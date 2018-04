Choáng với khẩu pháo tự hành 155mm của Thái Lan

Được biết, pháo tự hành ATMOS cỡ nòng 155mm được phía Israel thiết kế riêng cho Thái Lan theo đơn đặt hàng, hệ thống pháo tự hành này bao gồm một khẩu lựu pháo cỡ 155mm được đặt trên khung gầm xe tải TATRA 6x6 do Cộng hòa Séc sản xuất với cabin được bọc thép. Nguồn ảnh: Thaimilitary. Hiện tại trong lực lượng Quân đội Hoàng gia Thái Lan đang có tổng cộng 18 hệ thống pháo tự hành loại này. Đây là sản phẩm được ra đời bởi sự hợp tác phát triển pháo tự hành giữa Israel và Thái Lan được khởi động từ năm 2012. Nguồn ảnh: Wiki. Theo thỏa thuận, chỉ có hệ thống pháo ATMOS đầu tiên được được sản xuất ở Israel, các hệ thống còn lại sẽ được chế tạo và chuyển giao công nghệ cho Trung tâm sản xuất vũ khí WPC thuộc Quân đội Hoàng gia Thái Lan. Nguồn ảnh: Thailanddefence. Điều này đồng nghĩa với việc, Thái Lan hoàn toàn tự chủ trong việc sản xuất pháo tự hành ATMOS của Israel trong tương lai. Nguồn ảnh: Update. ATMOS được phát triển để có thể mang theo pháo với cỡ nòng 155 mm/52 hoặc 155 mm/39. Loại pháo này có thể bắn các loại đạn 155 mm chuẩn NATO với tầm bắn tối đa 41 km và tốc độc bắn 5 viên mỗi phút kèm hệ thống tự động nạp đạn. Nguồn ảnh: Thaimilitary. Ở chế độ bắn liên tục, khẩu pháo này có khả năng bắn với tốc độ lên tới hơn 80 viên mỗi phút, cho phép tạo một lưới hỏa lực dày đặc dội vào phía đối phương. Nguồn ảnh: Defence. Hiện tại ngoài Thái Lan, hệ thống ATMOS còn đang được sử dụng bởi Azerbaijan, Cameroon, Romania, Rwanda và Uganda. Israel hiện vẫn do dự chưa muốn sử dụng loại pháo này với số lượng lớn trong biên chế của mình trong khi đó Ba Lan lại đang cân nhắc xem có nên lựa chọn ATMOS hay không. Nguồn ảnh: Defence. Hệ thống pháo tự hành ATMOS của Thái Lan trong một cuộc diễn tập bắn đạn thật. Nguồn ảnh: Defence. Cơ cấu ổn định của khẩu pháo tự hành này được đánh giá là tốt bậc nhất trong các loại pháo tự hành đặt trên xe tải từng được sản xuất. Nguồn ảnh: Defence. Mời độc giả xem Video: Hệ thống pháo tự hành ATMOS do Israel sản xuất thể hiện khả năng chiến đấu của mình.

