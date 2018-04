Điều gì tạo nên sức mạnh “hổ mang chúa” Su-30MK2 Việt Nam?

Là một trong những đơn vị không quân chiến đấu có vinh dự được quản lý, khai thác máy bay tiêm kích đa năng hiện đại SU-30MK2, trong những năm qua, Đoàn không quân Lam Sơn- Trung đoàn không quân 927 (Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không- Không quân) đã triển khai toàn diện, đồng bộ các biện pháp nhằm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Hình ảnh giao nhiệm vụ trước ban bay ngày khí tượng phức tạp tại Trung đoàn không quân 927. Chấp hành nghiêm phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc, an toàn, tiết kiệm”, đồng thời tổ chức huấn luyện sát với nhiệm vụ và điều kiện thực tiễn của đơn vị nên chất lượng huấn luyện, sức mạnh tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu của trung đoàn không ngừng được nâng cao. Phi công của Trung đoàn 927 kiểm tra vòng kín, trước khi tiếp thu máy bay để thực hành bay huấn luyện. Trong những năm qua, tham gia hội thi, hội thao, diễn tập có bắn ném bom, đạn thật, Đoàn không quân Lam Sơn đều đạt kết quả cao. Đến nay, 100% phi công của trung đoàn đã được phê chuẩn trực ban sẵn sàng chiến đấu. 3 tháng đầu năm 2018, đơn vị tổ chức huấn luyện bay đạt 37% kế hoạch năm, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Hình ảnh "Hổ mang chúa" SU-30MK2 cất cánh, mở màn ban bay chính thức. Để mỗi chuyến bay, ban bay an toàn, thắng lợi, đòi hỏi sự nỗ lực cố gắng của nhiều thành phần, trong đó có vai trò quan trọng của ngành kỹ thuật hàng không-lực lượng bảo đảm máy bay đủ số lượng và chất lượng tốt nhất cho mỗi ban bay. Cùng với đó, cán bộ, nhân viên... ...và phương tiện của Tiểu đoàn Thông tin- ra đa- ánh sáng, cũng giữ vai trò quan trọng trong quản lý, dẫn dắt "hổ mang chúa" SU-30MK2. Một trong những nguyên tắc cơ bản, nhằm đảm bảo bay an toàn, chất lượng là phi công phải chấp hành nghiêm mệnh lệnh từ chỉ huy bay. Trong ảnh: Thượng tá, phi công cấp 1 Nguyễn Thế Huỳnh, Trung đoàn trưởng Trung đoàn không quân 927, thực hiện nhiệm vụ chỉ huy bay trong ban bay ngày khí tượng phức tạp. Sau mỗi chuyến bay, phi công đều phản ánh cụ thể tình trạng máy bay với nhân viên ngành kỹ thuật hàng không trước khi ký bàn giao máy bay để lực lượng này tiếp tục làm công tác chuẩn bị máy bay cho chuyến bay kế tiếp. Tiến hành tra nạp dầu bay cho SU-30MK2 giữa các chuyến bay. Tiến hành tra nạp dầu bay cho SU-30MK2 giữa các chuyến bay. Nhân viên kỹ thuật hàng không lắp dù đuôi- có chức năng hãm đà trong quá trình hạ cánh- cho tiêm kích đa năng SU-30MK2. Hai chiếc tiêm kích đa năng lăn ra đường băng, chuẩn bị thực hành các chuyến bay đường dài, chặn kích. Công tác tổ chức chỉ huy trong mỗi ban bay luôn được tiến hành chặt chẽ, khoa học. Ngoài vị trí chỉ huy bay và dẫn dắt tại các đài, trạm, còn có vị trí chỉ huy cất hạ cánh (trong ảnh)- có nhiệm vụ chỉ huy máy bay trong giai đoạn cất và hạ cánh. SU-30MK2 hạ cánh... ...thả dù đuôi hãm đà.. ...và lăn về nhà để máy bay theo hiệu lệnh của nhân viên ngành kỹ thuật hàng không. Ban bay ngày khí tượng phức tạp kết thúc. Niềm vui sau ban bay an toàn, thắng lợi.

