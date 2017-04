Chiến công huyền thoại trên Biển Đông của HQND Việt Nam

Để chi viện cho cách mạng miền Nam, cùng với đoàn 559 mở đường Hồ Chí Minh trên dẫy Trường Sơn. Đoàn 759 (tiền thân của Đoàn 125- nay là Lữ đoàn 125 Vùng 2, Hải quân Nhân dân Việt Nam) được thành lập để mở đường Hồ Chí Minh huyền thoại trên biển Đông. Nguồn ảnh: TL Đoàn 125 đã 2 lần được tuyên dương đơn vị Anh hùng LLVTND, được tặng thưởng 311 huân chương các loại, có 3 tàu và 5 cán bộ được tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND. Tập thể cán bộ, chiến sĩ Ban Tham mưu Đoàn 759 thời kỳ đầu thành lập. Nguồn ảnh: TL Cán bộ, chiến sĩ Đoàn 125 đã nhận được sự quan tâm cao nhất của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước thời bấy giờ. Chủ tịch Hồ Chí Minh chụp ảnh lưu niệm cùng với các cán bộ chiến sỹ Đoàn 125 Hải quân. Nguồn ảnh: TL Thủ tướng Phạm Văn Đồng giao nhiệm vụ cho thuyền trưởng Võ Nhân Huân (Sau này trở thành Tư lênh Hải quân) trước khi vận chuyển vũ khí trên biển vào chiến trường miền Nam. Nguồn ảnh: TL Đại tướng Võ Nguyên Giáp giao nhiệm vụ cho đoàn tàu không số tại Hải Phòng, mùa Xuân năm 1970. Nguồn ảnh: TL Tàu của đoàn 759 bốc hàng xuống tàu chi viện chiến trường miền Nam. Hàng được vận chuyển đến sông Gianh - Quảng Bình từ đó theo đường Trường Sơn vào chiến trường miền Nam. Nguồn ảnh: TL Con tàu mang biển số 56 do Lê Quốc Thân và Trần Ngọc Tuân chỉ huy chở 44 tấn vũ khí trên đường vào cập bến Lộc An (Long Hải – Bà Rịa) trang bị cho một Trung đoàn đánh trận Bình Giã vào cuối năm 1964. Ảnh chụp từ máy bay trinh sát Hải quân Mỹ. Nguồn ảnh: US Navy Trong suốt 16 năm vận chuyển, HQND Việt Nam đã sẵn sàng chấp nhận mọi hy sinh, gian khổ để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trong ảnh, một tàu tiếp tế không số từ miền Bắc bị bắn cháy tại cảng Vũng Rô. Nguồn ảnh: US Navy Từ những chuyến vũ khí thậm chí phải đánh đổi bằng xương máu của các chiến sĩ Hải quân đã tiếp sức cho miền Nam trường kỳ đánh Mỹ đến thắng lợi. Trong ảnh, quân và dân miền Nam tiếp nhận vũ khí do đoàn 125 chuyển vào. Nguồn ảnh: TL Hải quân Việt Nam đã tạo ra nhiều phương thức vận chuyển táo bạo, góp phần tạo nên chiến thắng lịch sử của dân tộc ta trước đế quốc Mỹ. Trong ảnh, tàu 69 (Đoàn 759) giả dạng tàu đánh cá nước ngoài để vận chuyển vũ khí. Nguồn ảnh: US Navy

