Chuyến bay 139 và chiến dịch cứu con tin huyền thoại của Israel

Ngày 27/6/1976, chuyến bay số hiệu 139 của hãng hàng không Air France gồm 248 hành khách và 12 thành viên phi hành đoàn bị 4 tên không tặc vũ trang tấn công ngay trên bầu trời. Sau khi hạ cánh xuống sân bay ở Benghazi, Lybia để nạp nhiên liệu, chiếc máy bay đã bị không tặc ép bay tiếp tới Uganda. Nguồn ảnh: Jewish. Tại đây, những tên không tặc đã thả hơn một nửa số con tin, chỉ giữ lại tất cả các con tin người Do Thái với số lượng khoảng hơn 100 người cùng phi hành đoàn. Những kẻ không tặc yêu cầu phía Israel thả khoảng 40 người Palestine đang bị giam giữ. Nguồn ảnh: Uganda. Quyết không nhân nhượng với những kẻ khủng bố, lực lượng phòng vệ Israel dưới thông tin tình báo của Mossad (cơ quan tình báo Israel) đã tập hợp đơn vị giải cứu con tin đặc biệt, chuẩn bị cho cuộc giải cứu quy mô lớn bậc nhất trong lịch sử nước này và lịch sử thế giới mang tên Chiến dịch Entebbe. Nguồn ảnh: Canadian. Theo kế hoạch, những binh lính đặc nhiệm Israel sẽ cất cánh trên bốn máy bay vận tải bay loại C-130, bí mật bay ra khỏi Không phận Israel, ra không phận quốc tế, tới biển đỏ, bay qua Kenya, qua Somali. Tại Kenya, một máy bay mang theo trang thiết bị y tế sẽ được hạ cánh và dựng các bệnh viện dã chiến trong khi những chiếc còn lại sẽ bay thẳng tới sân bay Entebbe của Uganda, nơi đang giam giữ những con tin Israel. Nguồn ảnh: Indian. Các máy bay của Israel hạ cánh xuống sân bay Entebbe của Uganda vào lúc 23:00 phút ngày 3/7/1976 khi đường băng tối om và hoàn toàn không có sự chỉ dẫn không lưu, thậm chí không lưu còn không hề biết rằng có tới ba chiếc máy bay vừa hạ cánh xuống sân bay. Ngay lập tức, các nhóm tấn công được triển khai để xông vào nhà ga, nổ súng giải cứu con tin ngay lập tức. Nguồn ảnh: Fidelches. Binh lính Israel chỉ kịp thông báo họ là người Israel và yêu cầu tất cả các con tin nằm xuống bằng tiếng Anh và tiếng Do Thái trước khi nổ súng và bắn tất cả những người đang đứng, bao gồm cả một con tin người Pháp không biết tiếng Anh và tiếng Do Thái. Ảnh: Người dân Do Thái ăn mừng sau khi chiến dịch giải cứu thành công. Nguồn ảnh: IDF. Toàn bộ chiến dịch chỉ diễn ra trong vỏn vẹn hơn 30 phút. Trong thời gian đó, 102 con tin đã được giải cứu trong đó có 3 người thiệt mạng và 10 người khác bị thương, một toán lính Israel số hai với trang bị các xe thiết giáp hạng nhẹ đã lượn quanh sân bay Entebbe của Ugandar và phá hủy khoảng 11 chiếc tiêm kích MiG-17 của Không quân Uganda để tránh bị truy đuổi. Nguồn ảnh: IDF. Mất khoảng 20 phút để đưa các con tin lên ba chiếc máy bay vận tải, trong thời gian đó, Quân đội Uganda có tấn công vào vị trí của binh lính Israel ở giữa sân bay Entebbe tuy nhiên đều bị đẩy lui, phía Uganda thiệt hại khoảng vài chục lính trong các đợt tấn công này, các máy bay của Israel cất cánh sau 58 phút hạ cánh và thoát khỏi Uganda, về nước an toàn. Nguồn ảnh: IDF. Trong cuộc đột kích giải cứu con tin cực kỳ táo bạo này, chỉ có duy nhất một lính Israel thiệt mạng, đó là Trung tá Yonatan "Yoni" Netanyahu. Vị Trung tá này chính là anh trai ruột của Thủ tướng Israel sau này, ông Benjamin "Bibi" Netanyahu. Ngoài ra, còn có 5 lính Israel khác bị thương nhẹ. Nguồn ảnh: IDF. Phía Uganda có tổng cộng 45 binh lính thiệt mạng, 11 máy bay MiG-17 bị phá hủy ngay tại sân bay. Toàn bộ 7 tên không tặc bị tiêu diệt hoàn toàn. Nguồn ảnh: IDF. Uganda sau đó đã lên án Israel tại Liên Hiệp Quốc về hành vi xâm phạm trắng trợn chủ quyền của nước này. Tuy nhiên phía Liên Hiệp Quốc hoàn toàn không có động thái đáng kể nào. Nguồn ảnh: IDF. Chiến dịch giải cứu con tin ở Entebbe nhanh chóng trở thành một nguồn tài liệu huấn luyện tiêu chuẩn dànhcho rất nhiều lực lượng biệt kích trên thế giới, một chiến thuật cực kỳ táo bạo khi giải cứu thành công tới hơn 100 con tin ở một quốc gia nước ngoài và giữ được thương vong ở mức thấp nhất. Đây là một trong những chiến dịch huyền thoại bậc nhất của Israel, chứng minh cho cả thế giới thấy độ "nguy hiểm" của người Do Thái. Nguồn ảnh: IDF. Mời độc giả xem video: Cuộc giải cứu con tin thành công nhất lịch sử của Israel. Nguồn: Youtube.

