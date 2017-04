Điều chưa biết về lính da màu của Mỹ thời CTTG 2

Trong những năm tháng chiến tranh thế giới thứ hai xảy ra, nước Mỹ cũng như châu Âu vẫn còn diễn ra nạn phân biệt chủng tộc rất mạnh mẽ, những người lính da màu thường được huấn luyện trong các doanh trại dành riêng cho người da đen, thậm chí còn bị đối xử khá thậm tệ trong thời gian huấn luyện. Nguồn ảnh: History. Ban đầu, người ta cố gắng xếp những người lính da màu vào các đơn vị chiến đấu riêng, tuy nhiên, do nhiều đơn vị bị thiệt hại nặng trong những giai đoạn sau của cuộc chiến dẫn đến việc cần phải tăng quân ngay lập tức và quá trình "trộn trấu" bắt đầu xảy ra. Nguồn ảnh: National. Không giống như tình trạng phân biệt chủng tộc xảy ra trong nước, những người lính da màu ngoài mặt trận lại rất thoải mái khi chiến đấu bên cạnh những người lính da trắng và da vàng khác. Nguồn ảnh: Strange. Nhiều người cho rằng, chính cảm giác cận kề bên cái chết mỗi ngày đã giúp những người lính này trở nên thân thiết với nhau hơn vì rất có thể một ngày nào đó "gã da màu" kia sẽ cứu sống bạn và đồng đội của bạn, trên chiến trường, không thể nói trước bất cứ điều gì. Nguồn ảnh: Auction. Càng về cuối chiến tranh, số lượng những người lính da màu xuất hiện trong quân đội Mỹ trên chiến trường châu Âu và chiến trường Thái Bình Dương càng tăng lên. Nguồn ảnh: Rare. Rào cản duy nhất những người lính da đen gặp phải đó là họ có họ vấn thấp hơn những người lính da trắng. Do tình trạng phân biệt chủng tộc nên ở thời bấy giờ, một đứa trẻ da màu khó có thể tiếp cận được với sự giáo dục tử tế từ nhỏ như những đứa trẻ da trắng khác. Nguồn ảnh: Wiki. Điều này thể hiện khá rõ trên chiến trường khi có rất rất hiếm các sĩ quan chỉ huy của Mỹ trong chiến tranh thế giới thứ hai là người da màu, phần lớn những binh lính da đen thường chỉ làm "lính trơn" hoặc nếu được thăng cấp lên làm chỉ huy tiểu đội thì đó là do họ đã lập công lớp và chỉ huy của họ đã thiệt mạng mà chưa kịp bổ sung. Nguồn ảnh: Pinterest. Những binh lính da màu phục vụ trong Hải quân thường là các đầu bếp, thợ máy, các binh lính da màu phục vụ trong không quân thường làm ở vị trí liên quan đến kỹ thuật hoặc hậu cần, do có học vấn thấp, có rất ít phi công Mỹ nào trong CTTG 2 là người da màu. Nguồn ảnh: France14. Doris Miller là người da màu đầu tiên nhận thưởng Huân chương Chữ thập Hải quân trong lịch sử Quân đội Mỹ. Ông vốn là đầu bếp nhưng đã dũng cảm chiến đấu trong trận Trân Châu Cảng và bắn hạ được máy bay địch. Sau khi nhận huân chương, ông tiếp tục phục vụ hải quân tới năm 1943 thì thiệt mạng khi tàu của ông bị Hải quân Nhật đánh đắm. Nguồn ảnh: WWII. Doris Miller chính là tấm gương cho các thanh niên da màu trong xã hội Mỹ thời bấy giờ noi theo, sau tấm huân chương của Miller, những thanh niên da màu khác nhận ra rằng họ hoàn toàn có thể phục vụ, cống hiến cho quân đội mà không phải chịu bất cứ sự phân biệt nào. Nguồn ảnh: National. Nhờ vậy, tỉ lệ những thanh niên da màu ở Mỹ đăng ký nhập ngũ trong giai đoạn cuối chiến tranh thế giới thứ hai đã tăng vọt. Vào cuối chiến tranh, tổng cộng đã có khoảng 125.000 binh lính da màu đang và đã phục vụ quân đội Mỹ trong suốt cuộc chiến. Nguồn ảnh: PBS. Chiến tranh thế giới thứ hai cũng mở ra rất nhiều cơ hội để giành các địa vị trong quân đội cho các binh lính da màu, ví dụ như Miller là thủy thủ da màu đầu tiên nhận Huân chương Chữ thập Hải quân vào năm 1942, cùng trong năm này, Alfred Masters là thành viên da màu đầu tiên được phục vụ trong đơn vị Thủy quân Lục chiến Mỹ hay như trong năm 1944, 13 binh lính da màu đầu tiên của Hải quân Mỹ được phong hàm sỹ quan chỉ huy. Nguồn ảnh: Nubian. Tổng cộng trong suốt CTTG thứ 2, Mỹ có 4 sư đoàn bộ binh da màu, hơn 20 tiểu đoàn pháo binh toàn lính da màu, 11 tiểu đoàn thiết giáp chống tăng với toàn lính da màu và 2 tiểu đoàn thủy quân lục chiến là lính da màu. Đây là lực lượng có đóng góp rất lớn cho chiến thắng của Mỹ và của toàn phe Đồng Minh trong CTTG thứ 2. Nguồn ảnh: History. Bên cạnh các nam giới da màu làm nhiệm vụ chiến đấu ngoài chiến trường, cũng có rất nhiều nữ giới người da màu thực hiện các nhiệm vụ quân y, hậu cần,... cho quân đội Mỹ trong CTTG 2. Nguồn ảnh: Truthseeker.

