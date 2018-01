Choáng với dàn thiết giáp BTR-82A mới cứng Nga chuyển cho Azerbaijan

Theo thỏa thuận liên chính phủ được ký kết giữa Nga và Azerbaijan, đã mở đường cho một loạt các thiết bị quân sự hiện đại của Nga đã được chuyển giao cho Azerbaijan hồi trung tuần tháng 12 vừa rồi. Nguồn ảnh: Defence. Trong số này bao gồm cả các xe thiết giáp BTR-82A với số lượng cực kỳ lớn. Ảnh: Dàn thiết giáp mới cứng mà Azerbaijan nhận được từ phía Nga. Nguồn ảnh: Defence. Xe thiết giáp BTR-82A là một trong những loại thiết giáp chở quân hiện đại bậc nhất thế giới hiện nay. Các thiết giáp này đã chứng tỏ khả năng của mình kể từ khi xuất hiện trên chiến trường vào năm 2016. Nguồn ảnh: Defence. BTR-82A là phiên bản cải tiến sâu trên cơ sở dòng xe bọc thép chở quân BTR-80 được thiết kế dưới thời Liên Xô. Ngoại hình của BTR-82A so với BTR-80 là tương tự nhau, nhưng có nhiều điểm khác biệt về giáp bảo vệ cũng như sức mạnh hỏa lực và động cơ. Nguồn ảnh: Defence. Điểm thay đổi lớn nhất của xe bọc thép chở quân BTR-82A so với BTR-80 nằm ở hỏa lực. Cụ thể, BTR-82A trang bị module tháp pháo tự động với pháo chính 30mm 2A72 ổn định toàn phần và trung liên đồng trục 7,62mm PKT. Nguồn ảnh: Armytech. Hỏa lực pháo 30mm có uy lực mạnh mẽ, bắn hạ được cả xe bọc thép và máy bay trực thăng, công sự mặt đất kiên cố. Nguồn ảnh: Armytech. Nguồn ảnh: Armytech. Khả năng lội nước của họ xe BTR vẫn được giữ tới thế hệ BTR-82A. Nguồn ảnh: Armytech. Nguồn ảnh: Armytech. BTR-82A trang bị động cơ có công suất 300 mã lực cho tốc độ tối đa 90 km/h, tầm di chuyển 500 km, khối lượng xe lên đến 15 tấn. Nguồn ảnh: Armytech. Tốc độ tối đa của dòng xe bọc thép chở quân này có thể lên tới 100 km/h và tầm hoạt động lên tới 600 km. Khi lội nước, BTR-82A sử dụng hệ thống bơm nước áp lực cao để tạo ra lực đẩy. Nguồn ảnh: Armytech. Hiện tại các dòng xe thiết giáp chở quân chủ lực của Azerbaijan đều thuộc dòng xe bọc thép chở quân BTR do Liên Xô chế tạo trước đây, trong đó đông đảo nhất vẫn là BTR-70 tiền thân của BTR-80 sau này, Nguồn ảnh: World Military. Mời độc giả xem Video: Thiết giáp chở quân BTR-82A "tạo dáng" bên bãi biển.

Theo thỏa thuận liên chính phủ được ký kết giữa Nga và Azerbaijan, đã mở đường cho một loạt các thiết bị quân sự hiện đại của Nga đã được chuyển giao cho Azerbaijan hồi trung tuần tháng 12 vừa rồi. Nguồn ảnh: Defence. Trong số này bao gồm cả các xe thiết giáp BTR-82A với số lượng cực kỳ lớn. Ảnh: Dàn thiết giáp mới cứng mà Azerbaijan nhận được từ phía Nga. Nguồn ảnh: Defence. Xe thiết giáp BTR-82A là một trong những loại thiết giáp chở quân hiện đại bậc nhất thế giới hiện nay. Các thiết giáp này đã chứng tỏ khả năng của mình kể từ khi xuất hiện trên chiến trường vào năm 2016. Nguồn ảnh: Defence. BTR-82A là phiên bản cải tiến sâu trên cơ sở dòng xe bọc thép chở quân BTR-80 được thiết kế dưới thời Liên Xô. Ngoại hình của BTR-82A so với BTR-80 là tương tự nhau, nhưng có nhiều điểm khác biệt về giáp bảo vệ cũng như sức mạnh hỏa lực và động cơ. Nguồn ảnh: Defence. Điểm thay đổi lớn nhất của xe bọc thép chở quân BTR-82A so với BTR-80 nằm ở hỏa lực. Cụ thể, BTR-82A trang bị module tháp pháo tự động với pháo chính 30mm 2A72 ổn định toàn phần và trung liên đồng trục 7,62mm PKT. Nguồn ảnh: Armytech. Hỏa lực pháo 30mm có uy lực mạnh mẽ, bắn hạ được cả xe bọc thép và máy bay trực thăng, công sự mặt đất kiên cố. Nguồn ảnh: Armytech. Nguồn ảnh: Armytech. Khả năng lội nước của họ xe BTR vẫn được giữ tới thế hệ BTR-82A. Nguồn ảnh: Armytech. Nguồn ảnh: Armytech. BTR-82A trang bị động cơ có công suất 300 mã lực cho tốc độ tối đa 90 km/h, tầm di chuyển 500 km, khối lượng xe lên đến 15 tấn. Nguồn ảnh: Armytech. Tốc độ tối đa của dòng xe bọc thép chở quân này có thể lên tới 100 km/h và tầm hoạt động lên tới 600 km. Khi lội nước, BTR-82A sử dụng hệ thống bơm nước áp lực cao để tạo ra lực đẩy. Nguồn ảnh: Armytech. Hiện tại các dòng xe thiết giáp chở quân chủ lực của Azerbaijan đều thuộc dòng xe bọc thép chở quân BTR do Liên Xô chế tạo trước đây, trong đó đông đảo nhất vẫn là BTR-70 tiền thân của BTR-80 sau này, Nguồn ảnh: World Military. Mời độc giả xem Video: Thiết giáp chở quân BTR-82A "tạo dáng" bên bãi biển.