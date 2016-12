Chiêm ngưỡng "xe SH bay" tiện nghi của Tổng thống Mỹ

Marine One là định danh của Thủy quân Lục chiến Mỹ dành cho bất kỳ chiếc máy bay trực thăng nào chở Tổng thống Mỹ. Có cả một đội bay được thành lập để thực hiện một trong những nhiệm vụ vinh dự nhất của Quân đội Mỹ - Phi đội trực thăng hải quân số 1 - HMX-1 "đại bàng đêm". Trang bị chính của đội bay là trực thăng SH-3 Sea King và VH-60N White Hawk. Nguồn ảnh: BI. Tất cả các máy bay Marine One đều được thiết kế lại với nội thất tiện nghi để Tổng thống thoải mái trong các chặng đường ngắn khi ông di chuyển trong Thủ đô Washington DC hoặc tới những thành phố lân cận. Nguồn ảnh: BI. Chiếc Marine One SH-3 Seaking - nguyên bản là trực thăng săn ngầm của Hải quân Mỹ - rất được ưa chuộng bởi các đời Tổng thống Mỹ. Ngoài ra còn có VH-60L - phiên bản trực thăng Black Hawk UH-60 nổi tiếng. Nó cũng có chỗ trong phi đội trực thăng tổng thống Marine One, tuy nhiên chiếc này ít được xuất hiện trong sân sau của Nhà Trắng. Nguồn ảnh: BI. Tổng thống Mỹ Barack Obama thường gắn liền với hình ảnh chiếc trực thăng Sikorsky SH-3 mỗi khi ông xuất hiện trước ống kính truyền hình. Nguồn ảnh: BI. Mỗi một chuyến di chuyển trên không của Tổng thống Mỹ sẽ có 3 chiếc trực thăng giống hệt nhau, chỉ một chiếc trong số đó có chở theo tổng thống, những chiếc trực thăng này sẽ đảo thứ tự liên tục trên không để đảm bảo không ai ở dưới mặt đất biết rõ tổng thống đang ngồi trong chiếc nào. Nguồn ảnh: BI. Đến khi chuẩn bị tiếp đất, hai chiếc sẽ tách ra bảo vệ vòng ngoài, chiếc trực thăng chở theo tổng thống sẽ đáp xuống vị trí định sẵn. Chỉ khi Tổng thống đặt chân xuống đất an toàn nhiệm vụ của những phi công này mới kết thúc. Nguồn ảnh: BI. Một đội SH-3 bay trong đêm, các phi công điều khiển trực thăng của Tổng thống Mỹ luôn sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ bay trong mọi điều kiện thời tiết, họ có đủ kinh nghiệm để đối phó với các yếu tố tiêu cực từ môi trường trong quá trình bay. Nguồn ảnh: BI. Ngoài ra, các phi công cũng chính là những người đảm bảo an toàn cho những nhân vật ngồi phía sau. Rất nhiều chính sách liên quan tới nước Mỹ cũng như cả thế giới đã từng được đưa ra trong khoang hành khách của chiếc Marine One khi Tổng thống ngồi cùng với các Bộ trưởng. Nguồn ảnh: BI.

