Con số biết nói về thương vong của Mỹ ở Việt Nam

Thống kê chi tiết về thương vong của Quân đội Mỹ trong Chiến tranh Việt Nam luôn được Lầu Năm Góc xếp vào hàng tài liệu tuyệt mật trong suốt nhiều thập kỷ sau chiến tranh và phải tới năm 2008 vừa rồi, những tài liệu này mới được giải mã gần hết do hết hạn bảo mật theo quy định trong Hiến Pháp Mỹ. Nguồn ảnh: History. Kỷ lục về số lượng binh lính Mỹ tham chiến tại Việt Nam trong suốt cuộc chiến lên tới 549.500 quân vào năm 1969. Trong toàn cuộc chiến, đây là lực lượng lớn nhất của Mỹ có mặt tại Việt Nam. Nguồn ảnh: Nema. Và theo thống kê sơ bộ trung bình cứ 10 lính Mỹ tới Việt Nam thì có 1 người bị thiệt mạng trên chiến trường. Tổng cộng có 2,7 triệu lượt lính Mỹ đã lần lượt đến và đi khỏi Việt Nam, trong số đó có 58.220 người thiệt mạng và khoảng 304.000 người bị thương trong đó có 75.000 người trở thành tàn phế. Nguồn ảnh: News. Con số lính Mỹ bị thương trong Chiến tranh Việt Nam cao hơn tới 300% so với số lượng lính Mỹ bị thương trong Chiến tranh Thế giới thứ hai trên toàn thế giới. Nguồn ảnh: Military. Điều trớ trêu là trong số lính Mỹ bị thiệt mạng tại chiến trường Việt Nam, có tới 9107 trường hợp được ghi nhận là thiệt mạng do... tai nạn. Những ca thiệt mạng này có thể hiểu là do "quân ta bắn quân mình" hoặc do tai nạn đơn thuần như ngã, rơi xuống vực, thậm chí là... tai nạn giao thông. Nguồn ảnh: Emaze. Có tới 236 binh lính Mỹ được ghi nhận là đã tự tử khi tham chiến tại Việt Nam. Tỷ lệ sử dụng ma túy, thuốc phiện và sử dụng chất gây nghiện của binh lính Mỹ tại Việt Nam cũng cao khủng khiếp được cho là để làm giảm căng thẳng. Nguồn ảnh: Life. Chiến trường Miền Nam Việt Nam dường như là "mồ chôn quân Mỹ" với số lượng lính Mỹ thiệt mạng ở đây lên tới 55.661 người, chiếm tới 95% số quân Mỹ thiệt mạng ở Việt Nam. Nguồn ảnh: Vk. Số còn lại thiệt mạng rải rác ở miền Bắc Việt Nam, Lào, Campuchia, Thái Lan. Cá biệt, có 10 trường hợp lính Mỹ được ghi nhận đã thiệt mạng trên đất Trung Quốc. Nguồn ảnh: Pinterest. Bang California là nơi chịu thiệt hại về người nhiều nhất cả nước Mỹ trong Chiến tranh Việt Nam với số lượng lính Mỹ thiệt mạng có quê California lên tới 5.575 người, nhiều nhất trong số 54 bang của Mỹ. Nguồn ảnh: Pinterest. Năm "tồi tệ" nhất của Mỹ ở Việt Nam là năm 1968 với số lượng binh lính Mỹ bị tử vong lên tới con số 16.899 lính. Nguồn ảnh: Fass. Trong số các binh lính Mỹ thiệt mạng ở Việt Nam, cũng có 8 nữ quân nhân. Nguồn ảnh: Flickr. Lực lượng Bộ binh Mỹ và Thủy quân Lục chiến là hai lực lượng chịu thương vong nhiều nhất trong cuộc chiến này với số lính bị thiệt mạng lần lượt là 38.224 và 14.844. Nguồn ảnh: Pinterest. 85% số lính Mỹ thiệt mạng ở Việt Nam là người da trắng, 12% là binh lính da đen và 0,002 (139 người) là người gốc Á. Nguồn ảnh: Getty. Người lính Mỹ đầu tiên thiệt mạng ở Việt Nam là James Davis, thiệt mạng vào năm 1958. "Trại Davis" sau này được đặt tên theo tên người lính Mỹ đầu tiên bị thiệt mạng ở Việt Nam. Nguồn ảnh: Sputnik. Trong số binh lính Mỹ bị thiệt mạng ở Việt Nam, có tới 17.539 người đã lập gia đình, đồng nghĩa với việc ở Mỹ sẽ có 17.539 người vợ bị góa chồng vì cuộc chiến tranh phi nghĩa này. Nguồn ảnh: History. Người lính Mỹ trẻ nhất thiệt mạng ở Việt Nam khi mới 16 tuổi, có tới 5 trường hợp thiệt mạng ở độ tuổi này trên chiến trường Việt Nam. Người lính Mỹ lớn tuổi nhất thiệt mạng trên chiến trường này ở tuổi 62. Nguồn ảnh: Pinterest. Tính đến ngày 15/1/2004, số phận của 1875 binh lính Mỹ mất tích khi tham chiến ở Việt Nam vẫn là ẩn số, họ không được xác nhận là "Đã hy sinh" do không tìm thấy xác. Chính phủ Mỹ và Việt Nam hiện vẫn đang hợp tác để tìm kiếm hài cốt của cả binh lính Mỹ cũng như của phía Việt Nam thất lạc. Nguồn ảnh: Task.

