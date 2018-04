Đột nhập lò sản xuất xe tăng bay T-80 mà Việt Nam lỡ hẹn

Nằm cách thành phố Saint Petersburg khoảng 30 km là làng Strelna, nơi đặt Phân xưởng số 61 của nhà máy sửa chữa xe tăng, nơi những chiếc xe tăng T-80 của Quân đội Nga được đưa đến để hiện đại hóa. Nguồn ảnh: Mary Gelman Sau khi được nâng cấp, những chiếc T-80 sẽ sẵn sàng phục vụ ở bất kỳ đâu trên khắp nước Nga kể cả những vùng cực xa xôi ở Bắc Cực. Bản thân T-80 cũng là một trong hai dòng xe tăng chiến đấu mạnh nhất của Quân đội Nga hiện tại. Nguồn ảnh: Mary Gelman Tuy nhiên, có một điều ít ai biết là trong quá khứ cụ thể là đầu những năm 2000 Nga từng chủ động chào bán 100-150 chiếc xe tăng T-80B hiện đại hàng đầu thế giới cho Quân đội Nhân dân Việt Nam. Thế nhưng, cuối cùng, Việt Nam phải từ chối vì nhiều lý do. Nguồn ảnh: Mary Gelman So với người tiền nhiệm T-72, T-80B hiện đại hơn nhiều, bởi dù được trang bị khẩu pháo cùng cỡ với T-72 nhưng được nâng cấp tốt hơn về hệ thống điều khiển hỏa lực cho khả năng phản ứng nhanh hơn, bắn chính xác hơn. Nguồn ảnh: Mary Gelman Quay lại với phân xưởng 61, hầu hết những chiếc xe tăng T-80 tại phân xưởng này trước đó đều đang được niêm cất trong các kho dự trữ chiến lược của Quân đội Nga trong nhiều thập kỷ, trước khi được mang ra hiện đại hóa. Nguồn ảnh: Mary Gelman Công việc tại đây bắt đầu từ 8h sáng mỗi ngày trong nhà xưởng cao 7 m, tại đây có đầy đủ các bộ phận của tất cả các mẫu xe tăng do Liên Xô và Nga sản xuất, trừ siêu tăng T-14 Armata. Nguồn ảnh: Mary Gelman Hiện phân xưởng 61 đang hiện đại hóa khoảng 150 chiếc xe tăng T-80. Những chiếc xe tăng này được coi như siêu xe Ferrari hay Lamborghini trong lĩnh vực tăng thiết giáp, chỉ khác một điều chúng có bánh xích và không chạy trên những con đường phẳng lỳ, mà xông pha nơi chiến trường khắc nghiệt. Nguồn ảnh: Mary Gelman Cũng giống như siêu xe, chi phí bỏ ra cho 1 chiếc T-80 rất cao, khi hoạt động trên địa hình hiểm trở T-80 có thể tiêu thụ đến 1 lít xăng mỗi km, đây là vấn đề mà các kỹ sư tại Uralvagonzavod nơi tạo ra cỗ xe tăng này phải giải quyết. Nguồn ảnh: Mary Gelman Trong quá trình hiện đại hóa, mỗi chiếc T-80 được tháo rời đến từng con ốc vít, mỗi chiếc T-80 được phân về cho một tổ năm người với cần cẩu thực hiện công việc tháo dỡ này trong trọn vẹn 4 ngày. Mất đến 60 ngày để thực hiện hoàn chỉnh công việc hiện đại hóa mỗi chiếc xe tăng T-80, trong thời gian này, động cơ được kiểm tra kỹ lưỡng và các linh kiện hết hạn sử dụng được thay thế mới, sau đó được hiệu chỉnh lại. Nguồn ảnh: Mary Gelman Sau gần 30 năm niêm cất, một số thiết bị điện tử và đoạn dây dẫn bị hỏng, các công nhân tháo dỡ toàn bộ hệ thống dây dẫn và thiết bị điện tử trên T-80, kiểm tra và sau đó lắp lại. Hệ thống thiết bị điện tử mới này được đưa và xe đẩy, sau đó chuyển xuống khu vực phân xưởng nơi người ta sẽ lắp chúng lên xe tăng T-80. Nguồn ảnh: Mary Gelman Người đàn ông trong ảnh phụ trách việc lắp đặt thiết bị nhìn đêm, hệ thống ngắm bắn quang học và laser trên xe tăng T-80. Hệ thống hỏa lực của T-80 cũng được kiểm tra, người ta tháo rời pháo 125 mm ra khỏi tháp pháo, sau đó bắn thử bằng đạn rỗng để kiểm tra hệ thống này. Nguồn ảnh: Mary Gelman Sau khi được lắp ráp hoàn chỉnh, T-80 sẽ được đưa đến bãi thử nghiệm, để được tái biên chế trong quân đội, những chiếc T-80 sau hiện đại hóa phải vượt qua 100 km với cây cối, hào và hàng rào. Nguồn ảnh: Mary Gelman Trong ảnh là một chiếc T-80 chạy thử nghiệm hệ thống động cơ sau khi được lắp ráp lại hoàn chỉnh, và cần tới một tổ có tới 9 người để thực hiện công đoạn này. Nguồn ảnh: Mary Gelman Không giống như nhiều xe tăng khác của Liên Xô và Nga, T-80 được trang bị động cơ tua bin khí tương tự máy bay phản lực, do đó quá trình bảo dưỡng và nâng cấp chúng cũng phức tạp hơn. Nguồn ảnh: Mary Gelman Sau khi kết thúc quá trình thử nghiệm hệ thống động cơ, chiếc T-80 sẽ trải qua các bài kiểm tra hệ thống vũ khí bao gồm cả pháo chính 125mm và các hệ thống vũ khí phụ như súng máy 7.62mm và 12.7mm. Nguồn ảnh: Mary Gelman Vượt qua hết được các bài kiểm tra cấp nhà máy, những chiếc T-80 sẽ được kiểm tra tổng quan lại một lần nữa trước khi được chuyển giao cho các đơn vị tăng thiết giáp của Quân đội Nga. Nguồn ảnh: Mary Gelman Mời độc giả xem video: Nguyên mẫu xe tăng Object 292 sử dụng pháo 152mm của Quân đội Liên Xô. (nguồn Yuri Pasholok)

