Điểm mặt dàn UAV tấn công “cây nhà lá vườn” của Iran

Tiêu biểu nhất trong số các dòng máy bay tấn công không người lái (UAV) của Iran đó là Hamaseh. Mẫu UAV được Iran giới thiệu vào năm 2013 và chính thức được xác nhận đã đưa vào trang bị từ năm, 2016. Nguồn ảnh: Center. UAV Hamaseh có khả năng hoạt động liên tục tới 24 tiếng và vừa có khả năng hoạt động như một loại UAV trinh sát, vừa có khả năng hoạt động như một UAV tấn công với khả năng mang theo vũ khí. Nguồn ảnh: Project. UAV Hamaseh được trang bị hai giá treo dưới cánh, cho phép nó có thể mang theo từ 45 tới 60 kg vũ khí. Các loại vũ khí chính mà loại máy bay không người lái Iran này thường mang theo bao gồm các loại pháo phản lực hoặc tên lửa không đối không. Nguồn ảnh: Actuali. Một trong những loại UAV khác hiện đại bậc nhất của Iran chính là UAV RQ-170 phiên bản nhái. Có nguồn gốc nguyên bản từ Mỹ, khi một chiếc RQ-170 bị Iran tóm sống vào năm 2011 bằng cách can thiệp vào tín hiệu điều khiển. Nguồn ảnh: CNN. Phía Iran sau đó đã dựa vào thiết kế của chiếc RQ-170 này để tự sản xuất ra loại máy bay không người lái của riêng mình dựa trên thiết kế của RQ-170. Điều đáng nói đó là khác với phiên bản RQ-170 của Mỹ, phiên bản hàng "copy" của Iran có khả năng mang theo tới 4 tên lửa. Nguồn ảnh: CNN. Hiện vẫn chưa rõ khả năng tàng hình của phiên bản nhái này có tốt bằng phiên bản gốc do Lockheed Martin sản xuất hay không nhưng chắc chắn việc Iran chiếm quyền điều khiển và hạ cánh được một máy bay không người lái của Mỹ sẽ là một nỗi ám ảnh, khiến người Mỹ không dám thực hiện các chuyến bay do thám tương tự trong tương lai. Nguồn ảnh: CNN. Thậm chí, Iran còn nâng cấp và chế tạo ra các phiên bản RQ-170 hiện đại hơn cả phiên bản gốc của Mỹ. Nguồn ảnh: CNN. Với khả năng hoạt động lên tới 24 tiếng liên tục, Shahed 129 là mẫu UAV tấn công mạnh nhất từng được Iran tự nghiên cứu và phát triển. Nguồn ảnh: Defence. Nó khả năng mang theo tới 4 tên lửa không đối đất Sadid-1, máy bay tấn công không người lái Shahed 129 có khả năng tấn công hỏa lực cực kỳ đáng nể. Nguồn ảnh: Network. Thậm chí, Shahed-129 còn thành công đến mức, phía Iran đang cân nhắc khả năng xuất khẩu dòng UAV tấn công này ra nước ngoài. Nguồn ảnh: Asia.

