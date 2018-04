Công dụng không ngờ của lựu đạn khói trong chiến tranh hiện đại

Từ Chiến tranh Thế giới thứ nhất, lựu đạn khói đã chứng tỏ được sự quan trọng của mình trên chiến trường khi nó giúp chặn được tầm nhìn của bộ binh định, tạo cơ hội cho lực lượng tấn công chủ động giáp lá cà tràn vào chiến hào cận chiến với thương vong ít nhất. Nguồn ảnh: News. Ngày nay, lựu đạn khói không chỉ có nhiệm vụ che mắt đối phương trên chiến trường mà còn đảm nhận cực kỳ nhiều nhiệm vụ khác nhau và trở nên cực kỳ quan trọng. Nguồn ảnh: Movie. Với mỗi màu khói khác nhau tương ứng với một mệnh lệnh khác nhau theo thỏa thuận từ trước khi người lính đặt chân ra chiến trường. Nguồn ảnh: Flickr. Ví dụ như khói màu xanh là để đánh dấu vị trí của quân mình còn khói màu đỏ là để đánh dấu vị trí của quân địch trên chiến trường, giúp những cuộc không kích diễn ra trơn tru và an toàn hơn, tránh việc quân ta đánh quân mình do liên lạc bị gián đoạn. Nguồn ảnh: Tube. Ngoài ra, trên những chiến trường rộng mênh mông và không có vật chuẩn nhất định như giữa xa mạc hay giữa vùng thảo nguyên, việc sử dụng lựu đạn khói màu để làm điểm chuẩn giúp xác định vị trí địch cũng là điều cực kỳ hữu dụng. Nguồn ảnh: Pinterest. Khói màu còn có thể được sử dụng để đánh dấu vị trí an toàn cho bãi đáp trực thăng. Ngay khi trực thăng hạ cánh, gió từ cánh quạt trực thăng sẽ thổi tung khói, khiến vùng đáp trở nên an toàn và có tầm nhìn tốt hơn. Nguồn ảnh: Pinterest. Kể từ Chiến tranh Thế giới thứ hai, tầm quan trọng của lựu đạn khói đã được thể hiện rất rõ với tính ứng dụng rất cao. Kể từ đó, loại lựu đạn này đã trở thành vật "bất ly thân" của nhiều sĩ quan chỉ huy và binh lính trên chiến trường. Nguồn ảnh: Pinterest. Binh lính Mỹ với làn khói từ lựu đạn trông khá "huyền ảo" trên bãi tập. Nguồn ảnh: USmarine. Sử dụng khói màu để che mắt địch trong khi bộ binh tiến công dưới sự yểm trợ của thiết giáp. Nguồn ảnh: Fineart. Mời độc giả xem Video: Thử nghiệm lựu đạn khói màu đỏ M18 của Quân đội Mỹ.

