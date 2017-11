Điều hòa xe tăng Abrams: Có thoải mái như siêu xe hạng sang

Xe tăng Mỹ có được trang bị điều hòa không? Câu trả lời là có, thậm chí điều hòa công suất lớn là đằng khác. Tuy nhiên điều hòa trên những chiếc xe tăng M1 Abrams của Mỹ lại không đủ để "hạ nhiệt mùa hè Trung Đông" có khi lên tới 40-50 độ C ngoài trời. Nguồn ảnh: Anzec. Không phải chỉ xe tăng M1 Abrams của Quân đội Mỹ mà gần như tất cả các loại xe tăng trên thế giới đều có hệ thống điều hòa nhiệt độ rất tệ. Ảnh: Cục nóng điều hòa trên xe tăng M1A1 Abrams của Mỹ (hộp vuông màu đen). Nguồn ảnh: Anzec. Khác với các loại phương tiện ô-tô thông thường, xe tăng cần sử dụng rất nhiều tới điện vì bên trong nó được trang bị hàng loạt những hệ thống cảm biến, cảm ứng, hiển thị với lượng điện năng tiêu thụ rất lớn. Nguồn ảnh: Anzec. Điều này khiến cho lượng điện được động cơ sản sinh ra trong lúc hoạt động sẽ bị tiêu thụ gần hết cho các thiết bị bên trong xe và tất nhiên, điều hòa nhiệt độ không phải là một bộ phận được ưu tiên trong việc tiêu thụ điện năng. Nguồn ảnh: Will. Việc thiếu hụt điện năng sẽ dẫn tới việc hệ thống điều hòa nhiệt độ sẽ chỉ hoạt động được tốt khi xe di chuyển ở tốc độ cao (hoặc vòng tua lớn) và sinh ra nhiều điện năng hơn. Khi xe đi chậm hoặc gần như dừng lại, điều hòa trên xe tăng thậm chí còn không đủ điện để khởi động được. Nguồn ảnh: Military. Ngoài ra, hầu hết các dòng xe tăng trên thế giới có lớp lót cách nhiệt khá tệ cộng với đó là nhiệt độ từ động cơ có thể được dẫn đi theo thân xe, làm tăng nhiệt độ bên trong xe. Hoặc đơn giản như đỗ xe tăng dưới nắng cũng sẽ khiến bên trong xe biến thành "cái lò" với nhiệt độ đôi khi lên tới 40 độ C. Nguồn ảnh: Youtube. Cận cảnh hàng loạt các thiết bị điện tử, cảm biến khiến cho xe tăng M1 Abrams không còn đủ điện để chạy điều hòa hết công suất. Theo ghi nhận, khi chạy toàn bộ thiết bị điện trên một chiếc M1 Abrams nếu nhiệt độ ngoài trời là 32 độ C thì bên trong xe nhiệt độ có thể lên đến 48 độ C. Nguồn ảnh: Popular. Làm lính xe tăng thực sự không phải là một trải nghiệm tốt khi bạn vừa phải đổi mặt với cái nóng như lò hấp hơi bên trong xe tăng, vừa phải chịu cảnh hàng tá hỏa lực của đối phương cứ "nhè" thẳng vào chiếc xe của mình mà khai hỏa. Nguồn ảnh: Flickr. Không chỉ các xe tăng Mỹ, các xe tăng Nga và Trung Quốc cũng được trang bị hệ thống điều hòa nhiệt độ rất kém, không đủ để "hạ nhiệt" cho kíp lái trên chiến trường. Nguồn ảnh: Mod.

