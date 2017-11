Chiến trường Afghanistan: “Thánh địa” của những tay bắn tỉa Liên Xô

Với địa hình thông thoáng, ít cây cối và vật cản, chiến trường Afghanistan đã trở thành thánh địa cho các lực lượng lính bắn tỉa Liên Xô trong suốt hơn 9 năm tham chiến tại đây. Nguồn ảnh: Sina. Mẫu súng trường bắn tỉa tiêu chuẩn của Quân đội Liên Xô lúc đó là Dragunov SVD cũng thành danh tại chiến trường Afghanistan bởi những khả năng vượt trội của mình. Nguồn ảnh: Sina. Ra đời từ năm 1963, SVD đã trở thành khẩu súng bắn tỉa tiêu chuẩn của Quân đội Liên Xô trong một thời gian dài và xuất hiện trong rất nhiều cuộc chiến sau này. Nguồn ảnh: Sina. Tại chiến trường Afghanistan, khẩu súng bắn tỉa SVD được trang bị nòng nhắm có độ phóng đại bốn lần, cho phép xạ thủ thực hiện được những phát bắn ở khoảng cách khoảng 1000 mét với độ chính xác cao. Nguồn ảnh: Sina. Chiều dài nòng súng của khẩu súng bắn tỉa này vào khoảng 1225 mm trong khi đó súng có trọng lượng rỗng khoảng 4,3 kg. So với các mẫu súng trường bắn tỉa vào thời đó SVD có phần hơi cồng kềnh. Nguồn ảnh: Sina. Tầm bắn hiệu quả của SVD nằm trong khoảng dưới 1300 mét. Với một khẩu SVD không có nòng ngắm hỗ trợ, xạ thủ vẫn có thể tiêu diệt mục tiêu ở khoảng cách khoảng 600 mét. Nguồn ảnh: Sina. Khẩu súng bắn tỉa Liên Xô này sử dụng cỡ đạn 7,62 và có hộp tiếp đạn 10 viên nhỏ gọn, cho phép xạ thủ nằm bắn dễ dàng. Nguồn ảnh: Sina. Được thiết kế để đáp ứng các tiêu chuẩn của Quân đội Liên Xô, khẩu SVD có phần cò súng rất lớn và các chi tiết như nãy gạt an toàn đều được thiết kế rất "quá khổ" để binh lính dễ dàng sử dụng khi đeo găng tay vào mùa đông. Nguồn ảnh: Sina. Trên chiến trường Afghanistan nóng nực, những chi tiết này cũng không khiến người lính cảm thấy khó chịu vì gần như mọi khẩu súng do Liên Xô sản xuất đều được thiết kế bộ phận cò và chốt an toàn rất lớn. Nguồn ảnh: Sina. Giống với mọi loại vũ khí bộ binh khác của Liên Xô khi đó, khẩu SVD cũng có được độ bền bỉ cao và rất tin cậy khi sử dụng trên chiến trường Afghanistan khắc nghiệt. Nguồn ảnh: Sina.

