CV90 MkIV: Dòng xe chiến đấu bộ binh tốt nhất châu Âu

Theo đó, xe chiến đấu bộ binh bản nâng cấp mới nhất của xe chiến đấu bộ binh CV90 do BEA Systems sẽ mang mã là MkIV (Mark IV). Nguồn ảnh: Defense. So với các phiên bản trước đó, Mark IV được cho là có khả năng cải thiện hệ thống điều khiển, giúp tối ưu hóa khả năng di chuyển trên chiến trường và xoay sở trong những khu vực không gian hẹp. Nguồn ảnh: BAE. Xe chiến đấu bộ binh (IFV) CV90 là sản phẩm của chi nhánh BAE Systems tại Thụy Điển, chính thức ra mắt từ năm 1993. Nguồn ảnh: Wiki. Dòng xe chiến đấu bộ binh CV90 có khả năng chống đạn xuyên giáp 14,5mm toàn thân xe, giáp trước được tăng cường có thể chống được đạn xuyên giáp APFSDS cỡ 30mm. Nguồn ảnh: Wiki. Ngoài ra, có thể trang bị thêm các tấm giáp bổ sung để chống lại các vụ nổ mìn tự tạo IED, đạn xuyên giáp cỡ lớn. Nó cũng có khả năng kháng mìn mạnh với việc chống chịu được vụ nổ của mìn chống tăng 10kg TN. Nguồn ảnh: Blya. Về mặt hỏa lực, loại xe chiến đấu bộ binh CV90 này hoàn toàn không thể so sánh với các xe BMP của Nga do nó không được trang bị tháp pháo mạnh như BMP và cũng không có tên lửa chống tăng. Nguồn ảnh: Morron. Các phiên bản trước của xe chiến đấu bộ binh CV90 được trang bị động cơ diesel 550 mã lực cho tốc độ tối đa khoảng 70 km/h nhưng tầm hoạt động kém, chỉ khoảng từ 300 tới 400 km. Không rõ phiên bản cải tiến CV90 Mark IV này có cải thiện được nhược điểm này của CV90 hay không. Nguồn ảnh: Armor. Tổng cộng hiện giờ phía BAE Systems đã sản xuất được khoảng 1200 chiếc CV90 các phiên bản và hoạt động trong biên chế chính thức của nhiều quốc gia trên thế giới, đặc biệt là các quốc gia Bắc Âu. Nguồn ảnh: Defence. Tuy nhiên, nhìn chung là các xe chiến đấu bộ binh CV90 hoàn toàn không tương xứng về mặt hỏa lực với các xe BMP của Nga. Kể cả hỏa lực của BMP-1 cũng có phần vượt trội hơn phần lớn các xe chiến đấu bộ binh CV90. Nguồn ảnh: Wiki. Mời độc giả xem Video: Phiên bản xe tăng hạng nhẹ cỡ nòng 120mm của xe chiến đấu bộ binh CV90.

