Chuyện tế nhị: Binh lính trong CTTG 2 tắm như thế nào?

Chuyện tắm rửa của binh lính trong CTTG 2 rõ ràng không phải việc đơn giản. Với nhiệt độ thời tiết ở châu Âu vào mùa đông có thể tụt xuống tới âm 30 độ C, dù chiến trường có hỗn loạn đến đâu, binh lính cũng phải... đun nước sôi trước khi tắm. Nguồn ảnh: Pinterest. Hiểu được điều đó, lực lượng hậu cần trong chiến tranh thế giới thứ hai phải chuẩn bị cả... nước nóng cho binh lính bất cứ khi nào có thể. Ngoài việc pha cafe, pha trà, sát trùng dụng cụ cứu thương, nước nóng còn có vai trò cực kỳ quan trọng đó là cho binh lính tắm. Nguồn ảnh: Pinterest. Môi trường ăn ở tập thể rất dễ lây các bệnh ngoài da như ghẻ lở, rận,... nếu người lính không giữ gìn vệ sinh tốt, cả đại đội có thể bị lây ghẻ lở sau một vài tuần. Nguồn ảnh: Pinterest. Mặc dù được cấp trên lưu ý rất nhiều, tuy nhiên do điều kiện khó khăn thời chiến, binh lính chỉ có thể dược tắm khoảng mỗi tuần một lần, thậm chí ít hơn tùy tình hình chiến sự. Nguồn ảnh: WW2. Binh lính Mỹ tắm trong một chiếc bồn tắm tự tạo giữa chiến trường. Nguồn ảnh: WW2. Vào mùa hè, khi nhiệt độ có thể lên tới khoảng 20 độ C, những người lính tham gia chiến tranh thế giới thứ hai có thể thoải mái tắm bằng nước giếng, nước sông mà không cần tới nước nóng. Nguồn ảnh: Curious. Tuy nhiên khi mùa đông tới, thậm chí người ta còn xây dựng cả những căn nhà xông hơi ngay trên chiến trường cho binh lính và sỹ quan cùng sử dụng. Nguồn ảnh: BI. Bồn tắm bằng nhôm được vận chuyển ra chiến trường để dành riêng cho các sỹ quan chỉ huy sử dụng. Nguồn ảnh: Pinterest. Những chiếc xe tải khổng lồ mang theo nước nóng và vòi hòa sen chuyên để phục vụ binh lính trên chiến trường. Nguồn ảnh: Pinterest. Một căn hầm xông hơi giữa chiến trường. Binh lính Liên Xô chính là những binh lính có sở thích xông hơi nhiều nhất, vậy nên cũng dễ hiểu tại sao trong thời khắc chiến đấu quan trọng, họ vẫn đủ "bình tĩnh" để xây dựng những nhà tắm xông hơi giữa chiến trường như thế này. Nguồn ảnh: Ink. Một phòng xông hơi kiên cố hơn của quân đội Phần Lan trong chiến tranh thế giới thứ hai. Nguồn ảnh: Histomil. Phòng xông hơi ngay cạnh hồ, sau khi xông hơi chán, binh lính sẽ chạy thẳng xuống hồ tắm nước lạnh. Đây là cách giúp tăng cường thể lực của người lính, giúp họ đủ sức chống đỡ lại những căn bệnh cảm lạnh trong mùa đông. Nguồn ảnh: Ink.

