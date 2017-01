Điều chưa biết về chiến đấu cơ phản lực đầu tiên trên thế giới

Messerschmitt Me-262 là máy bay chiến đấu phản lực đầu tiên thế giới do Đức phát triển trong những năm 1940 với chuyến bay thử nghiệm thành công đầu tiên vào vào ngày 18/7/1942. Trên thực tế người Đức bắt đầu phát triển tiền thân của Me-262 trước cả Chiến tranh Thế giới thứ 2 trong cuối những năm 1930, tuy nhiên phải đến khi Me-262 xuất hiện nó mới được công nhận là một mẫu chiến đấu cơ phản lực hoàn chỉnh. Nguồn ảnh: War History. Me-262 được Không quân Đức đưa vào trang bị chính thức từ năm 1944 và đảm nhận nhiều vai trò khác nhau theo từng biến thể như máy bay ném bom/trinh sát và máy bay tiêm kích/đánh chặn. Dù vậy những chiếc Me-262 vẫn chưa thực sự hoạt động hoàn hảo do hệ thống động cơ phản lực có hiệu suất làm việc không cao, tuy nhiên nó vẫn có tốc bay nhanh hơn bất cứ chiến đấu cơ nào của Đồng Minh khi đó. Nguồn ảnh: War History. Theo công bố của Không quân Đức chỉ trong giai đoạn 1944-1945, phi đội Me-262 của Đức đã bắn hạ 542 máy bay Đồng Minh nhưng con số này vẫn chưa được xác nhận hoàn toàn. Trong ảnh là một chiếc Me-262 được sản xuất bên trong một hầm ngầm nhầm tránh các đợt không kích của Đồng Minh. Nguồn ảnh: War History. Sau chiến tranh, từ những chiếc Me-262 tịch thu được, cả Mỹ, Anh và Liên Xô đều dựa trên công nghệ của chiến đấu cơ phản lực này để bắt đầu xây dựng các dòng chiến đấu cơ phản lực cho riêng mình. Trong ảnh là một chiếc Me-262 quân Anh tịch thu được tại một sân bay ở Lubeck. Nguồn ảnh: War History. Hình ảnh một kỹ sư Đồng Minh nhiều khả năng là thuộc Quân đội Anh kiểm tra kỹ thuật một chiếc Me-262V7 sau khi Đức đầu hàng Đồng Minh vào tháng 5/1945. Nguồn ảnh: War History. Số phận của những chiếc Me-262 khá bi thảm sau chiến tranh, hầu hết chúng đều bị “mổ xẻ” để nghiên cứu từ những chiếc còn hoạt động được cho đến những chiếc đã hư hỏng. Nguồn ảnh: War History. Một cặp Me-262A thuộc phi đội máy bay ném bom số 51 của Đức đậu bên ven đường nối liền Munich – Salzburg nhiều khả năng là để tránh các đợt không kích của Đồng Minh. Nguồn ảnh: War History. Hình ảnh phi công kiêm kỹ sư hàng không Trung tá Andrei Kochetkov của Liên Xô bay thử nghiệm trên một chiếc Me-262 tịch thu được của Đức. Nguồn ảnh: War History. Trái tim của Me-262 chính là hệ thống động cơ phản lực Junkers Jumo 004 B-1 có công suất 1.980 lbf mỗi chiếc, nó có thể giúp Me-262 đạt được tới vận tốc 900km/h với phạm vi hoạt động hiệu quả hơn 1.000km. Nguồn ảnh: War History. Me-262 được đưa vào sản xuất hàng loạt từ năm 1944 đến 1945 với số lượng hơn 1.400 chiếc trong đó có ba biến thể chính gồm Me-262A, Me-262B và Me-262C bản thân chúng cũng được phát triển thành nhiều biến thể khác nhau. Nguồn ảnh: War History. Một chiếc Me-262A-1a thuộc Không quân Đức ở thời kỳ hoàng kim của mình vào năm 1944. Nguồn ảnh: War History. Trong thời gian đầu quân Đồng Minh có thể bị bất ngờ bởi khả năng của Me-262 tuy nhiên càng về sau nó càng đánh mất ưu thế của mình trên không bởi số lượng máy bay áp đảo của đối phương. Chiếc Me-262 đầu tiên bị quân Đồng Minh tiêu diệt là vào ngày 28/8/1944 bởi một chiếc tiêm kích P-47 Thunderbolt. Nguồn ảnh: War History. Bên trong buồng lái của một chiếc Me-262, hầu hết Me-262 đều là biến thể một chỗ ngồi ngoại trừ Me-262B dành cho nhiệm vụ huấn luyện và tác chiến ban đêm với hệ thống radar ăng-ten Neptun được lắp trên mũi máy bay. Nguồn ảnh: War History. Hình ảnh binh sĩ Mỹ bên cạnh một chiếc Messerschmitt Me-262A-1a tại nhà máy ở Augsburg và là nguyên mẫu Me-262A-1a duy nhất được trang bị pháo 50mm Bordkanone 5. Nguồn ảnh: War History. Trong ảnh là chiếc Me-262 đầu tiên rơi vào tay Đồng Minh khi phi công điều khiển nó đào thoát vào tháng 3/1945 khi đang thực hiện một chuyến bay thử nghiệm, tuy nhiên sau đó nó cũng bị phá hủy trong một tai nạn vào năm 1946. Nguồn ảnh: War History. Một binh sĩ Mỹ kiểm tra một chiếc Me-262 mang số hiệu “22” bị bắn rơi, nó thuộc về phi đoàn 44 một trong những đơn vị không quân đặc biệt của Đức trong giai đoạn cuối CTTG 2. Nguồn ảnh: War History. Động cơ phản lực Jumo 004 của máy bay Me-262 được các kỹ sư hàng không Mỹ kiểm tra vào năm 1946 khi nó được đưa về Mỹ để nghiên cứu. Nguồn ảnh: War History. Một nhà máy chế tạo Me-262 sau một trận bom của quân Đồng Minh mọi thứ đều bị phá hoàn toàn. Nguồn ảnh: War History. Hình ảnh binh sĩ Mỹ tháo dỡ Messerschmitt Me-262 tại một sân bay gần Frankfurt nhiều khả năng đây là biến thể Me-262A-1a/U5 với pháo 30mm MK 108 đượt trước mũi máy bay. Nguồn ảnh: War History. Khoảnh khắc một máy bay ném bom B-24 "Liberator" của Đồng Minh bị Me-262 bắn hạ bằng tên lửa R4M (có thể được xem là tiền thân của tên không đối không hiện đại). Chỉ có duy nhất một thành viên phi hành đoàn của chiếc B-24 trên may mắn nhảy dù kịp thời nhưng lại bị quân Đức bắt được. Nguồn ảnh: War History.

