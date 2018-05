Điểm mặt 5 vũ khí giúp Israel bất bại ở Trung Đông

Xe tăng Merkava: Là sản phẩm trí tuệ của tướng Israel Tal (Talik), Tư lệnh lực lượng tăng thiết giáp Israel. Merkava là một trong những xe tăng được đánh giá tốt nhất thế giới. Merkava được đưa vào chiến đấu từ năm 1978, nó nhanh chóng chứng minh sức mạnh áp đảo so với các xe tăng khác ở Trung Đông. Ảnh: Military Today. Phiên bản hiện đại nhất là Merkava IV được trang bị hệ thống phòng vệ chủ động Trophy có thể vô hiệu hóa vũ khí chống tăng, kết hợp với giáp composite đưa nó trở thành một trong những xe tăng được bảo vệ tốt nhất thế giới. Merkava IV được lắp pháo nòng trơn 120 mm, súng máy đồng trục 7,62 mm, đại liên 12,7 mm và cối 60 mm. Ảnh: Military Today. Tên lửa chống tăng Spike: Đây là tên lửa chống tăng thế hệ 4 do Israel chế tạo. Spike thuộc loại tên lửa đa năng có thể phóng từ máy bay, tàu chiến, xe bọc thép và dùng cho bộ binh cá nhân. Ảnh: NSPA. Spike hoạt động theo cơ chế "bắn-quên". Một số phiên bản có thể cập nhật tham số mục tiêu trong khi bay cho phép chuyển mục tiêu giá trị hơn. Tên lửa có tầm bắn từ 1,5 - 25 km. Phiên bản Spike NLOS là tên lửa chống tăng có tầm bắn xa nhất thế giới. Spike có thể tiêu diệt mọi xe tăng hiện đại nhất thế giới. Ảnh: Rafael. Xe bọc thép chở quân (APC) Namer: Israel là quốc gia có số dân khiêm tốn, do đó, họ tập trung vào việc nâng cao khả năng bảo vệ ê kíp chiến đấu trên chiến trường. Đó là lý do dẫn tới sự phát triển của Namer. APC này được phát triển trên khung gầm xe tăng Merkava IV đưa nó trở thành xe bọc thép chở quân nặng nhất thế giới. Ảnh: Wikipedia. Namer sở hữu khả năng bảo vệ của một xe tăng chiến đấu chủ lực, giúp ê kíp an toàn hơn trước vũ khí chống tăng của đối phương. Ngoài ra, nó còn được lắp hệ thống phòng vệ chủ động Trophy. Bộ Quốc phòng Israel tuyên bố Namer là APC được bảo vệ tốt nhất thế giới. Namer được vũ trang đại liên 12,7 mm, trạm vũ khí điều khiển từ xa Samson và cối 60 mm. Ảnh: Wikipedia.Súng trường tiến công Tavor. Súng được thiết kế theo kiểu "bullpup" với băng đạn nằm sau cò súng. Giải pháp này giúp giảm chiều dài tổng thể của súng, trong khi vẫn đảm bảo độ dài của nòng súng để có tầm bắn xa. Tavor có thiết kế hiện đại, độ tin cậy cao và dễ bảo trì. Ảnh: Wikipedia. Tavor sử dụng cỡ đạn 5,56 x 45 mm, hộp tiếp đạn 30 viên. Súng được chế tạo với 4 phiên bản. Thân súng có đường ray picatinny dễ dàng lắp thêm phụ kiện khi cần thiết. Tavor có tầm bắn hiệu quả khoảng 550 m. Súng được xuất khẩu cho nhiều quốc gia trên thế giới, gồm Việt Nam. Ảnh: Wikipedia. Rocket phóng loạt (MRLS) Smasher. Đây là phiên bản xuất khẩu cho Israel của MRLS M270 do Mỹ chế tạo. Smasher được trang bị 12 đạn rocket 227 mm, tầm bắn 40 km. Một khẩu đội Smasher, gồm 3 xe phóng có thể tiêu diệt các mục tiêu mềm trên phạm vi tới 1 km2. Ảnh: Wikipedia. Israel đang vận hành khoảng 40 hệ thống Smasher. Họ đang phát triển loại rocket mới có tầm bắn tới 150 km để trang bị cho Smasher. Loại đạn mới sẽ cho phép pháo binh Israel tấn công Damascus, Syria. Ảnh: Wikipedia.

