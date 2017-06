Chiến tranh thế giới thứ 2 đã thay đổi nước Mỹ thế nào?

Trước chiến tranh thế giới thứ hai, Mỹ không bao giờ can dự vào các cuộc chiến tranh lớn trên thế giới, sau năm 1945, nơi đâu cũng có dấu giày của người Mỹ. Nguồn ảnh: Pinterest. Trước chiến tranh thế giới thứ hai, người Mỹ chưa bao giờ nghĩ tới việc sẽ tham gia vào một cuộc chiến ở một nơi xa xôi bên kia bờ biển. Tuy nhiên, sau khi chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc, giới tài phiệt Mỹ nhận ra mọi cuộc chiến tranh đều có thể tạo ra lợi nhuận khổng lồ cho họ. Nguồn ảnh: National. Trong cuộc chiến tranh thế giới thứ hai, nước Mỹ hoàn toàn không chịu bất cứ một tổn hại nào đáng kể do nằm tách biệt với phần còn lại của thế giới. Nguồn ảnh: DM. Các cơ sở công nghiệp quốc phòng của Mỹ không bị sứt mẻ một chút nào trong chiến tranh, thậm chí còn mở rộng quy mô rất nhiều so với trước chiến tranh. Nhiều cơ sở sản xuất dân sự trước chiến tranh thậm chí còn chuyển sang sản xuất hàng quân sự do lợi nhuận khổng lồ mà nó mang lại. Nguồn ảnh: Ibli. Chính phủ Mỹ đã khơi dậy được lòng yêu nước của người dân, bán được hàng trăm tỷ USD tiền trái phiếu chiến tranh để đầu tư tiền ra tiền tuyến. Nguồn ảnh: Wiki. Sau chiến tranh thế giới thứ hai, Mỹ trở thành kẻ gây chiến "hổ báo" nhất thế kỷ 20 với hàng loạt các chiến trường mới từ chiến tranh Triều Tiên, chiến tranh Việt Nam, chiến tranh vùng Vịnh,... Nguồn ảnh: Auto. Tất cả những điều đó đã khiến ngành công nghiệp quốc phòng của nước này phát triển vượt bậc, đưa nước Mỹ trở thành một cường quốc số một về kinh tế-quân sự như ngày nay. Nguồn ảnh: Truck. Hệ quả này tồn tại tới tận bây giờ khi Mỹ vẫn là quốc gia cung cấp nguồn tài chính cho rất nhiều lực lượng vũ trang tự xưng trên khắp thế giới, đây chính là truyền thống của mỹ từ chiến tranh thế giới thứ hai. Nguồn ảnh: Olive. Binh lính Mỹ ngày nay cũng được huấn luyện kỹ hơn, không còn những binh lính công tử như trong chiến tranh thế giới thứ hai. Các giáo trình về quân sự bao gồm chiến thuật, chiến lược luôn được cập nhật để phù hợp với thực tế chiến đấu, tất cả đều là do nhiều bài học sương máu trong chiến tranh thế giới thứ hai. Nguồn ảnh: Tumblr. Duy nhất chỉ có một điều khác biệt, đó là người Mỹ chưa bao giờ được ăn mừng chiến thắng trong các cuộc xung đột mà Mỹ đóng vai trò chủ chốt sau này. Nguồn ảnh: Youtube.

