Điều ít ai biết về bọc phá gậy trong chiến tranh

Được ra đời từ năm 1912 và là phát minh của Quân đội Ấn Độ. Bọc phá gậy (Bangalore torpedo) có cấu tạo đơn giản với hình thon dài như một cây tre có đường kính khoảng 10 cm hoặc hơn, các đầu của bọc phá gậy có thể nối với nhau tạo ra một cái gậy dài đúng như một "cây tre trăm đốt". Nguồn ảnh: Defences. Ở các đầu của bọc phá gậy đều được gắn kíp nổ, người sử dụng sẽ nối các gậy bọc phá Bangalore torpedo với nhau và trọc nó thẳng vào các vụ trí có hỏa lực mạnh của đối phương ví dụ như boong-ke, ụ súng máy hay sử dụng để thổi bay hàng rào dây thép gai, mở cửa tiến công cho bộ binh. Nguồn ảnh: Forese. Với khả năng nối dài gần như vô tận, binh lính sẽ không còn phải mạo hiểm ôm bọc phá xông vào các cụm hỏa lực mạnh của đối phương nữa mà thoải mái nằm trong một vị trí kín đáo cách hỏa lực đối phương hàng chục hay thậm chí hàng trăm mét và cứ thế nối-đẩy chiếc gậy bọc phá này vào thẳng boong-ke của đối phương. Nguồn ảnh: Chlin. Thêm vào đó, với việc một thanh bọc phá dài được kích nổi khi nằm sát dưới mặt đất còn có khả năng tạo ra các đường rãnh giống với giao thông nào có độ sâu khoảng từ 40 cho tới 60 cm giúp người lính có một hành lang tiến công an toàn thẳng đến các cụm hỏa lực mạnh của đối phương. Nguồn ảnh: Chana. Với kiểu tác chiến đổ bộ, đánh vỗ mặt thường được sử dụng trong chiến tranh thế giới thứ hai, người lính sẽ sử dụng các đoạn bọc phá gậy này để thổi bay bất cứ chướng ngại vật nào trên đường tiến công, dọn cửa mở để đồng đội tiến lên và tất nhiên, cách thức này cũng giúp giảm bớt xương máu của người lính hơn vì việc nằm một chỗ "đẩy gậy" vào vị trí hỏa lực của đối phương sẽ an toàn hơn nhiều so với việc ôm bọc phá chạy thẳng về phía hỏa lực địch. Nguồn ảnh: History. Trong những chiến dịch lớn thời chiến tranh thế giới thứ hai, mỗi người lính thường mang theo ít nhất một hoặc hai cây gậy bọc phá kiểu này để sẵn sàng sử dụng khi cần, thuốc nổ của chiếc gậy bọc phá này thường sử dụng loại TNT hoặc C4, đảm bảo sức công phá cực mạnh nhưng cũng rất an toàn khi di chuyển, dù có bị đạn bắn trực diện vào chúng vẫn không thể nổ được. Nguồn ảnh: Skynet. Được ra đời từ trước chiến tranh thế giới thứ nhất, tuy nhiên mãi tới tận chiến tranh thế giới thứ hai loại bọc phá gậy này mới được sử dụng một cách phổ biến, gần như tất cả các lực lượng tham chiến trong thế chiến hai đều tự sản xuất được loại bọc phá này vì chúng có cấu tạo rất đơn giản. Nguồn ảnh: Keysug. Đây cũng là một trong số ít những loại vũ khí có tuổi đời hơn 100 mà vẫn còn được tin tưởng sử dụng. Cụ thể là đến tận ngày nay quân đội Anh và Mỹ vẫn tiếp tục sản xuất và sử dụng loại bọc phá gậy này với số lượng khá nhiều. Nguồn ảnh: Military. Các loại bọc phá gậy hiện đại thậm chí còn có bộ phận kích nổ đếm giờ hay điều khiển từ xa, giúp người lính chủ động hơn trong việc kích nổ thay vì phải đốt dây cháy chậm như các loại bọc phá gậy cổ điển trước kia. Nguồn ảnh: Youtube. Với việc sử dụng loại bọc phá gậy này, người lính hoàn toàn tự tin đánh theo lối đánh vỗ mặt, đánh cửa mở mà không cần tới sự yểm trợ của pháo binh hay không quân. Việc tấn công và đập tan các ụ lô cốt, boong-ke súng máy của đối phương sẽ trở nên đơn giản và an toàn cho người lính hơn bao giờ hết. Nguồn ảnh: Paratrooper.

