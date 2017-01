Công việc nào nhàn hạ nhất trên tàu sân bay?

Một trong những công việc quan trọng nhất trên tàu sân bay chính là hoa tiêu, không chỉ "soi" mọi vật thể trong tầm nhìn của tàu sân bay mà hoa tiêu còn có nhiệm vụ giao tiếp với các tàu khác bằng đèn và mã morse trong trường hợp hệ thống liên lạc của tàu bị hỏng hoặc bị nghe lén. Nguồn ảnh: Sina. Thợ máy là công việc cực kỳ vất vả trên tàu khi họ phải làm việc trong môi trường bẩn thỉu đầy dầu mỡ và tiếng ồn rất lớn. Chưa kể đến việc mang tiếng là làm việc trên tàu sân bay nhưng những người thợ máy rất ít khi nhìn thấy biển do đặc thù công việc của mình nên họ chỉ làm việc ở khoang máy nằm tít bên trong tàu. Nguồn ảnh: Sina. Ngoài những thợ máy ra vẫn còn những kỹ sư chính làm nhiệm vụ điều khiển lò phản ứng hạt nhân và hệ thống điện trên tàu, tuy môi trường có vẻ ít ồn áo và bẩn thỉu hơn so với thợ máy nhưng những người này phải chịu một áp lực khủng khiếp, mọi sai lầm của họ đều có giá rất rất đắt và có thể đánh đổi bằng cả con tàu. Nguồn ảnh: Sina. "Sướng" nhất trong số các công việc trên tàu sân bay có lẽ là những kỹ sư hàng không làm việc trên boong tàu, nhiệm vụ của họ là kiểm tra máy bay theo quy trình an toàn để đưa ra quyết định liệu chiếc máy bay có thể cất cánh được hay không. Nguồn ảnh: Sina. Những kỹ sư này có quyền lực còn lớn hơn cả thuyền trưởng vì khi họ nói "không đủ điều kiện bay" thì chiếc máy bay đó bắt buộc phải nằm im không được cất cánh. Nguồn ảnh: Sina. Dẫn đường trên tàu sân bay, những người lính này giống như các cảnh sát giao thông trên boong tàu vậy, họ có nhiệm vụ "phân luồng", "giải tỏa ách tắc'' trên boong tàu giúp các máy bay lên-xuống nhanh gọn nhất mà không phải chờ đợi. Nguồn ảnh: Sina. Ngoài việc điều tiết máy bay, các dẫn đường còn có nhiệm vụ điều tiết các loại xe di chuyển trên boong tàu, boong tàu sân bay thực sự là một nơi có giao thông hỗn loạn với hàng chục loại phương tiện cùng di chuyển tấp nập. Nguồn ảnh: Sina. Lái xe đầu kéo, công việc của những lái xe này là vừa kéo máy bay vào vị trí vừa kiêm luôn... xe ôm miễn phí trên sàn tàu vì với độ dài tới vài trăm mét việc chạy đi chạy lại trong ca làm việc 12 tiếng thực sự là quá sức với rất nhiều người nên đôi lúc "vẫy" những chiếc xe ôm miễn phí này là sự lựa chọn khá đúng đắn. Nguồn ảnh: Sina. Điều tiết không lưu, không chỉ giám sát đường băng cất-hạ cánh của máy bay mà còn kiêm luôn nhiệm vụ điều tiết các máy bay đang ở trên không "xếp hàng" chờ đến lượt hạ cánh, mặc dù ngồi phòng điều hòa máy lạnh và có tầm nhìn trên cao rất "lãng mạn" tuy nhiên công việc này lại có rất nhiều áp lực với tiếng radio kêu liên tục kèm theo lượng máy bay lên xuống hàng trăm lượt mỗi ngày. Nguồn ảnh: Sina. Nhàn nhất trên máy bay có lẽ là công việc hậu cần, đội hậu cần thực hiện rất nhiều việc như may vá quân phục, cắt tóc, nấu cơm, đổ rác, dọn dẹp phòng chỉ huy,... Nguồn ảnh: Sina. Công việc có vẻ rất nhàn hạ và nếu họ có mắc sai lầm thì cùng lắm hậu quả sẽ chỉ là một anh chàng nào đó sẽ mặc bộ quân phục bị vá lệch hoặc một gã nào đó sau bữa tối phải ngồi trong nhà vệ sinh cả giờ đồng hồ chứ không gây hậu quả chết người như những vị trí khác. Nguồn ảnh: Sina. Còn công việc khổ nhất trên tàu sân bay có lẽ là lau boong tàu, boong tàu sân bay với đường băng cất cánh và các bãi đậu máy bay rộng tới vài nghìn mét vuông và việc lau dọn rõ ràng là công việc cực kỳ khổ ải, tuy nhiên, không có đội riêng đảm nhiệm việc này mà việc nặng nhọc nhất đó được chia cho các đội làm việc trên boong cùng bắt tay tham gia lau dọn. Nguồn ảnh: Sina.

