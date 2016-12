Đánh yếu kém, vũ khí Mỹ bị Quân đội Iraq hắt hủi

Trang tin Sina của Trung Quốc vừa đưa tin Quân đội Iraq đang cân nhắc mua các loại vũ khí, trang thiết bị từ Trung Quốc thay cho các loại khí tài của Mỹ. Nguồn ảnh: Sina. Phía truyền thông Iraq cũng từng xác nhận vào hồi cuối tháng 11 vừa qua về việc nước này đang chuẩn bị mua các loại trang thiết bị, vũ khí Trung Quốc với tổng giá trị lên tới 2,5 tỷ USD. Nguồn ảnh: Sina. Có nhiều khả năng, phía Iraq sẽ lựa chọn xe tăng VT-4 thay cho những cỗ xe tăng M1A1 của mình. Phiên bản xe tăng của Iraq hiện nay là M1A1M được Mỹ cung cấp, tuy nhiên những chiếc xe tăng này tỏ ra khá yếu kém trên chiến trường do thiếu đi những trang thiết bị quan trọng so với bản gốc được Mỹ sử dụng. Nguồn ảnh: Sina. Cũng trong thời gian gần đây, trang Blog Defence của Mỹ cũng cho biết việc Quân đội Iraq đang lên kế hoạch mua các xe thiết giáp chở quân Patria AMV của Phần Lan thay thế cho các mẫu BTR từ thời Liên Xô và thiết giáp M113A2 của Mỹ. Nguồn ảnh: Sina. Đây không phải là lần đầu tiên phía Iraq lựa chọn mua vũ khí Trung Quốc. Trong quá khứ Quân đội Iraq đã mua các loại vũ khí cá nhân như súng Type 56, súng chống tăng Type 69 của từ phía Trung Quốc. Nguồn ảnh: Sina. Trong những năm 80 của thế kỷ trước, phía Iraq cũng đã từng mua 1.300 xe tăng Type 59, và xấp xỉ 1.500 xe tăng Type 69 của phía Trung Quốc. Nguồn ảnh: Sina. Động thái chọn mua các loại vũ khí Trung Quốc của Iraq có lẽ cũng là điều dễ hiểu khi quân đội nước này tỏ ra khá yếu thế trong cuộc chiến chống IS nhất là lực lượng tăng thiết giáp. Nguồn ảnh: Sina. Chỉ trong vòng chưa tròn 1 năm, lực lượng xe tăng M1A1M của Iraq đã giảm số lượng từ 149 xuống còn 40. Xe tăng M1A1M của Mỹ bộc lộ quá nhiều điểm yếu trên chiến trường Iraq một phần cũng là do phía Mỹ đã cắt giảm đi quá nhiều trang bị trên phiên bản này như giáp uranium nghèo khiến cho nó dễ dàng bị tổn thương bởi các loại súng chống tăng cá nhân của phiến quân. Nguồn ảnh: Sina. Hiện chiến trường Iraq đang trở nên rất nóng bỏng khi phải đối đầu với lực lượng IS được trang bị vũ khí khá hiện đại mà phần lớn các loại vũ khí đó là do IS trưng dụng của chính Quân đội Iraq khi các binh lính Iraq bỏ lại khi rút lui. Nguồn ảnh: Sina. Chính vì vậy để có thể "trị" được các vũ khí của Mỹ thì việc sử dụng hàng Trung Quốc và hàng Nga đang được phía Iraq cân nhắc triệt để. Nguồn ảnh: Sina. Mới đây cũng có các thông tin về việc Iraq quay lại sử dụng các xe tăng T-72 của Nga trên chiến trường Iraq thay cho những chiếc tăng M1A1M của Mỹ. Nguồn ảnh: Sina.

