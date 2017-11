Cố mãi không có xe tăng mới, Mỹ ngậm ngùi nâng cấp Abrams

Trong khi Nga sắp có Armata, Trung Quốc sắp có Type 99 thì Mỹ vẫn "trung thành" với loại xe tăng ra đời từ năm 80 của thế kỷ trước là xe tăng chủ lực M1 Abrams. Để đủ sức mạnh đối đầu với các loại tăng đời mới sau này, Mỹ buộc phải tiếp tục nâng cấp chiếc Abrams 38 tuổi này. Nguồn ảnh: National. Phiên bản nâng cấp của xe tăng Abrams được cho là có đủ khả năng đối đầu với các xe tăng đời mới của Nga và Trung Quốc chính là bản M1A2 SEP3V3 của dòng xe tăng chủ lực Abrams. Nguồn ảnh: Commons. Sở dĩ có cái tên rất dài như vậy do SEP là viết tắt của System Enhancement Package, tạm dịch là "Gói tăng cường hệ thống". Các thiết bị bổ trợ cho gói tăng cường hệ thống này sẽ giúp chiếc xe tăng 38 tuổi của Mỹ có khả năng tác chiến tốt hơn trong nhiều điều kiện địa hình. Nguồn ảnh: Military. Đặc biệt, Mỹ còn phát triển thêm một bộ công cụ hỗ trợ cho xe tăng chuyên tác chiến trong môi trường đô thị mang tên TUSK (viết tắt của Tank Urban Survival Kit có nghĩa là bộ công cụ sinh tồn trong thành phố của xe tăng). Nguồn ảnh: Military. Thiết bị này bao gồm các hệ thống giáp bảo vệ thụ động lẫn hệ thống phòng vệ chủ động kiểu mới kèm theo phần mềm điều khiển vũ khí hiện đại giúp tăng tối đa khả năng bảo vệ xe tăng trước các mối đe dọa trên chiến trường. Nguồn ảnh: Military. Điểm đặc biệt của bộ thiết bị này đó là nó có thể lắp ráp thêm trên những chiếc xe tăng M1A2 SEP3V3 một cách dễ dàng. Hiện tại, phía Quân đội Mỹ đã có trong tay mẫu thử nghiệm M1A2 SEP3V3 đầu tiên và đang tiếp tục phát triển phiên bản V4 kèm theo đó là tiến tới sản xuất khoảng 500 chiếc V3 để bổ sung cho quân đội nước này. Nguồn ảnh: National. Mặc dù vậy, nhiều chuyên gia quân sự cho rằng việc nâng cấp các xe tăng Abrams của Mỹ đã đến lúc chấm dứt sau phiên bản M1A2 SEP3V3 . Thay vì đổ tiền vào tiếp tục nghiên cứu các phiên bản nâng cấp, Mỹ nên ngay lập tức bắt tay vào nghiên cứu một thế hệ xe tăng mới thay thế cho chiếc Abrams. Nguồn ảnh: Military. Quá trình nghiên cứu một thế hệ xe tăng mới có thể kéo dài hàng chục năm trời và trong trường hợp khả quan nhất thì tới năm 2030, khi mà xe tăng Armata và Type 99 đã được trang bị "đầy rẫy" thì Mỹ mới bắt đầu sản xuất chiếc xe tăng thế hệ mới cho quân đội nước mình, rõ ràng là chậm chân hơn nhiều so với Trung Quốc và Nga. Nguồn ảnh: Vsbattle. Ở một khía cạnh khác, giới chức quân sự Mỹ cho biết nước này hiện chưa cần thiết phải gấp rút nâng cấp các loại xe tăng đời mới cho mình do các xe tăng Abrams hiện tại của Mỹ vẫn đáp ứng đầy đủ nhu cầu sử dụng của nước này và đặc biệt là chúng vẫn phù hợp với học thuyết chiến tranh của Mỹ trong thời gian tới. Nguồn ảnh: BI. Có thể thấy rõ, để đối đầu với Armata của Nga và thậm chí là Type 99 của Trung Quốc, phía Mỹ sẽ còn có rất nhiều việc để làm. Đặc biệt là trong tương lai, khi các xe tăng chiến đấu tiên tiến T-14 Armata được đưa vào sản xuất hàng loạt và thậm chí là xuất khẩu. Nguồn ảnh: BI. Và câu chuyện chiếc xe tăng mới của người Mỹ có lẽ sẽ chẳng đi tới đâu ít nhất đến năm 2030, thậm chí biết đâu Quân đội Mỹ sẽ tiếp tục cho ra những gói nâng cấp M1 Abrams SEPV5 hoặc cả SEPV6 thay vì đổ tiền vào việc chế tạo một thứ chưa chắc họ cần tới trên chiến trường tương lai. Nguồn ảnh: Armored Warfare.

