F-22 của Mỹ chưa kịp cất cánh đã hạ cánh bằng bụng

Theo đó một chiếc máy bay F-22 của Không đoàn 3 thuộc Không quân Mỹ hôm qua đã gặp sự cố kỹ thuật nghiệm trọng khi cố cất cánh từ căn cứ không quân Elmendorf ở phía Tây Nevada, Mỹ. Nguồn ảnh: Aviationist. Sự cố ban đầu được cho rằng là do phi công đã thu càng của máy bay vào quá sớm khi máy bay chưa kịp bay lên khỏi mặt đất nhưng sau đó thông tin này đã được bác bỏ. Nguồn ảnh: BI. Nguồn tin của Business Insider cho biết, vụ tai nạn xảy ra khi chiếc F-22 đang chạy lấy đà chuẩn bị cất cánh thì động cơ ngưng hoạt động. Theo đó chiếc F-22 "chết máy" ngay khi nó vừa bay lên khỏi mặt đất được vài mét và càng đáp đã được thu vào trong. Nguồn ảnh: BI. Rất may là vụ việc xảy ra trước khi chiếc máy bay này vừa mới nhấc bánh lên khỏi mặt đất, phi công điều khiển chiếc F-22 này thậm chí còn không sử dụng ghế phóng để thoát ra ngoài mà bình tĩnh chờ chiếc F-22 hết đà dừng lại hẳn rồi mới nhảy ra ngoài. Nguồn ảnh: Sina. Hình ảnh trích từ camera của sân bay cho thấy chiếc F-22 đã hạ cánh bằng bụng ngay khi vừa nhấc bánh lên khỏi mặt đất do chết máy. Rất may vu việc không xảy ra thương vong. Nguồn ảnh: Sina. Chiến đấu cơ F-22 là dòng máy bay chiến đấu hiện đại nhất của Không quân Mỹ, đây cũng là mẫu chiến đấu cơ thế hệ 5 đầu tiên và duy nhất của thế giới hoạt động chính thức trong gần 20 năm qua, trước khi có sự xuất hiện của F-35, Su-57 và J-20 ra đời. Nguồn ảnh: Wiki. Mặc dù hiện đại bậc nhất như vậy nhưng F-22 thường xuyên gặp phải các sự cố kỹ thuật vô lý khiến chiếc máy bay này cũng có nhiều "điều tiếng" không khác gì với những chiếc F-35 sau này. Nguồn ảnh: Wiki. F-22 trang bị 2 động cơ tuốc bin phản lực cánh quạt đẩy F119-PW-100 cho phép đạt tốc độ tối đa 2.410km/h. Đặc biệt nó có thể đạt tốc độ vượt âm 1.963km/h mà không cần đốt nhiên liệu lần 2. Nguồn ảnh: Pinterest. Kèm theo đó là thiết kế khoang vũ khí trong thân để đảm bảo tối ưu cho khả năng tàng hình. Với nhiệm vụ đối không, F-22 mang được 8 tên lửa không đối không tầm ngắn - tầm trung. Còn nhiệm vụ đối đất thì nó mang 2 tên lửa đối không và 8 bom có điều khiển 110kg. Nguồn ảnh: Aviation. Mời độc giả xem Video: Máy bay F-22 của Mỹ hạ cánh hụt dẫn tới tai nạn.

