Doanh số bán xe tăng Nga tăng vọt nhờ cuộc chiến Syria

Trang tin Sputnik vừa đưa tin doanh số xuất khẩu xe tăng của Nga trong năm vừa qua đã tăng kỷ lục nhờ vào tình hình chiến sự ở Trung Đông và những màn thể hiện quá kém cỏi của những cỗ xe tăng Mỹ, NATO. Nguồn ảnh: Military. Có vẻ như những "cựu binh" cao tuổi T-72 và T-90 vẫn đủ sức chống chọi lại với những phát bắn trực tiếp từ những tên lửa Mỹ mà phiến quân IS được trang bị. Trong khi đó các xe tăng Mỹ như M1A1M của Quân đội Iraq và Leopard 2A4 của Thổ Nhĩ Kỳ đều phải "quỳ gối" trước những loại tên lửa này. Ảnh: Các xe tăng T-72 được trang bị thêm giáp lưới. Nguồn ảnh: Armored. Khi mà cả xe tăng của Mỹ và của NATO đều tỏ ra kém hiệu quả ở chiến trường Trung Đông thì những cỗ xe tăng Nga là sự lựa chọn duy nhất. Xe tăng Nga hoạt động tốt trong môi trường khắc nghiệt, ít hỏng vặt, bền bỉ, và quan trọng nhất là nó có thể chịu được hỏa lực đối phương. Nguồn ảnh: Nordenergi. Thêm vào đó, vũ khí mà phiến quân IS sử dụng đa phần là vũ khí Mỹ, vậy nên để khắc chế lại vũ khí Mỹ thì hàng Nga luôn là sự lựa chọn số một. Ảnh: Một hàng xe T-72 ở chiến trường Syria với giáp lưới và giáp hộp đầy đủ. Nguồn ảnh: Sputnik. Chiến trường Trung Đông hiện nay còn xuất hiện cả những cỗ xe tăng T-90 với hệ thống đánh nhiễu quang học dùng để áp chế các loại tên lửa dẫn đường TOW-vốn là khắc tinh của mọi đơn vị thiết giáp trên chiến trường này. Nguồn ảnh: BI. Tuy nhiên, việc sử dụng thiết bị gây nhiễu đó không hề khiến chiếc T-90 trở nên "bất khả xâm phạm" trên chiến trường này. Điều đó chỉ giúp số lượng T-90 bị hạ gục trở nên ít hơn rất rất nhiều so với các đơn vị sử dụng xe tăng Mỹ mà thôi. Nguồn ảnh: Sputnik. Ví dụ tiêu biểu nhất cho sự thất bại "thảm hại" của những loại vũ khí Mỹ ở Trung Đông chính là chiếc M1A1M của Quân đội Iraq, chỉ trong vòng chưa đầy 1 năm, số lượng M1A1M của Iraq đã giảm từ 149 xuống còn... 40 chiếc, chiếc xe tăng này tỏ ra quá "mong manh" khi phải đối đầu với những loại vũ khí chống tăng quá mạnh của IS. Nguồn ảnh: Uskowi. Leopard 2A4 của Thổ Nhĩ Kỳ cũng chịu chung số phận khi vừa mới chỉ can thiệp vào lãnh thổ Syria có vài ngày thì nước này đã mất tới... 10 chiếc Leopard đắt tiền, phần lớn trong số đó bị tiêu diệt bởi tên lửa TOW. Nguồn ảnh: Sina. T-90 của Nga cũng không hẳn là bất khả xâm phạm, tuy nhiên những hình ảnh về việc tên lửa TOW hạ gục T-90 đa phần đều chưa được kiểm chứng.Trong nhiều trường hợp hệ thống phòng vệ quang học trên T-90 vẫn không thể phát hiện ra tên lửa TOW đang bay tới và thực hiện áp chế điện tử. Tuy nhiên số lượng T-90 bị tiêu diệt ở chiến trường Trung Đông vẫn còn là quá ít nếu so với M1A1M và Leopard 2A4. Nguồn ảnh: Armored.