Là một trong những đơn vị không quân chiến đấu có vinh dự được quản lý, khai thác máy bay tiêm kích đa năng hiện đại SU-30MK2, trong những năm qua, Đoàn không quân Lam Sơn- Trung đoàn không quân 927 (Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không- Không quân) đã triển khai toàn diện, đồng bộ các biện pháp nhằm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Hình ảnh giao nhiệm vụ trước ban bay ngày khí tượng phức tạp tại Trung đoàn không quân 927. Chấp hành nghiêm phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc, an toàn, tiết kiệm”, đồng thời tổ chức huấn luyện sát với nhiệm vụ và điều kiện thực tiễn của đơn vị nên chất lượng huấn luyện, sức mạnh tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu của trung đoàn không ngừng được nâng cao. Phi công của Trung đoàn 927 kiểm tra vòng kín, trước khi tiếp thu máy bay để thực hành bay huấn luyện. Trong những năm qua, tham gia hội thi, hội thao, diễn tập có bắn ném bom, đạn thật, Đoàn không quân Lam Sơn đều đạt kết quả cao. Đến nay, 100% phi công của trung đoàn đã được phê chuẩn trực ban sẵn sàng chiến đấu. 3 tháng đầu năm 2018, đơn vị tổ chức huấn luyện bay đạt 37% kế hoạch năm, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Hình ảnh "Hổ mang chúa" SU-30MK2 cất cánh, mở màn ban bay chính thức. Để mỗi chuyến bay, ban bay an toàn, thắng lợi, đòi hỏi sự nỗ lực cố gắng của nhiều thành phần, trong đó có vai trò quan trọng của ngành kỹ thuật hàng không-lực lượng bảo đảm máy bay đủ số lượng và chất lượng tốt nhất cho mỗi ban bay. Cùng với đó, cán bộ, nhân viên... ...và phương tiện của Tiểu đoàn Thông tin- ra đa- ánh sáng, cũng giữ vai trò quan trọng trong quản lý, dẫn dắt "hổ mang chúa" SU-30MK2. Một trong những nguyên tắc cơ bản, nhằm đảm bảo bay an toàn, chất lượng là phi công phải chấp hành nghiêm mệnh lệnh từ chỉ huy bay. Trong ảnh: Thượng tá, phi công cấp 1 Nguyễn Thế Huỳnh, Trung đoàn trưởng Trung đoàn không quân 927, thực hiện nhiệm vụ chỉ huy bay trong ban bay ngày khí tượng phức tạp. Sau mỗi chuyến bay, phi công đều phản ánh cụ thể tình trạng máy bay với nhân viên ngành kỹ thuật hàng không trước khi ký bàn giao máy bay để lực lượng này tiếp tục làm công tác chuẩn bị máy bay cho chuyến bay kế tiếp. Tiến hành tra nạp dầu bay cho SU-30MK2 giữa các chuyến bay. Tiến hành tra nạp dầu bay cho SU-30MK2 giữa các chuyến bay. Nhân viên kỹ thuật hàng không lắp dù đuôi- có chức năng hãm đà trong quá trình hạ cánh- cho tiêm kích đa năng SU-30MK2. Hai chiếc tiêm kích đa năng lăn ra đường băng, chuẩn bị thực hành các chuyến bay đường dài, chặn kích. Công tác tổ chức chỉ huy trong mỗi ban bay luôn được tiến hành chặt chẽ, khoa học. Ngoài vị trí chỉ huy bay và dẫn dắt tại các đài, trạm, còn có vị trí chỉ huy cất hạ cánh (trong ảnh)- có nhiệm vụ chỉ huy máy bay trong giai đoạn cất và hạ cánh. SU-30MK2 hạ cánh... ...thả dù đuôi hãm đà.. ...và lăn về nhà để máy bay theo hiệu lệnh của nhân viên ngành kỹ thuật hàng không. Ban bay ngày khí tượng phức tạp kết thúc. Niềm vui sau ban bay an toàn, thắng lợi.