Trong khi Nga sắp có Armata, Trung Quốc sắp có Type 99 thì Mỹ vẫn "trung thành" với loại xe tăng ra đời từ năm 80 của thế kỷ trước là xe tăng chủ lực M1 Abrams. Để đủ sức mạnh đối đầu với các loại tăng đời mới sau này, Mỹ buộc phải tiếp tục nâng cấp chiếc Abrams 38 tuổi này. Nguồn ảnh: National. Phiên bản nâng cấp của xe tăng Abrams được cho là có đủ khả năng đối đầu với các xe tăng đời mới của Nga và Trung Quốc chính là bản M1A2 SEP3V3 của dòng xe tăng chủ lực Abrams. Nguồn ảnh: Commons. Sở dĩ có cái tên rất dài như vậy do SEP là viết tắt của System Enhancement Package, tạm dịch là "Gói tăng cường hệ thống". Các thiết bị bổ trợ cho gói tăng cường hệ thống này sẽ giúp chiếc xe tăng 38 tuổi của Mỹ có khả năng tác chiến tốt hơn trong nhiều điều kiện địa hình. Nguồn ảnh: Military. Đặc biệt, Mỹ còn phát triển thêm một bộ công cụ hỗ trợ cho xe tăng chuyên tác chiến trong môi trường đô thị mang tên TUSK (viết tắt của Tank Urban Survival Kit có nghĩa là bộ công cụ sinh tồn trong thành phố của xe tăng). Nguồn ảnh: Military. Thiết bị này bao gồm các hệ thống giáp bảo vệ thụ động lẫn hệ thống phòng vệ chủ động kiểu mới kèm theo phần mềm điều khiển vũ khí hiện đại giúp tăng tối đa khả năng bảo vệ xe tăng trước các mối đe dọa trên chiến trường. Nguồn ảnh: Military. Điểm đặc biệt của bộ thiết bị này đó là nó có thể lắp ráp thêm trên những chiếc xe tăng M1A2 SEP3V3 một cách dễ dàng. Hiện tại, phía Quân đội Mỹ đã có trong tay mẫu thử nghiệm M1A2 SEP3V3 đầu tiên và đang tiếp tục phát triển phiên bản V4 kèm theo đó là tiến tới sản xuất khoảng 500 chiếc V3 để bổ sung cho quân đội nước này. Nguồn ảnh: National. Mặc dù vậy, nhiều chuyên gia quân sự cho rằng việc nâng cấp các xe tăng Abrams của Mỹ đã đến lúc chấm dứt sau phiên bản M1A2 SEP3V3 . Thay vì đổ tiền vào tiếp tục nghiên cứu các phiên bản nâng cấp, Mỹ nên ngay lập tức bắt tay vào nghiên cứu một thế hệ xe tăng mới thay thế cho chiếc Abrams. Nguồn ảnh: Military. Quá trình nghiên cứu một thế hệ xe tăng mới có thể kéo dài hàng chục năm trời và trong trường hợp khả quan nhất thì tới năm 2030, khi mà xe tăng Armata và Type 99 đã được trang bị "đầy rẫy" thì Mỹ mới bắt đầu sản xuất chiếc xe tăng thế hệ mới cho quân đội nước mình, rõ ràng là chậm chân hơn nhiều so với Trung Quốc và Nga. Nguồn ảnh: Vsbattle. Ở một khía cạnh khác, giới chức quân sự Mỹ cho biết nước này hiện chưa cần thiết phải gấp rút nâng cấp các loại xe tăng đời mới cho mình do các xe tăng Abrams hiện tại của Mỹ vẫn đáp ứng đầy đủ nhu cầu sử dụng của nước này và đặc biệt là chúng vẫn phù hợp với học thuyết chiến tranh của Mỹ trong thời gian tới. Nguồn ảnh: BI. Có thể thấy rõ, để đối đầu với Armata của Nga và thậm chí là Type 99 của Trung Quốc, phía Mỹ sẽ còn có rất nhiều việc để làm. Đặc biệt là trong tương lai, khi các xe tăng chiến đấu tiên tiến T-14 Armata được đưa vào sản xuất hàng loạt và thậm chí là xuất khẩu. Nguồn ảnh: BI. Và câu chuyện chiếc xe tăng mới của người Mỹ có lẽ sẽ chẳng đi tới đâu ít nhất đến năm 2030, thậm chí biết đâu Quân đội Mỹ sẽ tiếp tục cho ra những gói nâng cấp M1 Abrams SEPV5 hoặc cả SEPV6 thay vì đổ tiền vào việc chế tạo một thứ chưa chắc họ cần tới trên chiến trường tương lai. Nguồn ảnh: Armored Warfare.