nguồn ảnh: Kalashnikov. Do sử dụng cỡ đạn 9mm, tầm bắn lý thuyết của khẩu súng này chỉ vào khoảng 200 mét và tầm bắn thực tế chỉ khoảng 100 mét đổ lại. Tuy nhiên tốc độ bắn của nó lại cực kỳ nhanh với khả năng bắn được tới 750 viên mỗi phút, cung cấp hỏa lực càn quét rất lớn khi tác chiến trong khu vực nhỏ hẹp. Nguồn ảnh: Kalashnikov. Đáng tiếc là tại Army-2017 năm nay, phía Kalashnikov không giới thiệu thêm bất kỳ mẫu súng mới nào do hãng này sản xuất, số còn lại hầu hết đều đã được giới trong những năm trước đó. Nguồn ảnh: Kalashnikov.

