Sởn gai ốc với tên lửa hành trình Kh-555 của Nga

Một trong những loại tên lửa hành trình nguy hiểm bậc nhất của Nga hiện tại chính là tên lửa Kh-555. Đây là loại tên lửa hành trình được Nga cho ra đời từ giữa những năm 2000. Nguồn ảnh: VF. Được phát triển để thay thế cho các dòng tên lửa hành trình đã lỗi thời như Kh-55 và Kh-55SM vốn đã ra đời từ những năm 80 dưới thời Liên Xô, Kh-555 có khả năng mang theo đầu đạn hạt nhân nặng tới 410 kg. Nguồn ảnh: Topar. Tầm bắn tối đa của Kh-555 vào khoảng 2000 km, nhiều nguồn tin cho biết loại tên lửa này hoàn toàn có khả năng bắn chính xác ở tầm xa lên tới 2500 km, tuy nhiên phía quân đội Nga không xác nhận thông tin trên. Nguồn ảnh: Times. So với các loại tên lửa cũ, Kh-555 tỏ ra vượt trội hoàn toàn với khả năng xuyên thủng hệ thống phòng thủ của đối phương một cách đơn giản. Đầu tiên, nó được trang bị hệ thống dẫn đường Doppler kết hợp giữa dẫn đường vệ tinh và dẫn đường quang học, cho phép tăng độ chính xác lên tới 5 lần. Nguồn ảnh: Inspire. Kèm theo đó là khả năng mang theo đầu đạn hạt nhân. Phía NATO đã phải gọi tên lửa hành trình Kh-555 là "Con quái vật" khi thấy loại vũ khí này được Nga sử dụng ở Syria thời gian vừa qua với các máy bay ném bom hạng nặng loại Tu-160 và Tu-95MS. Nguồn ảnh: Russia. Tiếp theo là loại tên lửa mới bậc nhất của Không quân Nga mang tên Kh-101. Theo thông tin được hãng thông tấn Kotz của Nga đăng tải, Kh-101 là phiên bản cải tiến mới nhất của tên lửa Kh-55 tính tới thời điểm hiện tại. Nguồn ảnh: Beacon. Loại tên lửa này được thiết kế và trang bị chủ yếu cho lực lượng Không quân Tầm xa của Nga. Kh-101 được coi là sẽ thay thế cho Kh-555 trong tương lai và trở thành vũ khí chính cho các loại máy bay ném bom Tu-160M/M2 và Tu-95MS/MSM. Nguồn ảnh: Space. Loại tên lửa hành trình này được trang bị hệ thống dẫn đường kết hợp giữa dẫn đường quán tính với hệ thống quang điện tử để tăng độ chuẩn xác. Ngoài ra, Kh-101 cũng có thể chuyển hướng bay giữa hành trình bằng cách tiếp nhận và thay đổi các thông tin dữ liệu liên quan tới quỹ đạo bay và tọa độ mục tiêu. Nguồn ảnh: Zayep. Kh-101 và phiên bản mang đầu đạn hạt nhân của nó có tên Kh-102 có khả năng tấn công mục tiêu ở khoảng cách tối đa lên tới 5000 km, độ chính xác gần như tuyệt đối khi mà nó chỉ lệch mục tiêu khoảng 5 mét. Nguồn ảnh: Defence. Các chuyên gia quân sự phương tây cho rằng, loại tên lửa này của Nga sẽ cực kỳ khó đánh chặn do nó được trang bị lớp vỏ làm bằng chất liệu đặc biệt, có khả năng hấp thụ tín hiệu radar và giảm thiểu khả năng phản xạ tín hiệu radar ở mức thấp hơn nhiều so với các loại tên lửa thông thường. Nguồn ảnh: Airliners. Mời độc giả xem Video: Cận cảnh phi công Nga lái Tu-160 thả tên lửa hành trình Kh-555.

