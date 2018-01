Chiến dịch Mậu Thân 1968: Cú đánh định đoạt số phận người Mỹ ở Việt Nam

Chiến dịch Mậu Thân 1968 hay còn được gọi là Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 là một sự kiện ghi hằn dấu ấn không thể nào quên vào trong lòng những người dân Mỹ, đặc biệt là những người yêu chuộng hòa bình và những tổ chức, cá nhân phản chiến. Nguồn ảnh: Tư liệu: TTXVN. Trước đó, người dân nước Mỹ chỉ biết tới chiến tranh Việt Nam qua những bài báo, những đoạn phim tài liệu được "định hướng" một cách khéo léo khiến người dân Mỹ vẫn tin rằng cuộc chiến Việt Nam chỉ đơn giản là một chuyến "du lịch tới miền rừng rậm nhiệt đới", đúng như lời các sỹ quan tuyên truyền của Mỹ "quảng cáo" khi họ chiêu mộ thanh niên Mỹ gia nhập quân đội để tham chiến ở Việt Nam. Nguồn ảnh: History. Đến khi chiến dịch Tết Mậu Thân năm 1968 nổ ra, người dân Mỹ mới "bàng hoàng" nhận ra rằng "chuyến du lịch" mà quân đội Mỹ hay nhắc tới ám chỉ cuộc chiến ở Việt Nam lại là một chuyến đi không khác nào "du lịch mạo hiểm" đối với cả người Mỹ và những người Việt Nam. Cuộc chiến này dữ dội hơn rất nhiều lần những gì người Mỹ tưởng tượng. Nguồn ảnh: History. Khi đó, Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam dự định đánh một trận lớn, gây tiếng vang, "Một cú đập lớn để tung tóe ra các khả năng chính trị" (theo lời Tổng bí thư Lê Duẩn). Nguồn ảnh: Tư liệu: TTXVN. Và sự thật là chúng ta đã đánh một trận rất lớn, không những làm tung tóe ra các khả năng chính trị mà còn làm "tung tóe" cả xã hội Mỹ cũng như toàn thế giới thời điểm bấy giờ. Nguồn ảnh: History. Do số lượng hình ảnh, thông tin được các phóng viên chiến trường ghi lại và gửi đi là quá lớn, không một đơn vị nào của chính phủ Mỹ có thể đứng ra kiểm duyệt được nội dung của toàn bộ các tài liệu này. Hay nói cách khác, lúc đó Mỹ còn đang đau đầu tìm cách đối phó với ta trên trận địa, họ không có thời gian và nhân lực để làm cái công việc kiểm duyệt kia. Nguồn ảnh: History. Chính vì việc không được kiểm duyệt, các nhà đài ở Mỹ và nhiều nước khác trên thế giới đã lột tả được chân thực nhất hình ảnh của cuộc chiến này lên sóng truyền hình, phát thanh và trên mặt báo toàn thế giới. Nguồn ảnh: History. Cuộc chiến nổ ra ngay giữa thành phố Sài Gòn lớn nhất Nam Việt Nam, nơi mà thời Pháp đã được mệnh danh là "Hòn Ngọc Viễn Đông". Cuộc chiến diễn ra ngay giữa phố xá với nhà cửa san xát và những người dân thường chạy loạn ngay giữa chiến trường đã khiến nước Mỹ sửng sốt. Nguồn ảnh: Flickr. Cận cảnh một lỗ thủng trên bức tường tòa nhà Đại Sứ Quán Mỹ tại Sài Gòn bị biệt động và đặc công của ta đánh thủng. Tòa nhà được mệnh danh là an toàn nhất Đông Dương đã bị quân giải phóng chiếm quyền kiểm soát trong nhiều giờ đồng hồ. Nguồn ảnh: Flickr. Cuộc chiến diễn ra ngay trên đường phố khiến quân Mỹ tỏ ra khó khăn khi phải tác chiến kiểu này do chúng đã quen với việc tác chiến trong rừng rậm, có thể gọi pháo kích và phi pháo yểm trợ thoải mái nhưng ở trong nội đô thì không thể. Nguồn ảnh: Flickr. Những phóng viên chiến trường tới từ nhiều nơi trên thế giới đã truyền tải những thông điệp bằng hình ảnh một cách rõ nét nhất tới toàn nhân loại, cho cả thế giới biết sự phi nghĩa của cuộc chiến tranh đang được Mỹ tiến hành tại đây. Nguồn ảnh: Flickr. Việc quân và dân ta tổ chức được cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân đã cho thấy, dù Mỹ có dùng bao nhiêu bom rải thảm miền Bắc đi chăng nữa, từng đoàn quân và trang bị khí tài vẫn cần mẫn được đưa vào miền Nam. Nguồn ảnh: Tư liệu TTXVN. Sau cuộc tấn công này, Mỹ đã phải hạn chế ném bom miền Bắc và cắt chức chỉ huy của Tướng Westmoreland sau khi từ chối yêu cầu xin thêm hơn 200.000 quân Mỹ nữa tới Việt Nam của ông ta. Nguồn ảnh: Tư liệu TTXVN. Mời độc giả xem Video: Tổng tấn công nổi dậy Tết Mậu Thân 1968: Sự thật lịch sử. Nguồn: QPVN.

