Điểm mặt dàn chiến đấu cơ Thổ Nhĩ Kỳ đang không kích Syria

Theo đó trong đợt không kích Syria vào cuối tuần trước Không quân Thổ Nhĩ Kỳ đã triển khai một loạt các chiến đấu cơ của nước này tấn công các vị trị của người Kurd ở Afrin. Dẫn đầu phi đội chiến đấu cơ của Thổ Nhĩ Kỳ trong chiến dịch này chính là những chiếc F-16C/D. Nguồn ảnh: Sina. Thổ Nhĩ Kỳ mở chiến dịch "Nhánh Olive" với các cuộc không kích quy mô lớn nhắm vào người Kurd ở miền bắc Syria hôm 20/1. Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ cho biết chiến dịch quân sự đã phá hủy 153 mục tiêu của người Kurd, đồng thời tố cáo lực lượng dân quân này đã phóng tên lửa vào khu vực dân cư thuộc thành phố biên giới Kilis. Nguồn ảnh: CNN. Hiện tại trong biên chế của Không quân Thổ Nhĩ Kỳ có 245 máy bay chiến đấu F-16 phiên bản C và D, các máy bay này đều có xuất xứ từ Mỹ và là loại chiến đấu cơ hiện đại nhất mà Thổ Nhĩ Kỳ đang có. Nguồn ảnh: Sina. Tham gia các cuộc không kích của Thổ Nhĩ Kỳ ở miền bắc Syria còn có các máy bay không người lái có vũ trang loại Bayraktar mới nhất của nước này. Nguồn ảnh: Sina. Theo các chuyên gia phân tích Không quân Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong chiến dịch “Nhành Olive” của quân đội nước này ở miền Bắc Syria, khi đây là lực lượng hỗ trợ chính trên không cho bộ binh Thổ Nhĩ Kỳ. Nguồn ảnh: Sina. Ngoài những chiếc F-16C/D, Thổ Nhĩ Kỳ còn triển khai các chiến đấu cơ F-4E cũng do Mỹ chế tạo tham gia chiến dịch “Nhành Olive”. Nguồn ảnh: Sina. Ankara cho biết cuộc tiến quân trên bộ là một phần của chiến dịch "Nhánh Olive" nhắm vào lực lượng người Kurd và các nhóm tàn dư của IS trên lãnh thổ Syria. Mục tiêu của chiến dịch là thiết lập "vùng an toàn" khoảng 30 km từ biên giới Thổ Nhĩ Kỳ - Syria bên trong lãnh thổ Syria.. Nguồn ảnh: Sina. Phía Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, họ đã tiêu diệt được 108 trên tổng số 153 mục tiêu đã được định sẵn. Nguồn ảnh: Sina. Cũng ngay trong những ngày tấn công đầu tiên, phía Kurd đã tuyên bố lực lượng này bắn cháy thành công nhiều xe tăng của Thổ Nhĩ Kỳ, hầu hết là loại M60 Patton kèm theo bằng chứng video và hình ảnh. Nguồn ảnh: Sina. Hiện tại, cả Thổ Nhĩ Kỳ và người Kurd đều chưa công bố thương vong của mình sao 4 ngày giao tranh nổ ra. Nguồn ảnh: Sina. Mời độc giả xem Video: Thổ Nhĩ Kỳ kéo quân vào tấn công Syria.

Theo đó trong đợt không kích Syria vào cuối tuần trước Không quân Thổ Nhĩ Kỳ đã triển khai một loạt các chiến đấu cơ của nước này tấn công các vị trị của người Kurd ở Afrin. Dẫn đầu phi đội chiến đấu cơ của Thổ Nhĩ Kỳ trong chiến dịch này chính là những chiếc F-16C/D. Nguồn ảnh: Sina. Thổ Nhĩ Kỳ mở chiến dịch "Nhánh Olive" với các cuộc không kích quy mô lớn nhắm vào người Kurd ở miền bắc Syria hôm 20/1. Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ cho biết chiến dịch quân sự đã phá hủy 153 mục tiêu của người Kurd, đồng thời tố cáo lực lượng dân quân này đã phóng tên lửa vào khu vực dân cư thuộc thành phố biên giới Kilis. Nguồn ảnh: CNN. Hiện tại trong biên chế của Không quân Thổ Nhĩ Kỳ có 245 máy bay chiến đấu F-16 phiên bản C và D, các máy bay này đều có xuất xứ từ Mỹ và là loại chiến đấu cơ hiện đại nhất mà Thổ Nhĩ Kỳ đang có. Nguồn ảnh: Sina. Tham gia các cuộc không kích của Thổ Nhĩ Kỳ ở miền bắc Syria còn có các máy bay không người lái có vũ trang loại Bayraktar mới nhất của nước này. Nguồn ảnh: Sina. Theo các chuyên gia phân tích Không quân Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong chiến dịch “Nhành Olive” của quân đội nước này ở miền Bắc Syria, khi đây là lực lượng hỗ trợ chính trên không cho bộ binh Thổ Nhĩ Kỳ. Nguồn ảnh: Sina. Ngoài những chiếc F-16C/D, Thổ Nhĩ Kỳ còn triển khai các chiến đấu cơ F-4E cũng do Mỹ chế tạo tham gia chiến dịch “Nhành Olive”. Nguồn ảnh: Sina. Ankara cho biết cuộc tiến quân trên bộ là một phần của chiến dịch "Nhánh Olive" nhắm vào lực lượng người Kurd và các nhóm tàn dư của IS trên lãnh thổ Syria. Mục tiêu của chiến dịch là thiết lập "vùng an toàn" khoảng 30 km từ biên giới Thổ Nhĩ Kỳ - Syria bên trong lãnh thổ Syria.. Nguồn ảnh: Sina. Phía Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, họ đã tiêu diệt được 108 trên tổng số 153 mục tiêu đã được định sẵn. Nguồn ảnh: Sina. Cũng ngay trong những ngày tấn công đầu tiên, phía Kurd đã tuyên bố lực lượng này bắn cháy thành công nhiều xe tăng của Thổ Nhĩ Kỳ, hầu hết là loại M60 Patton kèm theo bằng chứng video và hình ảnh. Nguồn ảnh: Sina. Hiện tại, cả Thổ Nhĩ Kỳ và người Kurd đều chưa công bố thương vong của mình sao 4 ngày giao tranh nổ ra. Nguồn ảnh: Sina. Mời độc giả xem Video: Thổ Nhĩ Kỳ kéo quân vào tấn công Syria.