Đáng sợ súng chống tăng bắn hạ T-72 trong một phát bắn

Được vào biên chế quân đội Croatia từ năm 1994 tới nay, tổng cộng chỉ có 80 khẩu RT-20 từng được sản xuất. Khẩu súng này hiện tại cũng được coi là khẩu súng chống tăng cá nhân duy nhất trên thế giới có thể hạ được xe tăng hiện đại T-72. Nguồn ảnh: Tube. Sử dụng cỡ nòng 20mm, khẩu súng này từng được biết tới với tên gọi là khẩu "súng thần công 20mm" vì uy lực mà nó tạo ra. Nguồn ảnh: AAlan. Thiết kế của súng chống tăng RT-20 giống khá nhiều mẫu súng bắn tỉa hạng nặng phổ biến trên thế giới hiện nay nhất là khi nó bố trí khe tiếp đạn phía sau. Chiều dài của súng đạt 1330mm trong khi đó chiều dài nòng súng lên tới 920 mm. Nguồn ảnh: AAlan. Khẩu súng này hoàn toàn không có hộp tiếp đạn, sau mỗi phát bắn, xạ thủ phải tự đặt viên đạn tiếp theo vào khóa nòng. Điều này làm giảm đáng kể tốc độ bắn của nó nhung bù lại khẩu súng lại cơ động tốt hơn. Nguồn ảnh: AAlan. Khẩu RT-20 có cơ cấu hoạt động là thoi nạp đạn trượt, khẩu súng này sử dụng viên đạn cỡ 20x110mm khiến sức công phá của nó là cực kỳ nguy hiểm, đủ để xuyên thủng vỏ thép của xe tăng T-72 (không có giáp phản ứng nổ). Nguồn ảnh: AAlan. Khi khai hỏa, súng RT-20 tạo ra sơ tốc đầu nòng lên tới 850 mét/giây, khẩu súng này có tầm bắn xa nhất khoảng 1800 mét. Tuy nhiên nếu muốn diệt được T-72, khẩu súng này phải khai hỏa ở khoảng cách dưới 500 mét. Nguồn ảnh: Playground. Súng có khả năng sử dụng nhiều loại kính ngắm khác nhau, loại kính ngắm có độ phóng đại xa nhất có thể lên tới 12 lần. Khi lắp cùng kính ngắm và giá đỡ, khẩu súng này có trọng lượng tổng cộng 19,8 kg. Nguồn ảnh: AAlan. Trong biên chế của quân đội Croatia tổng cộng có 80 khẩu súng loại này. Tuy nhiên hiệu quả của nó đang rất bị nghi ngờ do thời của súng chống tăng cá nhân dường như đã qua, ngày nay loại súng chống tăng như RT-20 chỉ thích hợp để bắn... các mẫu xe bọc thép hạng nhẹ hay công sự chứ hoàn toàn không còn thích hợp để bắn xe tăng nữa. Nguồn ảnh: Tube. Cận cảnh hệ thống kính ngắm của khẩu súng bắn tỉa công phá RT-20 do Croatia sản xuất. Nguồn ảnh: AAlan. Mời độc giả xem Video: Độ giật kinh hoàng của khẩu súng chống tăng RT-20 do Croatia sản xuất.

