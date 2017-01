Điểm danh những lực lượng sừng sỏ nhất Quân đội Mỹ

Một trong những lực lượng tinh nhuệ nhất của Quân đội Mỹ chính là Sư đoàn Trinh sát thuộc Thủy quân Lục chiến Mỹ. Đơn vị này có nhiệm vụ xâm nhập vào lòng địch giải cứu con tin, thu thập tin tình báo, phá hoại,... Đây là đơn vị hoạt động độc lập và hoàn toàn không nhận được sự yểm trợ của không quân và pháo binh, thậm chí trong nhiều nhiệm vụ, các sỹ quan chỉ ném họ vào hậu cứ địch để thực hiện nhiệm vụ, xong việc họ phải tự tìm đường thoát thân về hậu cứ chứ không có trực thăng đến đón. Nguồn ảnh: BI. Lực lượng Dự báo Thời tiết Không quân (Air Force Special Operation Weatherman). Trong các hoạt động của không quân thì thời tiết đóng vai trò rất quan trọng. Để có được thông tin về thời tiết chính xác nhất thì các thông tin từ vệ tinh là không đủ nên đôi khi lực lượng không quân nước này cũng ném xuống trận địa một vài "nhà khí tượng học" để thu thập thông tin chính xác nhất. Nguồn ảnh: BI. Đơn vị Điều khiển Hỏa lực Không quân Hải quân. Nhiệm vụ của lực lượng này có phần rất ngắn gọn, họ chỉ việc vào hậu phương địch, tìm những mục tiêu đắt giá nhất và chỉ điểm tọa độ cho lực lượng Không quân Hải quân oanh tạc. Tuy nhiên trên thực tế việc vào được hậu cứ địch và tìm được các mục tiêu giá trị cao là điều không đơn giản chút nào. Nguồn ảnh: BI. Lực lượng trinh sát hỗn hợp Thủy quân Lục chiến. Có môi trường hoạt động bao gồm trên không, trên mặt đất và dưới nước, lực lượng này bao gồm những nhân tố ưu tú nhất nhì lực lượng Thủy quân Lục chiến Mỹ với những hoạt động trinh sát gần như đơn độc trong lòng địch. Nguồn ảnh: BI. Điều khiển hỏa lực Không quân. Cũng có nhiệm vụ chỉ điểm mục tiêu giống với những người đồng nghiệp Điều khiển Hỏa lực Không quân Hải quân, chỉ khác ở chỗ những anh chàng này thuộc biên chế lực lượng không quân chứ không phải hải quân. Nguồn ảnh: BI. Lực lượng hỗn hợp. Đây là lực lượng "khủng" số 1 trong quân đội Mỹ bao gồm toàn những thành phần "bất hảo" nhưng có kỹ năng chiến đấu thượng thừa được nhặt từ nhiều đơn vị khác nhau hợp thành những lực lượng đặc nhiệm hỗn hợp. Do thành phần xuất phát từ nhiều đơn vị khác nhau nên một lực lượng hỗn hợp có khả năng thực hiện rất nhiều kiểu nhiệm vụ khác nhau từ giải cứu, thu thập tin tình báo đến ám sát, phá họa, chỉ điểm oanh tạc,... Nguồn ảnh: BI. Lực lược SEALs thuộc Hải quân Mỹ. Đây là lực lượng đặc nhiệm mọi địa hình của Quân đội Mỹ với chữ SEAL được viết tắt từ Sea (trên biển), Air (trên không) và Land (trên mặt đất). Hiện có tất cả 10 đội SEALs đang hoạt động trên khắp thế giới trong đó có đội SEALs 6 đã tiêu diệt được trùm khủng bố Osama Binladen. Nguồn ảnh: BI. Đội An ninh Hàng hải. Có nhiệm vụ đảm bảo an ninh trên các tàu chiến và tàu sân bay Mỹ trong trường hợp các tàu này bị đột nhập tấn công từ bên trong. Đội An ninh Hàng hải hay còn có tên gọi là Đội Phản ứng nhanh Hải quân còn có nhiệm vụ lục soát, kiểm soát và chiếm tàu đối phương trong những trường hợp cần thiết. Nguồn ảnh: BI. Lực lượng Trinh sát Vô thừa nhận. Lầu năm góc đã từng úp mở về sự tồn tại của những đội trinh sát vô thừa nhận chuyên đảm nhiệm các nhiệm vụ ở bên ngoài lãnh thổ Mỹ này. Những đội trinh sát này được nhận lệnh trực tiếp từ cấp chỉ huy cao nhất tại mặt trận hoặc lệnh trực tiếp từ Bộ Quốc Phòng Mỹ với những nhiệm vụ cực kỳ mạo hiểm và nếu bị bắt phía Mỹ sẽ phủ nhận mọi sự liên quan đến những người lính này. Nguồn ảnh: BI. Lực lượng Chỉ huy Thủy quân Lục chiến. Đây là lực lượng bao gồm những thành phần "cơ bắp" và "cáo già" nhất trong lực lượng Thủy quân Lục chiến Mỹ với nhiệm vụ chỉ huy tác chiến trực tiếp ngoài thực địa. Mệnh lệnh của những chỉ huy trực tiếp này đôi khi còn to hơn cả của tổng tư lệnh do họ nằm ngay trên chiến trường và không ai hiểu tình thế cuộc chiến bằng họ. Nguồn ảnh: BI. Lực lượng Đặc nhiệm Hàng hải. Có nhiệm vụ kết hợp cùng với lực lượng An ninh Hàng hải thực hiện các phi vụ đột nhập, chiếm quyền kiểm soát phương tiện thủy của đối phương hoặc làm nhiệm vụ chống đột nhập, bảo vệ vòng ngoài đề phòng lực lượng người nhái của đối phương tấn công bất ngờ. Nguồn ảnh: BI. Lực lượng Nhảy dù của Không quân. Có truyền thống chiến đấu huy hoàng từ thời thế chiến thứ hai tới nay, lực lượng Nhảy dù của Không quân Mỹ vẫn được coi là lực lượng tinh nhuệ bậc nhất trong quân đội nước này với khả năng tác chiến ở nhiều quy mô từ cấp tiểu đội, trung đội cho đến cấp đại đoàn, sư đoàn. Nguồn ảnh: BI.

