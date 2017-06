Choáng dàn vũ khí “khủng” Nga đem đi chống khủng bố

Trong cuộc tập trận chung chống khủng bố ở Tajikistan 2017, Quân đội Nga đã khiến giới quan sát phải “choáng toàn tập” khi mà Không quân Nga cử đi dàn máy bay chiến đấu rất mạnh. Nguồn ảnh: Arms-Expo Dường như sự phát triển nguy hiểm của phiến quân IS – một trong những tổ chức khủng bố nguy hiểm nhất hành tinh đã khiến cho nhiệm vụ chống khủng bố không còn chỉ giới hạn đối với cảnh sát đặc nhiệm mà nay lan sang cả lực lượng quân sự. Nguồn ảnh: Arms-Expo Trong ảnh, máy bay cường kích Su-25 đang được chuẩn bị vũ khí trước khi tham gia chống khủng bố ở Tajikistan. Nguồn ảnh: Arms-Expo Cán bộ kỹ thuật lắp rocket 80mm cho trực thăng Mi-8AMTSh-B. Nguồn ảnh: Arms-Expo Các quả bom dành cho máy bay ném bom Su-24M2. Nguồn ảnh: Arms-Expo Những quả bom như thế này đang được Không quân Nga sử dụng cho cuộc chiến chống khủng bố IS ở Syria. Nguồn ảnh: Arms-Expo Máy bay vận tải hạng nặng Il-76 tham gia tập trận. Nguồn ảnh: Arms-Expo Máy bay trinh sát An-30. Nguồn ảnh: Arms-Expo Trực thăng vận tải đa năng Mi-8 làm nhiệm vụ bay cứu thương. Nguồn ảnh: Arms-Expo Trực thăng tấn công – vận tải Mi-8MTV-5 làm nhiệm vụ chi viện hỏa lực với các thùng phóng rocket 80mm. Nguồn ảnh: Arms-Expo Biên đội máy bay tiêm kích – bom Su-24M2 chuẩn bị cất cánh. Nguồn ảnh: Arms-Expo Tiến lên bầu trời truy lùng khủng bố. Nguồn ảnh: Arms-Expo Máy bay cường kích Su-25. Nguồn ảnh: Arms-Expo Một chiếc Su-24M2 hoàn tất nhiệm vụ tiêu diệt khủng bố, trở về căn cứ an toàn. Nguồn ảnh: Arms-Expo Trực thăng tấn công Mi-24P. Nguồn ảnh: Arms-Expo

