Điểm mặt top 5 xe hỗ trợ hỏa lực tốt nhất thế giới

Xe tăng bánh lốp Centauro của Italia là sản phẩm do Iveco Fiat và Oto Melara liên kết phát triển, nó sử dụng khung gầm bánh lốp với 4 cầu chủ động cho khả năng cơ động cao. Giáp sườn xe chịu được đạn 14,5 mm, giáp trước chống được đạn 25 mm, lên tới 30 mm khi lắp thêm giáp phụ. Nguồn ảnh: YouTube. Centauro có trọng lượng 24 tấn được trang bị pháo L7 105 mm, ngoài ra còn có súng máy đồng trục 7,62 mm và súng máy phòng không, động cơ diesel IVECO 520 mã lực cho tốc độ tối đa 108 km/h, tầm hoạt động 800 km. Hiện tại phiên bản Cantauro 2 mang pháo 120 mm sắp được đưa vào biên chế sau khi hoàn thành quá trình thử nghiệm. Nguồn ảnh: YouTube. Xe chiến đấu MCV (Maneuver Combat Vehicle) do Nhật Bản nghiên cứu phát triển, được thiết kế để tiêu diệt thiết giáp và binh lính đối phương bằng pháo tăng nòng rãnh L7 105 mm và súng máy đồng trục 7,62 mm. Nguồn ảnh: Reddit MCV nặng 26 tấn, có thể vận chuyển trong khoang hàng của máy bay vận tải quân sự Kawasaki C-2. Xe được trang bị động cơ diesel công suất 570 mã lực cho phép chạy với tốc độ tối đa tới 100 km/h, tầm hoạt động khoảng 400 km. Nguồn ảnh: Wikimedia. M1128 MGS là một biến thể của xe bọc thép Stryker được trang bị khẩu pháo 105 mm M68 với hệ thống nạp đạn tự động, nhiệm vụ chính của là chi viện hoả lực trực tiếp cho bộ binh chống lại công sự, các toà nhà, thiết giáp. Nguồn ảnh: Wikipedia. M-1128 MGS có trọng lượng 18,77 tấn; lắp động cơ Caterpillar C7 350 mã lực cho tốc độ tối đa 100 km/h, giáp xe chịu được súng máy hạng nặng 14,5 mm. Nguồn ảnh: reddit AMV do Patria Phần Lan và Lockheed Martin Mỹ hợp tác sản xuất có trọng lượng 27 tấn lắp động cơ 480 mã lực cho tốc độ tối đa 100 km/h; tầm hoạt động 850 km. Nguồn ảnh: Asian Arms Race Patria AMV có kết cấu module linh hoạt cho phép dễ dàng tùy biến hoặc nâng cấp, đặc biệt nó còn là một trong những loại xe chiến đấu có khả năng chịu được sức công phá của 10 kg thuốc nổ TNT và khá phù hợp với tác chiến đô thị. Nguồn ảnh: Fighting-Vehicles Xe tăng bánh lốp ZBL-09 được phát triển từ xe bọc thép chở quân ZBD-09 khi đưa buồng lái ở phía trước, tháp pháo và khoang chiến đấu ở trung tâm, khoang động cơ diesel ở phía sau. Vũ trang bằng pháo nòng xoắn 105 mm, bổ sung 1 súng máy đồng trục 7,62 mm và 1 súng máy 12,7 mm. Nguồn ảnh: Tank Encyclopedia. ZBL-09 nặng 21 tấn, trang bị động cơ diesel cho tốc độ 100 km/h trên bộ hoặc 8 km/h khi bơi trên mặt nước, nó có thể vượt hào rộng 1,8m, tầm hoạt động lên tới 800 km. Nguồn ảnh: Tank Encyclopedia.

Xe tăng bánh lốp Centauro của Italia là sản phẩm do Iveco Fiat và Oto Melara liên kết phát triển, nó sử dụng khung gầm bánh lốp với 4 cầu chủ động cho khả năng cơ động cao. Giáp sườn xe chịu được đạn 14,5 mm, giáp trước chống được đạn 25 mm, lên tới 30 mm khi lắp thêm giáp phụ. Nguồn ảnh: YouTube. Centauro có trọng lượng 24 tấn được trang bị pháo L7 105 mm, ngoài ra còn có súng máy đồng trục 7,62 mm và súng máy phòng không, động cơ diesel IVECO 520 mã lực cho tốc độ tối đa 108 km/h, tầm hoạt động 800 km. Hiện tại phiên bản Cantauro 2 mang pháo 120 mm sắp được đưa vào biên chế sau khi hoàn thành quá trình thử nghiệm. Nguồn ảnh: YouTube. Xe chiến đấu MCV (Maneuver Combat Vehicle) do Nhật Bản nghiên cứu phát triển, được thiết kế để tiêu diệt thiết giáp và binh lính đối phương bằng pháo tăng nòng rãnh L7 105 mm và súng máy đồng trục 7,62 mm. Nguồn ảnh: Reddit MCV nặng 26 tấn, có thể vận chuyển trong khoang hàng của máy bay vận tải quân sự Kawasaki C-2. Xe được trang bị động cơ diesel công suất 570 mã lực cho phép chạy với tốc độ tối đa tới 100 km/h, tầm hoạt động khoảng 400 km. Nguồn ảnh: Wikimedia. M1128 MGS là một biến thể của xe bọc thép Stryker được trang bị khẩu pháo 105 mm M68 với hệ thống nạp đạn tự động, nhiệm vụ chính của là chi viện hoả lực trực tiếp cho bộ binh chống lại công sự, các toà nhà, thiết giáp. Nguồn ảnh: Wikipedia. M-1128 MGS có trọng lượng 18,77 tấn; lắp động cơ Caterpillar C7 350 mã lực cho tốc độ tối đa 100 km/h, giáp xe chịu được súng máy hạng nặng 14,5 mm. Nguồn ảnh: reddit AMV do Patria Phần Lan và Lockheed Martin Mỹ hợp tác sản xuất có trọng lượng 27 tấn lắp động cơ 480 mã lực cho tốc độ tối đa 100 km/h; tầm hoạt động 850 km. Nguồn ảnh: Asian Arms Race Patria AMV có kết cấu module linh hoạt cho phép dễ dàng tùy biến hoặc nâng cấp, đặc biệt nó còn là một trong những loại xe chiến đấu có khả năng chịu được sức công phá của 10 kg thuốc nổ TNT và khá phù hợp với tác chiến đô thị . Nguồn ảnh: Fighting-Vehicles Xe tăng bánh lốp ZBL-09 được phát triển từ xe bọc thép chở quân ZBD-09 khi đưa buồng lái ở phía trước, tháp pháo và khoang chiến đấu ở trung tâm, khoang động cơ diesel ở phía sau. Vũ trang bằng pháo nòng xoắn 105 mm, bổ sung 1 súng máy đồng trục 7,62 mm và 1 súng máy 12,7 mm. Nguồn ảnh: Tank Encyclopedia. ZBL-09 nặng 21 tấn, trang bị động cơ diesel cho tốc độ 100 km/h trên bộ hoặc 8 km/h khi bơi trên mặt nước, nó có thể vượt hào rộng 1,8m, tầm hoạt động lên tới 800 km. Nguồn ảnh: Tank Encyclopedia.