Đong đếm sức mạnh hai khẩu súng số 1 trong Chiến tranh Việt Nam

Mặc dù khẩu AR-15 và sau đó là M16 (có thiết kế tương tự) mang rất nhiều tai tiếng trong Chiến tranh Việt Nam khi binh lính Mỹ kêu ca quá nhiều về nó, nhưng thực tế hoàn toàn có thể coi khẩu súng này là đối thủ xứng tầm với khẩu AK-47. Nguồn ảnh: Wiki. Điểm gây khó chịu đầu tiên và tạo ra không ít tai tiếng cho khẩu AR-15 chính là cái nắp che bụi ở khóa nòng. Nắp che hộp khóa nòng của nó phải luôn luôn mở khi súng ở trạng thái sẵn sàng chiến đấu và có tác dụng là nơi để đẩy vỏ đạn ra. Nguồn ảnh: Guns. Ngược lại, khẩu AK-47 ngay cả ở chế độ sẵn sàng chiến đấu cũng luôn có khóa nòng kín mít. Điều này dẫn đến tình trạng, các khẩu súng AR-15 vốn dĩ đã dễ bị tổn thương bởi bụi bẩn nay lại càng có cơ hội để bụi bẩn chui vào hơn mỗi khi súng ở chế độ bắn. Nguồn ảnh: Pinterest. Với súng AK-47, dù súng ở chế độ nào thì hộp khóa nòng vẫn được đóng kín với cơ chế nhả vỏ đạn sau khi khóa nòng được đẩy hoàn toàn về phía sau. Điều này khiến cho AK-47 ít bị bụi bặm chui vào hộp khóa nòng, cho phép nó hoạt động tốt hơn và bền hơn nhiều so với AR-15. Nguồn ảnh: Vanc. Xét về kích thước, AR-15 có một điểm trừ đó là kích thước quá lớn, lên tới 99cm trong khi khẩu AK-47 tiêu chuẩn chỉ có kích thước 87cm. Trong những không gian hẹp như dưới lòng địa đạo Củ Chi, binh lính Mỹ không thể dùng được khẩu AR-15 trong khi du kích của ta vẫn thoải mái sử dụng những khẩu AK-47. Nguồn ảnh: Kasmauski. Ngược lại, súng dài hơn nghĩa là chiều dài nòng súng lớn hơn, đồng nghĩa với việc tầm bắn của khẩu súng AR-15 là xa hơn so với khẩu AK-47. Cụ thể, tầm bắn hiệu quả của khẩu AR-15 lên tới 460 mét trong khi đó tầm bắn hiệu quả của AK-47 chỉ 350 mét. Nguồn ảnh: NY Daily News. Độ giật của AR-15 cũng thấp hơn của Ak-47, cho phép xạ thủ bắn chính xác cao hơn với tốc độ nhanh hơn. Trong nhiều phép thử với việc bắn liên thanh 10 viên liên tục với mục tiêu 100 mét, những lỗ đạn của AR-15 có độ chụm trong bán kính 11cm trong khi bán kính độ chụm đạn của AK-47 lên tới 15cm. Nguồn ảnh: Life. Loại đạn 5,56x45mm được sử dụng kèm với khẩu AR-15 cũng có tốc độ bay nhanh hơn (do nòng súng dài), lên tới 990 mét/giây (gia tốc đầu nòng) trong khi của khẩu AK-47 chỉ là 710 mét/giây. Điều này đồng nghĩa với việc viên đạn của khẩu AR-15 sẽ có sức xuyên mạnh hơn so với khẩu AK-47. Nguồn ảnh:Gawker Tuy nhiên, động năng của đạn 7,62x39mm trên AK-47 lại lớn hơn so với đạn AR-15. Cụ thể, động năng tịnh tiến của viên đạn AR-15 vào khoảng 1764 J trong khi đó động năng của viên đạn AK-47 khi bay lên tới 1991 J. Điều này đồng nghĩa với việc, viên đạn AK-47 sẽ có sức phá mạnh hơn dù xuyên không sâu bằng đạn 5,56x45mm Nguồn ảnh: Connect. Một lợi thế nữa của khẩu AR-15 đó là tốc độ bắn của nó nhanh vượt trội hơn hẳn so với khẩu AK-47 ở mọi chế độ bắn. Cụ thể, theo lý thuyết, AK-47 bắn được 600 viên mỗi phút trong khi đó AR-15 là 750 viên. Trong điều kiện thực chiến, AK-47 bắn được tối đa 100 viên mỗi phút ở chế độ liên thanh trong khi đó AR-15 có tốc độ lên tới 150 viên. Nguồn ảnh: Wiki Một điểm đặc biệt nữa đó là trong khi xạ thủ AK-47 cần rất nhiều thời gian và luyện tập để có thể bắn được kiểu điểm xạ 2-3 viên mỗi lần bóp cò thì xạ thủ AR-15 lại có lợi thế hơn với thiết kế của khẩu AR-15 có sẵn chế độ ba viên một. Điều này giúp tăng độ chính xác của khẩu AR-15 khi nó được sử dụng bởi lính mới, tránh tình trạng do quá run mà tay giữ chặt cò súng và... xả cả băng đạn lên trời. Nguồn ảnh: Weapons. Qua những so sánh trên, có thể thấy thiết kế mong muốn của AR-15 nếu thành công nó sẽ trở thành một loại vũ khí cực kỳ đáng sợ và không hề thua kém khi so nó với khẩu AK-47. Tuy nhiên, giữa mong muốn và thực tế lại là hai khái niệm khác nhau nhất trên chiến trường Việt Nam. Nguồn ảnh: Pinterest. Mời độc giả xem Video: Cận cảnh quay chậm hộp quá nòng của M16 khi khai hỏa. Có thể thấy, nắp che của hộp khóa nòng luôn mở trong quá trình bắn, điều này khiến bụi rất dễ chui vào trong vì trong tình trạng hành quân, người lính cũng thường xuyên để súng ở chế độ sẵn sàng khai hỏa và mở nắp che bụi của hộp khóa nòng sẵn. (Nguồn Brass Fetcher)

