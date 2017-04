Có binh hùng tướng mạnh, Quân đội Israel vẫn lo sợ IS

Phía Israel nhận định, trong tương lai gần rất có thể nước này sẽ phải đối mặt với nhiều mối nguy hại từ các nhóm khủng bố đang hoạt động ở khu vực Trung Đông, đặc biệt là phiến quân IS. Nguồn ảnh: Middle. Trước mối lo ngại đó, hôm thứ năm vừa rồi, Quân đội Israel đã tiến hành một cuộc tập trận quy mô lớn mô phỏng tình huống lực lượng nhà nước Hồi giáo tấn công vào toàn lãnh thổ Israel. Nguồn ảnh: Youtube. Quân đội Israel hiện có khoảng 160.000 lính chính quy phục vụ, nước này có dân số khoảng hơn 8 triệu người và có tới 3,6 triệu người đang nằm trong độ tuổi nghĩa vụ quân sự trong đó bao gồm cả nữ giới. Nguồn ảnh: RT. Với một lực lượng lớn như vậy, rất khó để phiến quân IS có thể thâm nhập và tiến hành các hoạt động phá hoại bên trong lãnh thổ Israel, việc IS tấn công trên toàn lãnh thổ Israel với quân số lớn kèm theo các loại vũ khí, khí tài cơ giới giống với trong kịch bản huấn luyện của Bộ Quốc Phòng Israel đặt ra rõ ràng có vẻ đã hơi... quá tay. Nguồn ảnh: Telegraph. Mặc dù vậy, "Israel vẫn phải trong tư thế chuẩn bị cho tất cả những điều xấu nhất dù chúng có xảy ra hay không" - Ông Shachar Nachmani, chỉ huy trưởng lữ đoàn Sagi của Bộ Quốc phòng Israel tham gia cuộc diễn tập cho biết. Nguồn ảnh: Youtube. Trong quá khứ, đã rất nhiều lần phía Israel chủ quan, không coi trọng các thông tin tình báo từ các yếu tố thù địch trong khu vực dẫn đến việc khi xảy ra chiến tranh phía Israel hoàn toàn rơi vào thế bị động và phải chật vật vừa chống trả vừa kêu gọi đến sự giúp đỡ của Đồng Minh. Nguồn ảnh: Sputnik. Sau những bài học xương máu đó, phía Israel giờ đây đang trở nên cẩn trọng hơn bao giờ hết nhất là trong bối cảnh lực lượng phiến quân IS đang ngày càng mở rộng tầm hoạt động của mình cùng với việc phong trào hồi giáo cực đoan ở khu vực Trung Đông và Bắc Phi đang ngày càng phát triển. Nguồn ảnh: IDF. Hiện tại, Quân đội Israel đang có khoảng 4.170 xe tăng và khoảng 10.000 xe thiết giáp, lực lượng Không quân của nước này có 681 chiếc máy bay trong đó có khoảng 240 máy bay chiến đấu và 100 máy bay vận tải. Mỗi năm Israel chi khoảng 15 tỷ USD cho ngân sách quốc phòng. Nguồn ảnh: IDF.