Trong những năm tháng chiến tranh thế giới thứ hai xảy ra, nước Mỹ cũng như châu Âu vẫn còn diễn ra nạn phân biệt chủng tộc rất mạnh mẽ, những người lính da màu thường được huấn luyện trong các doanh trại dành riêng cho người da đen, thậm chí còn bị đối xử khá thậm tệ trong thời gian huấn luyện. Nguồn ảnh: History. Ban đầu, người ta cố gắng xếp những người lính da màu vào các đơn vị chiến đấu riêng, tuy nhiên, do nhiều đơn vị bị thiệt hại nặng trong những giai đoạn sau của cuộc chiến dẫn đến việc cần phải tăng quân ngay lập tức và quá trình "trộn trấu" bắt đầu xảy ra. Nguồn ảnh: National. Không giống như tình trạng phân biệt chủng tộc xảy ra trong nước, những người lính da màu ngoài mặt trận lại rất thoải mái khi chiến đấu bên cạnh những người lính da trắng và da vàng khác. Nguồn ảnh: Strange. Nhiều người cho rằng, chính cảm giác cận kề bên cái chết mỗi ngày đã giúp những người lính này trở nên thân thiết với nhau hơn vì rất có thể một ngày nào đó "gã da màu" kia sẽ cứu sống bạn và đồng đội của bạn, trên chiến trường, không thể nói trước bất cứ điều gì. Nguồn ảnh: Auction. Càng về cuối chiến tranh, số lượng những người lính da màu xuất hiện trong quân đội Mỹ trên chiến trường châu Âu và chiến trường Thái Bình Dương càng tăng lên. Nguồn ảnh: Rare. Rào cản duy nhất những người lính da đen gặp phải đó là họ có họ vấn thấp hơn những người lính da trắng. Do tình trạng phân biệt chủng tộc nên ở thời bấy giờ, một đứa trẻ da màu khó có thể tiếp cận được với sự giáo dục tử tế từ nhỏ như những đứa trẻ da trắng khác. Nguồn ảnh: Wiki. Điều này thể hiện khá rõ trên chiến trường khi có rất rất hiếm các sĩ quan chỉ huy của Mỹ trong chiến tranh thế giới thứ hai là người da màu, phần lớn những binh lính da đen thường chỉ làm "lính trơn" hoặc nếu được thăng cấp lên làm chỉ huy tiểu đội thì đó là do họ đã lập công lớp và chỉ huy của họ đã thiệt mạng mà chưa kịp bổ sung. Nguồn ảnh: Pinterest. Những binh lính da màu phục vụ trong Hải quân thường là các đầu bếp, thợ máy, các binh lính da màu phục vụ trong không quân thường làm ở vị trí liên quan đến kỹ thuật hoặc hậu cần, do có học vấn thấp, có rất ít phi công Mỹ nào trong CTTG 2 là người da màu. Nguồn ảnh: France14. Doris Miller là người da màu đầu tiên nhận thưởng Huân chương Chữ thập Hải quân trong lịch sử Quân đội Mỹ. Ông vốn là đầu bếp nhưng đã dũng cảm chiến đấu trong trận Trân Châu Cảng và bắn hạ được máy bay địch. Sau khi nhận huân chương, ông tiếp tục phục vụ hải quân tới năm 1943 thì thiệt mạng khi tàu của ông bị Hải quân Nhật đánh đắm. Nguồn ảnh: WWII. Doris Miller chính là tấm gương cho các thanh niên da màu trong xã hội Mỹ thời bấy giờ noi theo, sau tấm huân chương của Miller, những thanh niên da màu khác nhận ra rằng họ hoàn toàn có thể phục vụ, cống hiến cho quân đội mà không phải chịu bất cứ sự phân biệt nào. Nguồn ảnh: National. Nhờ vậy, tỉ lệ những thanh niên da màu ở Mỹ đăng ký nhập ngũ trong giai đoạn cuối chiến tranh thế giới thứ hai đã tăng vọt. Vào cuối chiến tranh, tổng cộng đã có khoảng 125.000 binh lính da màu đang và đã phục vụ quân đội Mỹ trong suốt cuộc chiến. Nguồn ảnh: PBS. Chiến tranh thế giới thứ hai cũng mở ra rất nhiều cơ hội để giành các địa vị trong quân đội cho các binh lính da màu , ví dụ như Miller là thủy thủ da màu đầu tiên nhận Huân chương Chữ thập Hải quân vào năm 1942, cùng trong năm này, Alfred Masters là thành viên da màu đầu tiên được phục vụ trong đơn vị Thủy quân Lục chiến Mỹ hay như trong năm 1944, 13 binh lính da màu đầu tiên của Hải quân Mỹ được phong hàm sỹ quan chỉ huy. Nguồn ảnh: Nubian. Tổng cộng trong suốt CTTG thứ 2, Mỹ có 4 sư đoàn bộ binh da màu, hơn 20 tiểu đoàn pháo binh toàn lính da màu, 11 tiểu đoàn thiết giáp chống tăng với toàn lính da màu và 2 tiểu đoàn thủy quân lục chiến là lính da màu. Đây là lực lượng có đóng góp rất lớn cho chiến thắng của Mỹ và của toàn phe Đồng Minh trong CTTG thứ 2. Nguồn ảnh: History. Bên cạnh các nam giới da màu làm nhiệm vụ chiến đấu ngoài chiến trường, cũng có rất nhiều nữ giới người da màu thực hiện các nhiệm vụ quân y, hậu cần,... cho quân đội Mỹ trong CTTG 2. Nguồn ảnh: Truthseeker.