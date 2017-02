Đáng gờm UAV do thám Mỹ bán cho Philippines

Thủy quân Lục chiến Philippine vừa nhận một lô hàng vũ khí khủng từ Mỹ bao gồm 400 súng phóng lựu M203, 85 súng bắn tỉa M40A5 và các UAV. Đáng chú ý nhất trong lô hàng này chính là các máy bay do thám RQ-11B. Nguồn ảnh: Armytech. Được nghiên cứu và phát triển từ năm 2001, đến năm 2004 thì được đưa vào sản xuất hàng loạt. Chiếc máy bay do thám không người lái này đã được sản xuất với số lượng lên tới 19.000 bộ và được rất nhiều quân đội các nước trên thế giới tin dùng vì sự nhỏ gọn và hữu dụng của nó. Nguồn ảnh: Wire. Chiếc máy bay không người lái này có cấu tạo rất gọn nhẹ, chỉ nặng khoảng 2 kg, kèm theo đó là một bộ phát tín hiệu điều khiển, một bộ điều khiển cầm tay và một máy tính xách tay cung cấp thông tin tình báo nhiều sỹ quan có thể tiện phân tích cùng một lúc. Chiếc máy bay này có thể bay ở độ cao tối đa lên tới 4,6 km và độ cao do thám tốt nhất thường được sử dụng là 150 mét so với mặt đất. Nguồn ảnh: Wikipedia. Ở độ cao 150 mét, chiếc UAV này có thể ghi nhận được những hình ảnh chi tiết nhất về hoạt động phía dưới mặt đất và cũng đủ cao để khó bị phát hiện bởi đối phương. Chiếc máy bay này cũng được thiết kế để binh lính có thể lắp ráp bằng tay mà không cần bất cứ dụng cụ gì, sau khi lắp ráp và bật máy binh lính chỉ cần "ném" nó lên trời như một chiếc máy bay giấy. Nguồn ảnh: Army. Máy bay do thám không người lái RQ-11B có khả năng bay ở tốc độ từ 45 đến 97 km/h và có khả năng bay tự động theo quỹ đạo được lập trình trước mà không cần điều khiển. Ảnh: Hệ thống điều khiển cầm tay (bên phải) kèm theo loa che nắng giúp binh lính không bị lóa mắt khi điều khiển máy bay dưới nắng gắt và hệ thống máy tính trích xuất dữ liệu (phải). Nguồn ảnh: Aviation. Máy bay có các chế độ nhìn đêm hồng ngoại, hoặc đánh dấu bằng laze giúp các lực lượng tác chiến dưới mặt đất biết chính xác từng bước di chuyển của mục tiêu nhằm đưa ra phương án tác chiến phù hợp. Tầm hoạt động tối đa của chiếc máy bay không người lái này là khoảng 10 km hoặc tối đa 90 phút hoạt động liên tục. Sau khi hết pin chiếc UAV sẽ nhẹ nhàng hạ cánh tự động, binh lính có thể đi nhặt về sạc pin dùng tiếp hoặc... vứt bỏ luôn. Nguồn ảnh: Britannica. Một bộ hệ thống máy bay không người lái do thám RQ-11B có giá 173.000 USD bao gồm 4 máy bay do thám, 2 tay cầm điều khiển, 1 bộ thu phát tín hiệu và 1 máy tính xách tay. Với mức giá rẻ như vậy và lợi thế to lớn nó mang lại trên chiến trường, chiếc UAV này hiện đang được sử dụng bởi 25 quốc gia. Tuy nhiên nó cũng là một mặt hàng khá dễ kiếm trên thị trường chợ đen vũ khí nên rất có thể con số các quốc gia sở hữu loại RQ-11B này còn nhiều hơn thế gấp nhiều lần. Nguồn ảnh: Egloos. Với việc sử dụng loại máy bay do thám cỡ nhỏ tầm gần này, các đơn vị lính bộ binh có thể tác chiến độc lập mà không cần tới sự yểm trợ của không quân, hay thậm chí có thể do thám ra chính xác vị trí của đối phương và sử dụng pháo cối bắn theo tọa độ, tạo lợi thế cực lớn trên chiến trường. Nguồn ảnh: Lugansk. Ngoài việc thu thập tin tình báo và chỉ điểm đối phương, một vài phiên bản UAV RQ-11B còn có khả năng mang theo các bộ phận phá sóng, có thể gây gián đoạn hoặc mất liên lạc bằng radio trên diện tích nhỏ, gây cô lập về mặt thông tin cho kẻ địch, tạo lợi thế lớn trên chiến trường cho quân ta. Nguồn ảnh: Systems. Một hệ thống máy bay do thám đầy đủ rất gọn nhẹ, có thể chở trên xe bọc thép hoặc khuân vác bởi chỉ hai người lính. Nguồn ảnh: Olive.

