Điều gì đã khiến Liên Xô đại bại trong Chiến tranh Mùa đông?

Mùa đông ở Liên Xô đã lạnh, mùa đông năm 1939-1940 ở Phần Lan còn lạnh hơn thế, dưới cái lạnh âm 40 độ C, quân đội Liên Xô và Phần Lan đã có cuộc huyết chiến nảy lửa tại vùng bán đảo Karelia. Nguồn ảnh: TA. Tham gia vào Chiến tranh Mùa Đông, phía Phần Lan chỉ có vỏn vẹn khoảng 250.000 quân trong khi đó phía Liên Xô huy động tổng cộng khoảng 1 triệu quân cùng rất nhiều phương tiện chiến tranh hạng nặng như xe tăng với khoảng 5000 chiếc và khoảng 3800 máy bay các loại. Nguồn ảnh: TA. Cuộc chiến chủ yếu xảy ra trên khu vực bán đảo Karelia, đây là phần lãnh thổ thuộc về Liên Xô bị Phần Lan "tranh thủ" chiếm mất khi Liên Xô đang hỗn loạn vì nội chiến trong những năm đầu thập niên 20 của thế kỷ 20. Nguồn ảnh: TA. Thất bại thảm hại của Liên Xô trong Cuộc chiến Mùa đông này không chỉ là do mùa đông quá khắc nghiệt mà còn đến từ sự chủ quan, khinh địch và hậu cần yếu kém của quốc gia lớn nhất châu Âu này. Nguồn ảnh: TA. Cụ thể, trong khi những người lính Phần Lan có quân phục với quần áo đủ dày để giữ ấm và quan trọng nhất là những tấm áo choàng màu trắng để ngụy trang thì Hồng quân Liên Xô lại sử dụng quân phục màu... nâu. Nguồn ảnh: TA. Điều này đồng nghĩa với việc, giữa nền tuyết trắng những người lính Liên Xô sẽ nổi bật hơn bao giờ hết và trở thành bia tập bắn cho lính Phần Lan trên chiến trường. Nguồn ảnh: WWII. Hậu cần cũng là một vấn đề khó khăn mà Liên Xô gặp phải, nhất là khi cuộc chiến diễn ra trong mùa đông khắc nghiệt nhất thế kỷ 20 này. Nguồn ảnh: History. Những đoàn hậu cần của Liên Xô bị tắc lại trên đường, kẹt cứng nhiều tuần lễ do bão tuyết khiến các đơn vị ở tiền tuyến phải buộc rút lui do súng đạn dự trữ đã không còn và quan trọng nhất là quần áo ấm không kịp chuyển ra mặt trận đã khiến hàng chục nghìn lính Liên Xô chết rét trước khi kịp tham chiến. Nguồn ảnh: BI. Thêm vào đó, người Phần Lan đã chiến đấu cực kỳ quả cảm để bảo vệ đất nước mình khiến người Liên Xô dần dần bị sa lầy trong cuộc chiến này dù mới chỉ tham chiến được thời gian ngắn. Ảnh: Quân đội Liên Xô với trang phục không thể nổi bật hơn giữa nền tuyết trắng. Nguồn ảnh: BI. Phía Phần Lan cũng nắm được địa hình phức tạp ở vùng biên giới nên chủ yếu sử dụng tuần lộc và xe chó kéo làm nhiệm vụ tiếp vận cho tiền tuyến một cách hiệu quả thay vì việc sử dụng xe tải và không thể di chuyển được của Liên Xô. Nguồn ảnh: BI. Tổng cộng trong cuộc chiến này, phía Liên Xô đã chịu thương vong khoảng 400.000 lính trong khi đó, phía Phần Lan chỉ chịu thương vong khoảng 70.000. Nguồn ảnh: BI. Quan trọng nhất, Hồng quân Liên Xô đã tung vào trận chiến này một lực lượng áp đảo về quân số, đông gấp ba lần lượng quân của Phần Lan nhưng vẫn phải chịu thảm bại. Chính thất bại này đã khiến Liên Xô buộc phải thay đổi các học thuyết quân sự căn bản nhất và nhiều sử gia tới nay vẫn cho rằng, thảm bại trước Phần Lan là bài học quan trọng nhất giúp Liên Xô thắng được Phát xít Đức, dù rằng bài học này có cái giá quá đắt. Nguồn ảnh: BI. Mời độc giả xem Video: Thời tiết khắc nghiệt đã tàn phá những đạo quân trong Chiến tranh Thế giới thứ hai ra sao.