Chiến dịch Mậu Thân 1968 hay còn được gọi là Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 là một sự kiện ghi hằn dấu ấn không thể nào quên vào trong lòng những người dân Mỹ, đặc biệt là những người yêu chuộng hòa bình và những tổ chức, cá nhân phản chiến. Nguồn ảnh: Tư liệu: TTXVN. Trước đó, người dân nước Mỹ chỉ biết tới chiến tranh Việt Nam qua những bài báo, những đoạn phim tài liệu được "định hướng" một cách khéo léo khiến người dân Mỹ vẫn tin rằng cuộc chiến Việt Nam chỉ đơn giản là một chuyến "du lịch tới miền rừng rậm nhiệt đới", đúng như lời các sỹ quan tuyên truyền của Mỹ "quảng cáo" khi họ chiêu mộ thanh niên Mỹ gia nhập quân đội để tham chiến ở Việt Nam. Nguồn ảnh: History. Đến khi chiến dịch Tết Mậu Thân năm 1968 nổ ra, người dân Mỹ mới "bàng hoàng" nhận ra rằng "chuyến du lịch" mà quân đội Mỹ hay nhắc tới ám chỉ cuộc chiến ở Việt Nam lại là một chuyến đi không khác nào "du lịch mạo hiểm" đối với cả người Mỹ và những người Việt Nam. Cuộc chiến này dữ dội hơn rất nhiều lần những gì người Mỹ tưởng tượng. Nguồn ảnh: History. Khi đó, Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam dự định đánh một trận lớn, gây tiếng vang, "Một cú đập lớn để tung tóe ra các khả năng chính trị" (theo lời Tổng bí thư Lê Duẩn). Nguồn ảnh: Tư liệu: TTXVN. Và sự thật là chúng ta đã đánh một trận rất lớn, không những làm tung tóe ra các khả năng chính trị mà còn làm "tung tóe" cả xã hội Mỹ cũng như toàn thế giới thời điểm bấy giờ. Nguồn ảnh: History. Do số lượng hình ảnh, thông tin được các phóng viên chiến trường ghi lại và gửi đi là quá lớn, không một đơn vị nào của chính phủ Mỹ có thể đứng ra kiểm duyệt được nội dung của toàn bộ các tài liệu này. Hay nói cách khác, lúc đó Mỹ còn đang đau đầu tìm cách đối phó với ta trên trận địa, họ không có thời gian và nhân lực để làm cái công việc kiểm duyệt kia. Nguồn ảnh: History. Chính vì việc không được kiểm duyệt, các nhà đài ở Mỹ và nhiều nước khác trên thế giới đã lột tả được chân thực nhất hình ảnh của cuộc chiến này lên sóng truyền hình, phát thanh và trên mặt báo toàn thế giới. Nguồn ảnh: History. Cuộc chiến nổ ra ngay giữa thành phố Sài Gòn lớn nhất Nam Việt Nam, nơi mà thời Pháp đã được mệnh danh là "Hòn Ngọc Viễn Đông". Cuộc chiến diễn ra ngay giữa phố xá với nhà cửa san xát và những người dân thường chạy loạn ngay giữa chiến trường đã khiến nước Mỹ sửng sốt. Nguồn ảnh: Flickr. Cận cảnh một lỗ thủng trên bức tường tòa nhà Đại Sứ Quán Mỹ tại Sài Gòn bị biệt động và đặc công của ta đánh thủng. Tòa nhà được mệnh danh là an toàn nhất Đông Dương đã bị quân giải phóng chiếm quyền kiểm soát trong nhiều giờ đồng hồ. Nguồn ảnh: Flickr. Cuộc chiến diễn ra ngay trên đường phố khiến quân Mỹ tỏ ra khó khăn khi phải tác chiến kiểu này do chúng đã quen với việc tác chiến trong rừng rậm, có thể gọi pháo kích và phi pháo yểm trợ thoải mái nhưng ở trong nội đô thì không thể. Nguồn ảnh: Flickr. Những phóng viên chiến trường tới từ nhiều nơi trên thế giới đã truyền tải những thông điệp bằng hình ảnh một cách rõ nét nhất tới toàn nhân loại, cho cả thế giới biết sự phi nghĩa của cuộc chiến tranh đang được Mỹ tiến hành tại đây. Nguồn ảnh: Flickr. Việc quân và dân ta tổ chức được cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân đã cho thấy, dù Mỹ có dùng bao nhiêu bom rải thảm miền Bắc đi chăng nữa, từng đoàn quân và trang bị khí tài vẫn cần mẫn được đưa vào miền Nam. Nguồn ảnh: Tư liệu TTXVN. Sau cuộc tấn công này, Mỹ đã phải hạn chế ném bom miền Bắc và cắt chức chỉ huy của Tướng Westmoreland sau khi từ chối yêu cầu xin thêm hơn 200.000 quân Mỹ nữa tới Việt Nam của ông ta. Nguồn ảnh: Tư liệu TTXVN. Mời độc giả xem Video: Tổng tấn công nổi dậy Tết Mậu Thân 1968: Sự thật lịch sử. Nguồn: QPVN.